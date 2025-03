Christian Cueva tuvo fuerte enfrentamiento en vivo con Rodrigo González y Gigi Mitre: “¿Para qué conversar?”. | Amor y Fuego.

La edición del jueves 27 de marzo del programa ‘Amor y Fuego’ estuvo marcada por un inesperado momento de tensión cuando Christian Cueva irrumpió en vivo tras un informe sobre su expareja, Pamela López. La producción del programa se comunicó con el futbolista y, segundos después, protagonizó un fuerte intercambio de palabras con los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre.

El exjugador de la selección peruana expresó su incomodidad al considerar que el programa solo toma en cuenta la versión de su exesposa sin darle espacio para contar su lado de la historia. “Si te digo que me ha pasado esto, esto y esto, ¿me vas a creer a mí y lo vas a sacar? (...) ¿En algún momento ustedes se preocuparon por eso (si visita a sus hijos)? Ustedes preguntan lo que se les da la gana”, expresó el futbolista visiblemente molesto.

Además, el diálogo se tornó aún más acalorado cuando Christian Cueva cuestionó la insistencia de los conductores en preguntarle sobre la nueva relación de Pamela López y el vínculo con sus hijos. “Si se te da la gana preguntar eso (sobre Pamela López), entonces, ¿para qué conversar?”, exclamó el deportista. Ante ello, Gigi Mitre reaccionó con indignación y lanzó una fuerte crítica al exjugador de Alianza Lima: “Deja el trago, estás tomando mal, estás con resaca”.

Rodrigo González y Gigi Mitre se enfrentaron contra Christian Cueva. (Foto: Captura de TV)

Las declaraciones de Mitre avivaron la molestia de Cueva, quien replicó acusando al programa de generar informaciones falsas. “Ustedes están mal, preguntan lo que se les da la gana, no preguntan las cosas como son. Puedes preguntar lo que tú quieras, pero, ¿te das cuenta lo que generas después con tantas mentiras? No soy profesor, Gigi, tienes que tener un respeto, así como una mujer pide respeto, respeta también”, sostuvo el mediocampista peruano.

La discusión escaló aún más cuando Gigi Mitre cuestionó al futbolista por presuntas infidelidades durante su matrimonio con Pamela López, haciendo referencia a su anterior vínculo con Pamela Franco. Sin embargo, Christian Cueva no dudó en responder con un tono desafiante. “Cada vez que hablas, hablas de mí como si me conocieras. ¿Sabes lo que pasa contigo? Es que tú quieres que te escuchen, quieres hablar, que las personas te escuchen y te crean. Trabaja bien, trabaja bien entonces”, sentenció.

Asimismo, Christian Cueva le recriminó a Rodrigo González por criticarlo, asegurando que, a diferencia del conductor de ‘Amor y Fuego’, él le dio muchas alegrías a los peruanos con su talento en el fútbol, mientras que el popular ‘Peluchín’ solo le dedica a hablar de la vida privada de los artistas.

Rodrigo González no tardó en responder a la actitud desafiante de Christian Cueva y salió en defensa de su compañera Gigi Mitre. Con firmeza, el conductor de ‘Amor y Fuego’ le recriminó su comportamiento, calificándolo de maleducado y prepotente. Sin embargo, el futbolista no se quedó callado y los increpó, sugiriendo que ellos tampoco eran perfectos. Ante esto, ‘Peluchín’ fue contundente al remarcar la diferencia: “Pero no nos vas a ver ni borrachos, ni engañando a nuestras familias, ni faltando el respeto a nuestras parejas”, haciendo referencia a las diversas controversias en las que Cueva se ha visto envuelto en los últimos años.

El punto más álgido de la conversación se dio cuando Rodrigo González le mencionó al futbolista su presunto vínculo con la organización criminal ‘Los Pulpos’, lo que desató aún más su furia. Visiblemente alterado, Cueva intentó defenderse, pero la discusión ya había escalado a un nivel insostenible. Con un clima tenso en el set, la llamada telefónica terminó abruptamente, dejando en evidencia la fuerte confrontación entre el jugador y los conductores del programa de espectáculos.