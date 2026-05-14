Perú

Conoce el clima de este día en Arequipa

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Guardar
Google icon
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 14 de mayo, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Arequipa.

En Arequipa se espera una temperatura máxima de 22 grados centígrados y una mínima de 8 grados centígrados.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 1% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 0% en el transcurso del día y del 0% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 39 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 7.

La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Una docena de climas son los que se registran en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se distingue por ser árido y templado, con nula humedad a lo largo del año.

Este clima árido se siente en la ciudad de Arequipa, que se ubica a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas lluvias, siendo febrero el mes más lluvioso.

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está a un lado de la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más diverso.

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)
El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en ArequipaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Sorteo de la Tinka HOY, miércoles 13 de mayo: resultados y la jugada ganadora de la fecha

Nadie se llevó el Pozo Millonario el domingo y esta noche La Tinka pone en juego S/ 10'653,705. El sorteo del miércoles 13 de mayo arranca a las 10:50 p.m.; el cierre de apuestas es a las 9:50 p.m.

Sorteo de la Tinka HOY, miércoles 13 de mayo: resultados y la jugada ganadora de la fecha

Melcochita niega usar Viagra en vivo y su joven pareja lo confirma con fuerte confesión íntima: “Me siento bien”

La joven pareja de Melcochita sorprendió al hablar sobre su relación sentimental e íntima con el humorista peruano durante entrevista con Magaly Medina

Melcochita niega usar Viagra en vivo y su joven pareja lo confirma con fuerte confesión íntima: “Me siento bien”

¿Cómo jugar La Tinka? Guía completa para participar, cuánto cuesta y cómo ganar el pozo millonario

Miles de peruanos prueban su suerte cada semana en La Tinka. Conoce cómo se juega, cuánto cuesta un boleto, cómo se cobran los premios y qué necesitas para participar en el popular sorteo millonario

¿Cómo jugar La Tinka? Guía completa para participar, cuánto cuesta y cómo ganar el pozo millonario

Pamela Franco responde a Christian Domínguez y su abogado lanza fuerte advertencia: “No puede usar la justicia para coaccionar”

El abogado Zamir Valverde advirtió que podrían denunciar a Christian Domínguez por presunta denuncia calumniosa si continúa escalando el conflicto legal

Pamela Franco responde a Christian Domínguez y su abogado lanza fuerte advertencia: “No puede usar la justicia para coaccionar”

Qué se celebra el 14 de mayo en el Perú: una jornada que forjó identidad y memoria nacional

A través de hechos fundacionales, nacimientos de figuras emblemáticas y sucesos extraordinarios, el 14 de mayo revela el aporte de diversas trayectorias al desarrollo cultural, histórico y social del Perú contemporáneo

Qué se celebra el 14 de mayo en el Perú: una jornada que forjó identidad y memoria nacional
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 99.971% EN VIVO: Roberto Sánchez supera a López Aliaga y ya se define el segundo lugar

Resultados ONPE al 99.971% EN VIVO: Roberto Sánchez supera a López Aliaga y ya se define el segundo lugar

El hijo tiktoker de Pedro Castillo llama corrupta a Keiko Fujimori, “usurpadora” a Dina Boluarte y “desleal” a Vladimir Cerrón

JNJ inicia evaluación de postulantes para elegir al nuevo jefe ONPE tras cuestionamientos electorales

Arnold Castillo sobre intento de golpe de su padre, Pedro Castillo: “Me quedé shockeado, pero era lo que el pueblo pedía”

Keiko Fujimori pide al JNE pronunciar resultados para iniciar debates de segunda vuelta y afirma dialogar con “diferentes políticos”

ENTRETENIMIENTO

Melcochita niega usar Viagra en vivo y su joven pareja lo confirma con fuerte confesión íntima: “Me siento bien”

Melcochita niega usar Viagra en vivo y su joven pareja lo confirma con fuerte confesión íntima: “Me siento bien”

Pamela Franco responde a Christian Domínguez y su abogado lanza fuerte advertencia: “No puede usar la justicia para coaccionar”

Magaly Medina se burla del romance de Melcochita con joven enfermera: “Romeo y su nieta”

Milett Figueroa admite seguir enamorada de Marcelo Tinelli: “Soy un ser humano, estas lágrimas no son de despecho”

Ivy Queen, ‘La Caballota’ regresa a Lima con su Pride Tour 2026: fecha, lugar y venta de entradas

DEPORTES

Irán despide a su selección nacional con un multitudinario acto en Teherán previo al Mundial 2026

Irán despide a su selección nacional con un multitudinario acto en Teherán previo al Mundial 2026

Alianza Lima vs Cienciano: el árbitro encargado del duelo que podría definir el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima envía carta notarial a Vivian Baella por dichos sobre Flavia Montes y exige rectificación en un plazo máximo de 24 horas

Deportivo Municipal queda descalificado de la Liga 3: deberá disputar la nueva edición de la Copa Perú

Juan ’Pegajoso’ Díaz vs Malcolm Wellmaker: día, hora y dónde ver debut del peruano en la UFC Vegas 117