Universidad Católica San Pablo otorga doctorado honoris causa a Julio Velarde: solo 6 personas tienen esta distinción

Previo a la ceremonia, el presidente del BCRP dio la conferencia “El papel de la política monetaria y los fundamentos de la economía peruana”. Foto: cortesía UCSP

El economista Julio Velarde Flores, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), fue incorporado al claustro académico de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) al recibir el grado de doctor honoris causa. La distinción, una de las más importantes en el ámbito universitario, resalta su aporte decisivo en la estabilidad macroeconómica del país y lo coloca en un grupo muy reducido: solo seis personas han recibido este reconocimiento en los casi tres decenios de historia de la casa de estudios arequipeña.

La ceremonia se realizó en Arequipa y estuvo acompañada de una conferencia magistral a cargo de Velarde, donde repasó la importancia de la autonomía del BCRP, las lecciones de las crisis económicas pasadas y el desafío permanente de fortalecer la confianza en el sol frente al dólar.

Un honor reservado a pocos

El rector de la UCSP, Alonso Quintanilla Pérez-Wicht, en conversación con Infobae Perú, explicó que el doctorado honoris causa es el reconocimiento académico más alto que puede otorgar una universidad y que, en este caso, se decidió por la trascendencia del aporte de Velarde. “En 28 años solo seis personas han recibido esta distinción. En el caso del doctor Velarde, su labor ha sido determinante para asegurar la estabilidad macroeconómica del país. Sin él al mando del BCRP, el Perú sería muy distinto”, señaló.

La propia universidad resaltó que su trayectoria combina excelencia académica, integridad y liderazgo institucional. Velarde, por su parte, agradeció con humildad la distinción: “Lo que uno siempre ha buscado es cumplir con su función, y la función del Banco Central de Reserva es la estabilidad de precios, lo que se logra con autonomía. No he sido yo solo: me acompaña un equipo técnico, meritocrático y con vocación de servicio”.

Trayectoria y legado de Julio Velarde

La UCSP destacó que Velarde es reconocido dentro y fuera del país como uno de los mejores banqueros centrales del mundo. Ha liderado el BCRP desde 2006, ratificado por distintos gobiernos, y bajo su dirección el país logró sortear con éxito la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19.

La UCSP subrayó que Julio Velarde goza de prestigio nacional e internacional por su labor al frente del Banco Central, siendo considerado entre los líderes más destacados de la política monetaria global. Foto: cortesía UCSP

Además de su rol en la gestión pública, ha presidido organismos multilaterales como el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y el Grupo de los 24, y ha integrado el Consejo Consultivo para las Américas del Banco de Pagos Internacionales. Su producción académica incluye libros y artículos sobre inflación, política monetaria y estabilidad macroeconómica, lo que lo convierte en un referente para generaciones de economistas.

La decana Jessica Dowd, quien presentó la laudatio, señaló que “el doctor Velarde nos recuerda que el verdadero liderazgo se mide por la capacidad de inspirar confianza, de actuar con integridad y de orientar las decisiones hacia el bien común”.

La conferencia magistral

Antes de la ceremonia, Velarde ofreció la conferencia “El papel de la política monetaria y los fundamentos de la economía peruana”. En ella hizo un repaso de la historia económica del país, resaltando los efectos devastadores de las políticas populistas de los años 70 y 80, que llevaron a décadas de estancamiento.

El presidente del BCRP enfatizó que la autonomía institucional ha sido clave para mantener la inflación bajo control y fortalecer el uso del sol. “Nuestra meta de inflación es 2%, al igual que la de Estados Unidos o Europa, porque la competencia del sol es el dólar”, remarcó.

Una universidad en expansión académica

La ceremonia también fue ocasión para destacar el desarrollo de la propia UCSP. El rector Quintanilla recordó que la institución busca no solo la excelencia profesional, sino también la formación integral de sus alumnos, con un fuerte componente humanista que complementa la enseñanza técnica.

El acto tuvo lugar en la ciudad de Arequipa e incluyó una ponencia especial presentada por Julio Velarde. Foto: cortesía UCSP

En ese marco, la universidad ha impulsado carreras pioneras en el país, como Ciencias de la Computación, y se prepara para el lanzamiento de programas de vanguardia en áreas vinculadas a la tecnología.

La apuesta por la Inteligencia Artificial

La UCSP anunció que en 2026 iniciará la carrera universitaria de Inteligencia Artificial, convirtiéndose en la primera universidad peruana en ofrecer esta especialidad de manera independiente. Según Angello Midolo Arredondo, director de Comunicaciones y Marketing, en entrevista con Infobae Perú, esta propuesta es el resultado de un desarrollo académico sostenido. “Fuimos la universidad que lanzó la primera carrera de Computer Science en el Perú y desde ahí hemos consolidado un cuerpo académico robusto. Hoy, desarrollar tecnología sin inteligencia artificial ya empieza a ser obsoleto”, explicó.

Midolo precisó que la nueva carrera se integra con los programas de Computer Science y Data Science, compartiendo una base común durante los primeros años. “Alguien podría terminar una de estas carreras y, con un tiempo adicional, obtener otra. Todas nacen de la misma troncal y, a partir del tercer año, se especializan”, detalló.

El objetivo no es formar usuarios de herramientas existentes, sino creadores de tecnología. “No buscamos que un alumno solo aprenda a manejar ChatGPT o Gemini. Queremos que participe en el desarrollo de tecnologías como las que hoy impulsan empresas globales como Google o Amazon, donde ya trabajan egresados nuestros”, sostuvo.

La nueva oferta académica prevé entre 120 y 150 alumnos en su primer año, aunque se espera una demanda mucho mayor. La UCSP subraya que el número de vacantes será controlado para garantizar la calidad y porque el perfil docente requiere alta especialización.

A la izquierda, el rector Alonso Quintanilla, al centro, Julio Velarde, y a la derecha, la decana Jessica Dowd. Foto: cortesía UCSP

Además, la carrera de Inteligencia Artificial tendrá un enfoque interdisciplinario. Según Midolo, se proyecta trabajar de manera conjunta con áreas como medicina e ingeniería, para que las innovaciones desarrolladas desde Arequipa respondan a las necesidades de la sociedad peruana. “No se trata solo de tecnología, sino de ponerla al servicio del ser humano. Ese es el sello que nos diferencia”, concluyó.