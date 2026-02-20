Perú

Jefferson Farfán demanda a Darinka Ramírez por tenencia compartida de su hija: busca modificar pensión y régimen de visitas

El proceso judicial abre un nuevo capítulo en los conflictos legales entre el exjugador y la madre de su primera hija

Guardar
Darinka Ramírez aseguró que el exfutbolista no ve a su hija desde hace mes y medio y expresó su temor ante un posible régimen compartido. ATV/ Magaly TV La Firme.

El conflicto legal entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez suma un nuevo episodio. El exfutbolista presentó una demanda de tenencia compartida respecto a la hija que tiene con la influencer, proceso que fue admitido a trámite el 13 de enero, según se dio a conocer en el programa Magaly TV La Firme.

La acción judicial incluye además una pretensión accesoria de variación en la forma de prestar alimentos, es decir, un pedido para modificar la modalidad en que se cumple con la pensión.

La información fue presentada durante la emisión del espacio televisivo, donde se explicó el contenido de la resolución judicial. El documento señala: “Se resuelve admitir a trámite la demanda de tenencia compartida y pretensión accesoria de variación en la forma de prestar alimentos, interpuesta por Jefferson Agustín Farfán Guadalupe”.

Darinka Ramírez aseguró que el
Darinka Ramírez aseguró que el exfutbolista no ve a su hija desde hace mes y medio y expresó su temor ante un posible régimen compartido. ATV/ Magaly TV La Firme.

Darinka Ramírez lamenta decisión de Jefferson Farfán

En ese contexto, Darinka Ramírez confirmó haber recibido la notificación y aseguró que el proceso la tomó por sorpresa. “De la nada me llegó una asistente social donde vivía antes, porque me acabo de mudar, hablándome sobre un tema de tenencia, el cual yo no he hecho ni un proceso de tenencia. A los dos días tu-- me di chance de ir a averiguar qué estaba pasando y es que estaba demandada por una tenencia compartida”, declaró.

De acuerdo con lo expuesto en el reportaje, la comunicación entre ambos padres se mantiene a través de abogados. La modelo sostuvo que, según su versión, el exjugador no vería a la menor desde hace aproximadamente mes y medio.

“No hay ningún problema si fuera un padre presente para mi hija, porque tiene papá y mamá y le corresponde pasar tiempo juntos, pero él no es ese padre presente en la casa donde tiene... o sea, ha habido fiestas, ha sucedido hace poco algo delicado. Para mí no me parece que es un ambiente para mi hija. Hasta donde yo conocía y hasta donde iba, bueno, había amigos y algunos familiares. Mi miedo es por mi hija, es una niña de tres años”, manifestó.

Darinka Ramírez aseguró que el
Darinka Ramírez aseguró que el exfutbolista no ve a su hija desde hace mes y medio y expresó su temor ante un posible régimen compartido. ATV/ Magaly TV La Firme.

Jefferson Farfán solicita modificación en la prestación de alimentos

Sobre el pedido de modificación en la prestación de alimentos, Ramírez señaló que el aspecto económico no es su principal preocupación en este momento. “No me quería pasar, eh, con respecto al colegio, que son temas que como padres deberíamos de compartir los gastos, por último, ¿no? Sé más o menos de, de las cosas como lleva con sus hijos y con el tema de mi hija siempre ha sido, digamos, mezquino. A mí, la verdad, ahorita mi, mi tema no es la, lo de los alimentos, mi tema es mi preocupación de que se puedan llevar a mi hija, ¿no? No saber de ella o quince días a un mes, para mí es demasiado. O sea, yo soy una mamá que está presente el día a día con su hija. Es mi terror, porque sé, conozco más o menos, pues, de, de, de quién se trata”.

La influencer explicó que uno de los puntos que le genera mayor inquietud es la posibilidad de que el juzgado establezca periodos prolongados de permanencia de la menor con el padre. “Y tener una tenencia compartida es que se la lleve o quince días o hasta un mes, como lo dicte de repente el juzgado. Lo que más me tiene terror es porque lamentablemente en este país es que a veces con el dinero se mueve todo”, afirmó.

Darinka Ramírez aseguró que el
Darinka Ramírez aseguró que el exfutbolista no ve a su hija desde hace mes y medio y expresó su temor ante un posible régimen compartido. ATV/ Magaly TV La Firme.

En etapa inicial

Asimismo, precisó que no se ha negado a que el padre comparta tiempo con la niña y que su intención ha sido mantener un trato cordial dentro del marco legal. Según indicó, siempre ha estado dispuesta a facilitar el vínculo paterno-filial, aunque la comunicación directa no se mantenga y se realice mediante representantes legales.

El proceso judicial se encuentra en etapa inicial y corresponderá al juzgado evaluar los argumentos presentados por ambas partes. En este tipo de casos, el análisis suele centrarse en el interés superior del menor, principio que orienta las decisiones en materia de familia y que prioriza el bienestar integral del niño o niña por encima de cualquier otro interés.

Hasta el momento, Jefferson Farfán no ha emitido declaraciones públicas sobre el contenido de la demanda más allá de la acción legal presentada. El expediente deberá seguir el trámite correspondiente, que incluye notificación, contestación de la demanda y eventual audiencia, antes de que se emita una resolución sobre el régimen de tenencia compartida y la posible variación en la modalidad de alimentos.

Darinka Ramírez aseguró que el
Darinka Ramírez aseguró que el exfutbolista no ve a su hija desde hace mes y medio y expresó su temor ante un posible régimen compartido. ATV/ Magaly TV La Firme.

“No me quería pasar, eh, con respecto al colegio, que son temas que como padres deberíamos de compartir los gastos, por último, ¿no? Sé más o menos de, de las cosas como lleva con sus hijos y con el tema de mi hija siempre ha sido, digamos, mezquino. A mí, la verdad, ahorita mi, mi tema no es la, lo de los alimentos, mi tema es mi preocupación de que se puedan llevar a mi hija, ¿no? No saber de ella o quince días a un mes, para mí es demasiado. O sea, yo soy una mamá que está presente el día a día con su hija. Es mi terror, porque sé, conozco más o menos, pues, de, de, de quién se trata”.

Darinka, quien actualmente cursa el sexto mes de embarazo de su segunda hija, habló también desde la vulnerabilidad que implica atravesar un proceso judicial en medio de una etapa personal tan delicada.

Darinka Ramírez aseguró que el
Darinka Ramírez aseguró que el exfutbolista no ve a su hija desde hace mes y medio y expresó su temor ante un posible régimen compartido. ATV/ Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

Jefferson FarfánDarinka RamírezMagaly MedinaMagaly TV La FirmeTenencia compartidaperu-entretenimiento

Más Noticias

Rodrigo González enfurece contra Neutro y otros streamers por apoyar a César Acuña: “No tienen educación ni criterio para preguntar”

El conductor calificó de irresponsable la participación de populares creadores de contenido en la campaña electoral, señalando la falta de preparación y el riesgo de influenciar a la juventud sin cuestionar la información

Rodrigo González enfurece contra Neutro

Resultados del Gana Diario hoy: números ganadores del sorteo del jueves 19 de febrero

¿Se rompió el pozo millonario este jueves? Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario hoy:

Emergencia en Arequipa EN VIVO: granizada, truenos y lluvias intensas golpean a la Ciudad Blanca

Intensas precipitaciones activaron torrenteras en Cayma, Yanahuara, Cercado y otros distritos. Una mujer murió arrastrada por un huaico y decenas de vehículos quedaron enterrados por el lodo

Emergencia en Arequipa EN VIVO:

Kábala del 19 de febrero de 2026: descubre los números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este jueves? Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor

Kábala del 19 de febrero

Paula Arias celebra el éxito de ‘Mix Super Bowl’ con versión salsera de ‘Die With A Smile’: “La salsa está más viva que nunca”

La líder de Son Tentación no perdió el tiempo y lanza el cover de la canción que fue interpretada por Lady Gaga en los Super Bowl junto a Bad Bunny, y su tema ya es tendencia

Paula Arias celebra el éxito
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Prisión e inhabilitación para Walter

Prisión e inhabilitación para Walter Ayala: Los pedidos de la Fiscalía contra el exministro de Pedro Castillo por presuntos ascensos irregulares

José María Balcázar en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

José María Balcázar no puede indultar a Pedro Castillo, pero ¿puede liberarlo bajo “derecho de gracia”? Esto dicen los expertos

José Balcázar es citado a juicio oral por presunta apropiación ilícita: PJ podría declararlo reo contumaz si no asiste

Alianza para el Progreso acusa a Renovación Popular de votar ‘de forma oculta’ por José María Balcázar: “Inclinaron la balanza”

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Darinka Ramírez rompe en llanto tras demanda de Jefferson Farfán y revela apoyo de su pareja con su hija

Rodrigo González enfurece contra Neutro y otros streamers por apoyar a César Acuña: “No tienen educación ni criterio para preguntar”

Paula Arias celebra el éxito de ‘Mix Super Bowl’ con versión salsera de ‘Die With A Smile’: “La salsa está más viva que nunca”

Gisela Valcárcel aún cree en el amor, pero pone condición para volver a casarse: “Será con fogata y buena música”

Jota Benz se pronuncia por pícaro video viral entre Gino Assereto y Valentino Palacios: “Si mi hermano es feliz, que lo sea”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Ignacio Buse firma el batacazo en Río y elimina a Joao Fonseca, número 38 del mundo, para avanzar a los cuartos del final

Nolberto Solano considera que el ciclo de Christian Cueva con la selección peruana acabó: “Por algo juega en Juan Pablo II”

A qué hora juega San Martín vs Banco República: partido clave por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Un gesto que no pasó desapercibido: así celebraron Ysabella Sánchez y Clarivett Yllescas el triunfo de Alianza Lima a San Martín