Cómo el calentamiento global empuja al depredador más eficaz del océano al límite de sus capacidades

El tiburón blanco destaca como depredador alfa por su capacidad mesotérmica, que le permite cazar con eficiencia y rapidez en aguas frías (foto: Wikipedia)

El tiburón blanco (Carcharodon carcharias) ha sido considerado durante mucho tiempo uno de los depredadores más eficaces del océano. Esta reputación se debe a una característica evolutiva particular: es un animal mesotérmico, capaz de mantener su temperatura corporal varios grados por encima de la del agua circundante.

Según National Geographic y un estudio publicado en la revista científica Science, ese rasgo le permite nadar a grandes velocidades y perseguir presas con gran eficiencia. A diferencia de la mayoría de los peces, que dependen del entorno para regular su temperatura, el tiburón blanco genera calor internamente mediante mecanismos fisiológicos complejos.

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Este gasto energético elevado obliga a consumir grandes cantidades de alimento para sostener su metabolismo, permitiéndole ocupar la cima de la cadena alimenticia marina. Las orcas representan, ocasionalmente, su único rival en grandes extensiones oceánicas.

Sin embargo, esta adaptación, que le ayudó a conquistar extensos territorios, se ha convertido en una fuente de vulnerabilidad frente a nuevas amenazas ambientales y humanas. Actualmente, el equilibrio de su metabolismo se ve condicionado por factores que exceden su capacidad de control biológico.

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El cambio climático y el aumento de la temperatura oceánica afectan el equilibrio térmico y metabólico del tiburón blanco, poniendo en riesgo su supervivencia (Jürg/iNaturalist CC BY-NC 4.0)

Cambio climático y tiburón blanco

Un estudio reciente en Science advierte que el actual cambio climático está revirtiendo la ventaja evolutiva del tiburón blanco. El calentamiento de los océanos, resultado directo del aumento global de temperaturas, afecta el equilibrio necesario para que el depredador funcione como animal mesotérmico.

El profesor Nick Payne del Trinity College de Dublín y autor principal de la investigación, resume la situación: “Si eres un tiburón, no puedes simplemente ir al supermercado y comprar más comida”.

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Los ejemplares necesitan consumir mucha más energía para sobrevivir cuando el mar se calienta, y la escasez de alimento los vuelve más vulnerables, ya que no pueden compensarlo con recursos alternativos.

El aumento de la temperatura les obliga a emplear más energía para mantener sus funciones vitales, lo que los sitúa cerca de sus límites fisiológicos. Esta condición amenaza su supervivencia: un metabolismo acelerado exige altos niveles de ingesta y, si el alimento escasea, la mortalidad puede incrementarse de forma inmediata.

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La escasez de presas y el estrés térmico derivado del calentamiento global aumentan la mortalidad del tiburón blanco y limitan su viabilidad poblacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgo metabólico y sobrevivencia

El metabolismo elevado del tiburón blanco, antes ventajoso para la caza, ahora implica riesgos críticos bajo el contexto actual de calentamiento global.

Un ejemplar de 1.000 kg puede generar calor interno más rápido de lo que su cuerpo logra disiparlo, exponiéndose a episodios de fallo multiorgánico por exceso de temperatura. Científicos asociados al estudio han calculado que un tiburón blanco de este tamaño podría experimentar dificultades serias para sobrevivir en aguas que superen los 17 °C.

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La histórica eficiencia de caza, sostenida por un alto gasto energético, hoy se ve comprometida por la disminución de presas y el exceso de calor. En estas circunstancias, la falta de alimento y el estrés térmico condicionan drásticamente la viabilidad de las poblaciones de tiburones blancos.

Otras especies mesotérmicas y ecosistemas degradados

La pesca accidental representa el mayor peligro inmediato para el tiburón blanco, acelerando su posible desaparición si no se adoptan medidas urgentes de protección

El problema no es exclusivo del tiburón blanco. Otras especies de peces mesotérmicos, como el atún (Thunnus) y el tiburón peregrino (Cetorhinus maximus), también queman hasta cuatro veces más energía que los peces de sangre fría, y necesitan ecosistemas marinos sumamente ricos en nutrientes. Sin embargo, la sobrepesca y el deterioro ambiental han reducido estos recursos, obligando a los animales a modificar migraciones y hábitos para sobrevivir.

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La salud de los ambientes marinos condiciona la supervivencia de estos depredadores, que encuentran cada vez menos opciones a medida que los ecosistemas pierden complejidad y el alimento escasea.

Actividad humana y pesca accidental

El mayor peligro inmediato para el tiburón blanco es la presión directa de la actividad humana, en especial la pesca accidental. Las capturas no intencionadas constituyen una crisis urgente: si no se reducen, el efecto combinado del aumento de temperatura y la explotación pesquera acelerará la desaparición total del tiburón blanco en los océanos.

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El precedente del megalodón, extinto por falta de alimento y estrés térmico, alerta sobre el riesgo real de desaparición del tiburón blanco bajo amenazas actuales (Terry Goss/Wikimedia Commons)

Según el fisiólogo Edward Snelling de la Universidad de Pretoria, estas especies están siendo llevadas al límite de sus capacidades fisiológicas, con consecuencias sobre sus áreas de distribución y estrategias de supervivencia. Funcionan como depredadores alfa, y su declive afecta a todo el equilibrio trófico en los mares.

Megalodón: precedente paleontológico y advertencia

Los registros fosilíferos brindan un antecedente relevante al comparar la situación actual del tiburón blanco con la extinción histórica del megalodón (Carcharocles megalodon). Este depredador gigante, también mesotérmico, habría sucumbido durante periodos de calentamiento oceánico en el pasado. La incapacidad de encontrar suficiente alimento y mantener su gran masa térmica posiblemente definió su extinción.

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Este paralelismo ilustra el riesgo objetivo que enfrenta hoy el tiburón blanco: si las amenazas actuales no se contienen, la especie podría desaparecer de los océanos, como ocurrió con el megalodón.