Perú

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

Guardar
Google icon
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de tu ciudad, te permite planificar tus actividades diarias de forma más segura y eficiente. Trujillo, ubicada en la costa norte del Perú, experimenta cambios estacionales y posibles eventos como lloviznas, neblina o aumentos de temperatura, que pueden afectar el tránsito, actividades al aire libre y la rutina cotidiana.

En este contexto, para este domingo, 10 de mayo el pronóstico del clima es:

PUBLICIDAD

Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía; cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero. Por su parte, la temperatura máxima será de 27ºC , mientras que la mínima de 21ºC.

La información meteorológica resulta fundamental para sectores como la agricultura y la pesca, pilares de la economía local. Los agricultores dependen de datos precisos sobre el clima para programar siembras, cosechas y proteger cultivos ante lluvias inesperadas o sequías. Por su parte, los pescadores utilizan el pronóstico para reducir riesgos en sus faenas y mantener la productividad.

PUBLICIDAD

¿Cómo suele ser el clima en Trujillo?

El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Trujillo se caracteriza por ser cálido y seco durante la mayor parte del año. La temperatura media anual suele oscilar entre los 17 y 23 grados Celsius, con pocas fluctuaciones extremas. La ciudad recibe escasas precipitaciones, concentradas principalmente en los primeros meses del año, aunque la cantidad de lluvia es baja en comparación con otras regiones del país.

Durante el invierno austral, de junio a septiembre, Trujillo presenta cielos nublados y presencia de neblina, conocida localmente como “garúa”, lo que reduce la presencia del sol pero no genera un descenso significativo en la temperatura. La humedad relativa se mantiene alta, aunque las lluvias continúan siendo poco frecuentes.

En verano, de diciembre a marzo, las temperaturas suben ligeramente y hay mayor sensación de calor, aunque los días siguen siendo templados en comparación con otras ciudades costeras. La brisa marina contribuye a mantener un ambiente agradable, haciendo que el clima resulte adecuado tanto para la vida cotidiana como para el turismo en la región.

¿Cuándo se recomienda visitar Trujillo?

Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)
Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)

La temporada de transición, de septiembre a noviembre, representa una opción válida para visitar Trujillo, pues el clima se torna más cálido y la afluencia de turistas disminuye, aunque no se compara en animación cultural ni en condiciones ideales con el periodo que va de enero a abril.

Entre los meses de invierno, de junio a agosto, la ciudad presenta temperaturas que oscilan entre 17 ℃ y 22 ℃, acompañadas de neblinas en las primeras horas del día y una tendencia a los cielos nublados. Estas condiciones pueden desincentivar las actividades al aire libre en comparación con otros momentos del año.

La época más recomendable para el turismo es de enero a abril, durante el verano austral, cuando el clima goza de estabilidad, cielos despejados y temperaturas promedio de 22 ℃ a 28 ℃, con picos que llegan a 30 ℃. Durante este periodo, la ciudad ofrece escenarios idóneos para recorrer tanto los centros arqueológicos emblemáticos como Chan Chan y las Huacas del Sol y de la Luna como la playa de Huanchaco, reconocida por el surf y los caballitos de totora.

Temas Relacionados

Clima en TrujilloPronóstico del tiempo TrujilloEstado del tiempo en TrujilloClima en PerúÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Tragedia en Juliaca en vísperas del Día de la Madre: niño murió tras caer de colectivo donde trabajaba su madre como cobradora

El fallecimiento de un menor de nueve años tras caer de un vehículo urbano en la avenida Tacna movilizó a autoridades y conmocionó a la comunidad, que exige esclarecer las circunstancias y responsabilidades del hecho

Tragedia en Juliaca en vísperas del Día de la Madre: niño murió tras caer de colectivo donde trabajaba su madre como cobradora

No era mantequilla: agentes del INPE y la PNP hallan panes con droga durante operativo en Piura

El operativo fue ejecutado por agentes del Instituto Nacional Penitenciario, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público como parte de las acciones de control en cárceles

No era mantequilla: agentes del INPE y la PNP hallan panes con droga durante operativo en Piura

Magaly Medina a Jefferson Farfán tras reclamo de pago: “ATV ya le pagó la mitad, ¿tan necesitado está de plata?”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ arremetió contra el exfutbolista y lo acusó de mendigar dinero y de estar obsesionado con verla en la cárcel tras la demanda por difamación.

Magaly Medina a Jefferson Farfán tras reclamo de pago: “ATV ya le pagó la mitad, ¿tan necesitado está de plata?”

Pamela López y Paul Michael generan indignación tras reconciliarse en ‘La Granja VIP’: “Normalizan sus discusiones”

La pareja fue duramente cuestionada en redes sociales por volver a mostrarse juntos tras una discusión cargada de gritos y acusaciones en el reality de convivencia

Pamela López y Paul Michael generan indignación tras reconciliarse en ‘La Granja VIP’: “Normalizan sus discusiones”

Alondra Alarcón, voleibolista de la selección, confiesa su deseo de jugar por Alianza Lima y confirma su regreso a la Liga Peruana de Vóley

La deportista de 21 años terminó sus estudios en Estados Unidos y está lista para volver al campeonato nacional. Su nuevo club está casi definido

Alondra Alarcón, voleibolista de la selección, confiesa su deseo de jugar por Alianza Lima y confirma su regreso a la Liga Peruana de Vóley
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE al 99.425% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

ONPE al 99.425% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

Ministerio de Justicia rechazó indulto para Pedro Castillo: ¿Cómo avanza la apelación contra su condena de 11 años de prisión?

Con resultados al 99%, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga disputan voto a voto para pasar al balotaje de Perú

Congreso blinda otra vez a Patricia Benavides: Archivan denuncia por presunta corrupción en la Corte de Lima

Autos nuevos por S/1 millón y contratos blindados: polémica por decisiones administrativas tomadas en el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Pamela López y Paul Michael generan indignación tras reconciliarse en ‘La Granja VIP’: “Normalizan sus discusiones”

Pamela López y Paul Michael generan indignación tras reconciliarse en ‘La Granja VIP’: “Normalizan sus discusiones”

Magaly Medina a Jefferson Farfán tras reclamo de pago: “ATV ya le pagó la mitad, ¿tan necesitado de plata está?”

Rebeca Escribens y Janet Barboza son sorprendidas en vivo por sus hijos en el Día de Madre

Conciertos por el Día de la Madre 2026: Todos los espectáculos para celebrar a mamá en su día

Rebeca Escribens rompe en llanto tras sorpresa de su hijo mayor por el Día de la Madre: “Todo lo que soy se lo debo a él”

DEPORTES

Alondra Alarcón, voleibolista de la selección, confiesa su deseo de jugar por Alianza Lima y confirma su regreso a la Liga Peruana de Vóley

Alondra Alarcón, voleibolista de la selección, confiesa su deseo de jugar por Alianza Lima y confirma su regreso a la Liga Peruana de Vóley

Adrián Ugarriza atrae la atención de clubes de la Superliga China, Superliga de Grecia y Liga MX por su rol goleador con Ironi Kiryat Shmona

Luces y sombras del paso de Ignacio Buse por el Masters 1000 de Roma tras su eliminación en segunda ronda a manos de Frances Tiafoe

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú: clásico en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026