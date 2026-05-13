¿Cuándo bajará la gasolina? Conflicto en Medio Oriente mantiene presión sobre los precios

Antes del inicio de la crisis, el barril de petróleo cotizaba cerca de USD 67, pero actualmente se mueve entre USD 94 y USD 95 (Crédito: ATV).

El conflicto en Medio Oriente y el incremento del precio internacional del petróleo continúan presionando el costo de los combustibles en el Perú. El avance de las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos, en una de las principales zonas petroleras del mundo, ha generado un alza sostenida del crudo que ya impacta en los consumidores locales.

En ese contexto, el exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Erick García, explicó a ATV que el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles no está logrando reducir significativamente los precios al usuario final y advirtió que el país debe prepararse para mantener combustibles caros mientras persista la crisis internacional.

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Fondo de estabilización no logra reducir el impacto

García señaló que el objetivo del Fondo de Estabilización no es reducir el precio al mínimo, sino evitar cambios bruscos. “Lo que busca siempre el fondo es estabilizar un precio, no es que lo baje al mínimo, sino mantener un precio estable”, explicó.

Detalló que el mecanismo funciona como un sistema de compensación. Cuando el precio internacional supera un rango determinado, el Estado cubre una parte de la diferencia con recursos fiscales. En cambio, cuando los precios internacionales caen, las empresas aportan recursos para equilibrar el fondo.

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Según indicó, el subsidio tiene un efecto limitado en el consumidor final. Explicó que, aunque el Estado destine un sol para reducir el precio del combustible, el descuento real que recibe el conductor puede ser mucho menor debido a los costos de distribución y comercialización.

Tendrá que pasar más tiempo para que los combustibles puedan bajar de precio. Foto: Indecopi

“Ese descuento para el usuario final podría ser de un sol, treinta o cuarenta céntimos a lo mucho. Entonces, se queda en la cadena”, sostuvo. Añadió que el fondo “no es un buen mecanismo en esta realidad”.

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Empresas dejaron el fondo por deudas pendientes

El especialista afirmó que actualmente el Fondo de Estabilización prácticamente ha perdido operatividad porque varias empresas se retiraron debido a deudas pendientes del Estado.

“Entiendo que solo existe una empresa que está en el fondo, las demás se han retirado, porque hay una deuda con las empresas”, comentó.

Asimismo, explicó que las compensaciones que realiza el Estado provienen de la caja fiscal. Sin embargo, consideró que el mecanismo ya no está dando los resultados esperados tras varios años de funcionamiento.

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Frente a ello, García señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estaría evaluando medidas más focalizadas, dirigidas directamente al sector transporte, especialmente para carga pesada y transporte interprovincial.

La tensión en Medio Oriente y el alza del petróleo en los mercados internacionales siguen impactando en los precios de los combustibles en el país. Foto: CNN

Subsidios directos al transporte serían más efectivos

Durante la entrevista, García consideró que una ayuda directa a los transportistas tendría mejores resultados que los subsidios generales al combustible.

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Explicó que actualmente ya existe una devolución parcial del impuesto selectivo para algunos transportistas, pero que el Gobierno podría incrementar ese apoyo económico.

“Lo que me parece que van a hacer es darle un poco más de dinero, creo que cuatro soles aproximadamente por galón”, indicó.

A su juicio, este esquema sería más eficiente porque permitiría dirigir el beneficio a quienes dependen directamente del combustible para operar. En contraste, dijo que el subsidio general termina distribuyéndose en toda la cadena de comercialización sin garantizar un alivio importante para los usuarios.

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Precios seguirán altos mientras continúe la crisis

El exdirector de Hidrocarburos advirtió que no existen señales cercanas de una reducción importante en el precio de la gasolina debido al fuerte incremento del petróleo en el mercado internacional.

Antes de la crisis, el barril de petróleo se ubicaba en torno a USD 67, pero actualmente oscila entre USD 94 y USD 95, lo que representa un incremento cercano a USD 30. Foto: Yahoo

“Tenemos que asumir”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de que los combustibles continúen caros.

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Como ejemplo, señaló que antes de la crisis el barril de crudo se encontraba alrededor de USD 67, mientras que ahora fluctúa entre USD 94 y USD 95, es decir, cerca de USD 30 más. “Obviamente, esos precios no van a ser los de antes”, remarcó.

Ante este escenario, García sostuvo que el Perú debe acelerar la diversificación energética mediante una mayor masificación del gas natural, el impulso de biocombustibles y el desarrollo de tecnologías híbridas y electromovilidad.

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