Celine Aguirre quedó fuera de ‘La Granja VIP’ por crítico estado de salud: “Me muero de la pena, quisiera estar ahí”

Celine Aguirre, en una imagen promocional de "La Granja VIP" y luego visiblemente afectada tras su salida del programa por motivos de salud.

La noche del domingo, la actriz peruana Celine Aguirre abandonó de manera imprevista la competencia en el reality La Granja VIP Perú tras sufrir un episodio de salud que requirió atención médica inmediata. La producción del programa informó a los participantes que Aguirre fue trasladada a una clínica local luego de experimentar una crisis respiratoria, lo que generó preocupación entre los concursantes y la audiencia.

Durante la semana previa, la intérprete había presentado una tos persistente, situación que llevó al equipo médico a recomendar su aislamiento fuera del set para evitar complicaciones. Según se comunicó en el programa, la hermana de Marisol Aguirre permaneció bajo observación médica mientras los conductores anunciaban oficialmente la noticia de su salida el lunes por la noche.

Se emitieron imágenes donde se observa el traslado de Celine Aguirre al centro de salud, donde fue sometida a un tratamiento de nebulización para estabilizar su cuadro respiratorio. No obstante, el diagnóstico médico fue definitivo. El conductor Yaco Eskenazi explicó que los especialistas determinaron que Aguirre padecía “una traqueítis aguda”, condición que requería cuidados especiales fuera del entorno rural de La Granja VIP.

La competidora fue retirada del espacio el domingo por la intensa tos que tuvo durante la semana, sin embargo no podrá reincorporarse a la competencia | TikTok / Ric La Torre

El médico recomendó que “no podía continuar con un tratamiento dentro del espacio porque necesita cuidados especiales, hay tierra, hay polvo y se corre riesgo de contagio”, según relató Eskenazi durante la transmisión.

La salida de Aguirre generó sorpresa y desazón entre sus compañeros de competencia, quienes esperaban que pudiera reincorporarse tras su recuperación. Frente a la situación, la dirección del programa confirmó que en los próximos días se anunciará el ingreso de un reemplazo para mantener el desarrollo del reality.

Celine envió un mensaje a sus compañeros

En medio de la incertidumbre, los concursantes recibieron un mensaje grabado por Celine Aguirre desde la clínica, donde expresó su pesar por no poder seguir en la competencia y agradeció el apoyo del grupo.

En sus palabras, la actriz dejó ver su frustración por la situación médica que la obligó a retirarse: “Amigos, tengo que anunciar que no voy a poder seguir más en la competencia, no por mí. Sigo en la clínica desde ayer, estoy con vía. Los médicos dicen que por mi salud no puedo volver. Me muero de la pena porque soy guerrera y quisiera estar ahí”, compartió en el video.

Celine Aguirre se despidió de 'La Granja VIP' por problemas de salud, lo que la obligó a abandonar el programa según indicación médica.

La participante mostró gratitud hacia sus compañeros, mencionando especialmente a Mónica, Yidda y Pamela, quienes formaron parte de su equipo durante la estadía en el reality. “Triste por salir, pero estoy contenta porque sé que lo di todo. Me ha encantado estar esta semana, conocerlos. A ti Mónica, sobre todo a Yidda, a Pamela, todo este team mío, luchen, guerreen, sigan siendo honestos. Estén seguros que me voy a recuperar, los quiero”, expresó la actriz en su mensaje.

La abrupta salida de Celine Aguirre pone de manifiesto los desafíos físicos y emocionales que enfrentan los participantes de realities de competencia, donde el entorno y las exigencias pueden impactar directamente en la salud. La producción de La Granja VIP Perú reiteró el compromiso con el bienestar de los concursantes y aseguró que la prioridad es la recuperación completa de la actriz.

La presentadora Celine Aguirre posa sonriente frente al póster de ‘La Granja VIP’, programa del cual se despidió debido a un crítico estado de salud.

Mientras tanto, los seguidores del programa permanecen atentos a la elección de la persona que ocupará el lugar de Aguirre y al desarrollo de la competencia, marcada por la inesperada salida de una de sus figuras más queridas.