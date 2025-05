“Al igual que el Papa Francisco, Robert Prevost valora mucho a la mujer”, señala una de las personas que trabajó muy de cerca al nuevo Papa

Créditos: Clara Giraldo

“El papa es chiclayano”. El nombramiento del cardenal estadounidense, pero con DNI peruano, Robert Prevost generó un gran impacto en el país, debido a la labor pastoral que desempeño por varios años en Chiclayo, al mando de la diócesis de esa ciudad.

Muchos de sus feligreses, compañeros y compadres salieron a contar sobre su experiencia con el nuevo papa León XIV, quien desde su paso por Chiclayo mostró su interés por entender y atender los males sociales del Perú.

Pero además, también mostró su visión inclusiva sobre el rol de las mujeres dentro de la Iglesia católica. Fiel al espíritu reformista de Francisco, el nuevo Pontífice apostó por otorgar a las mujeres cargos de responsabilidad que tradicionalmente eran exclusivos del clero masculino.

Una de las voces que hoy da testimonio de ese cambio es una mujer que ocupó un puesto clave en la diócesis chiclayana gracias a la confianza de Prevost. Se trata de Sully Castillo, secretaria de la Curia.

El día que le celebraron el cumpleaños al papa León XIV en Chiclayo | Infobae Perú

“Sí, el monseñor, le agradezco tanto, que al igual que Papa Francisco, valoraba mucho a la mujer. Tanto es así que me nombró con un decreto para ser notario eclesiástico de aquí de la diócesis. Claro, un cargo de confianza. Aparte de eso, también me nombró para como notario el tribunal eclesiástico”, relató.

Castillo asumió funciones dentro del tribunal eclesiástico, encargado de analizar causas de nulidad matrimonial, otro espacio históricamente restringido y que siempre estuvo desempeñado por sacerdotes.

La designación, más allá del simbolismo, marcó un quiebre con las prácticas conservadoras que aún persisten en muchos sectores eclesiásticos. “Fue un cargo de confianza y le agradezco profundamente”, agregó.

Este gesto no fue aislado. Forma parte de una línea coherente con la visión que León XIV ha manifestado desde sus días como obispo: la necesidad de una Iglesia más abierta, donde las mujeres no solo participen como fieles o auxiliares, sino también como protagonistas en la toma de decisiones. Aunque el debate sobre el sacerdocio femenino sigue siendo un tema sensible dentro del Vaticano, la postura del nuevo Papa indica una voluntad de avanzar y continuar con el camino que dejó Francisco.

A pocos días de su elección, los primeros gestos de León XIV ya despiertan expectativas sobre una posible profundización de la reforma en la Curia y una mayor inclusión de las mujeres en las estructuras del poder eclesial.

Zuly Castillo Saavedra fue secretaria del ahora Papa León XIV en la Diósecis de Chiclayo | Clara Giraldo - Infobae Perú

¿Podría cambiar el rol de la mujer en la Iglesia?

Desde Roma, la periodista Paola Ugaz habló sobre una de las tareas que dejó Francisco: el rol de la mujer en la Iglesia y el posible avance que podría tener la participación femenina dentro de la estructura eclesiástica.

Al respecto, al periodista indicó que el papa León XIV podría continuar el camino dejado por Francisco y que pese a ser un tema difícil, las cosas podrían cambiar en este nuevo pontificado.

Robert Prevost cumpliendo con su deber de votar. | La encerrona

“Creo que obviamente es un tema muy difícil y sería increíble que se pueda hacer, pero yo creo que es una persona que por la edad, porque tiene 69 años, tiene todavía un espacio muy abierto para hacerlo”, indicó en diálogo con Exitosa.

Ugaz recordó que pese a que Francisco era un gran negociador y conciliador no logró desterrar el machismo dentro de la Iglesia, pues encontró una gran resistencia de la parte más conservadora.

Paola Ugaz habló sobre los desafíos para el papa León XIV. Foto: captura Exitosa/ difusión

“Francisco, por muy político, etcétera, no consiguió que hayan sacerdotas mujeres. No consiguió que se avance nada en ese tema. Y yo creo que él (León XIV) como estaba tan cercano a Francisco y vio que esa reforma de los obispos no se pudo hacer, es su gran deuda", detalló.

Ugaz también destacó el capital político que el nuevo pontífice podría usar a su favor: su experiencia como obispo en el Perú, su conexión con comunidades marginadas y su conocimiento de las necesidades reales de los más vulnerables.