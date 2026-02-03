Aumento del caudal obliga a cerrar el río Cañete en Lunahuaná y suspender el canotaje turístico de forma temporal

Las lluvias intensas en la sierra de Lima incrementaron de forma sostenida el caudal del río Cañete.

Las lluvias intensas que caen en la sierra de Lima modifican el pulso cotidiano de los ríos que descienden hacia la costa. En pocos días, el paisaje fluvial cambia y con él las decisiones que toman las autoridades frente a escenarios de riesgo. En Lunahuaná, distrito reconocido por el turismo de aventura, el aumento del caudal del río Cañete activó alertas técnicas y medidas inmediatas.

El flujo del agua, impulsado por precipitaciones persistentes en zonas altas, superó los rangos habituales para actividades recreativas. Esa variación no solo altera la dinámica del río, también pone en tensión la principal oferta turística local, ligada al canotaje. La respuesta oficial buscó reducir riesgos ante un contexto climático que muestra señales de continuidad.

Desde el ámbito regional, las autoridades remarcaron que la prioridad se centra en la seguridad de visitantes y operadores. La disposición de cierre temporal llega en un momento clave de la temporada, cuando el distrito suele recibir a decenas de personas cada semana atraídas por el deporte de aventura y el entorno natural del valle.

Cierre temporal del río Cañete en Lunahuaná

El Gobierno Regional de Lima dispuso el cierre temporal del río Cañete para la práctica del canotaje turístico en el distrito de Lunahuaná, ubicado en la provincia de Cañete. La decisión responde al incremento sostenido del caudal, provocado por lluvias intensas en la sierra de Lima, según informó la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur).

La medida se comunicó mediante el documento oficial “comunicado 004-2026”, donde la Dircetur precisó que el cierre se adopta “para salvaguardar la vida de los turistas”. El texto detalla que la restricción se mantiene mientras los niveles del río superen los parámetros definidos por la comisión técnica regional de canotaje turístico.

De acuerdo con la información técnica, el umbral máximo permitido para desarrollar esta actividad es de 180 metros cúbicos por segundo. Ese valor surge de acuerdos previos entre autoridades, especialistas y operadores, con base en criterios de seguridad y experiencia en el manejo del río.

Reporte hidrológico y niveles registrados

Desborde del rio Cañete afecta a cientos de familias en Lunahuaná. (Foto: Captura)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó un aumento relevante del caudal del río Cañete. Este lunes 2 de febrero de 2026, la estación hidrológica Socsi registró 185,23 metros cúbicos por segundo, cifra que supera el límite establecido para el canotaje turístico.

El Gobierno Regional de Lima recordó que, según la última reunión de la comisión técnica regional, “el nivel máximo del caudal para realizar la actividad de canotaje turístico es de 180 metros cúbicos por segundo”. Al encontrarse por encima de ese rango, el cierre se activa de manera preventiva.

Las autoridades regionales indicaron que el monitoreo se mantiene de forma constante, con reportes diarios que permiten evaluar la evolución del caudal y definir el momento oportuno para levantar la restricción, siempre que las condiciones lo permitan.

El canotaje representa una de las principales actividades turísticas de Lunahuaná. Cada semana, visitantes nacionales y extranjeros llegan al distrito para recorrer el río Cañete, atraídos por su recorrido y por la oferta de operadores especializados.

La suspensión temporal genera preocupación entre prestadores de servicios turísticos, aunque también existe conciencia sobre los riesgos asociados a un caudal elevado. En escenarios similares de años anteriores, las restricciones se aplicaron con el mismo criterio técnico, priorizando la seguridad frente a la continuidad de la actividad.

Desde el sector público, se subrayó que la medida no implica una cancelación definitiva, sino una pausa condicionada al comportamiento hidrológico del río y a las evaluaciones técnicas correspondientes.

Alerta por riesgo de desbordes en la región

Durante la madrugada del lunes 2 de febrero, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) advirtió sobre el peligro inminente de desbordes e inundaciones en diversas localidades del país, tras el incremento sostenido de los caudales de los ríos Pisco y Cañete. El reporte oficial señaló que ambos afluentes alcanzaron niveles críticos luego de intensas precipitaciones registradas durante el fin de semana.

En el caso del río Pisco, ubicado en la provincia del mismo nombre, el caudal llegó a 272,3 metros cúbicos por segundo a las 4:00 horas en la estación hidrológica Letrayoc, superando el umbral hidrológico rojo. Horas antes, a las 22:00 del domingo 1 de febrero, el registro marcó 335,38 metros cúbicos por segundo.

Desde mediados de enero, los ríos de Ica presentan niveles elevados que superan umbrales de alerta, con impacto directo en zonas bajas y centros poblados cercanos.

El COEN identificó como zonas de posible impacto a los centros poblados de Quinga, La Quinga Chica, Chunchanga, La Llama, Huaya Chica, Pariahuana Alto, Parihuana Bajo, Chanchamayo, Casa Blanca y Letrayoc.

En cuanto al río Cañete, a las 0:00 horas del lunes, la estación Socsi registró 180,33 metros cúbicos por segundo, ubicándolo en el umbral naranja. Las localidades de Socsi, Pinta, El Monte y Santa Sofía figuran entre las áreas con riesgo potencial ante un eventual desborde, según el mismo informe del COEN.