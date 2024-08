Brunella Horna no cree en Pamela López y su versión sobre relación con hombre casado: “No solo hay un lazo amical ahí”

Brunella Horna ya no cree en Pamela López y refiere a relación con hombre casado. América Hoy

Atrás quedó la amistad que Brunella Horna profesaba por Pamela López. Así lo dejó ver nuevamente en la edición del 28 de agosto, cuando la rubia se refirió a la relación que tendría la aún esposa de Christian Cueva con el empresario Luis Fernando Rodríguez.

Pese a que Pamela López y el empresario aseguran que solo tienen una relación amical, Brunella Horna puso en tela de juicio estas palabras y optó por creer en la versión de Nardha Velarde, quien asegura haber tenido una relación de 9 años hasta que la trujillana apareció.

Velarde acusó públicamente a Pamela López de faltar a su amistad y meterse con su esposo. Hecho que condenó Brunella Horna durante su programa. “Esas son cosas que yo no puedo apañar, no puedo tapar, por más que esta mujer ahora haya salido al frente con imágenes perturbadoras a mostrarnos la forma en que el marido la trataba. Pero tampoco puedo excusar comportamientos que no van con la línea de lo que siempre hemos defendido y pregonado acá.”, indicó el pasado 27 de agosto.

Brunella Horna sorprendida por último escándalo de Pamela López | América Hoy

Este 28 de agosto, Brunella Horna no sacó el dedo del reglón y nuevamente dejó ver que estaba en desacuerdo con las actitudes de su otrora amiga.

“Terrible, estoy de acuerdo con cada una de sus palabras”, indicó la rubia en referencia a las críticas que viene recibiendo Pamela por involucrarse con un hombre que tenía una familia. “Luis Fernando puede mandar mil comunicados, mil videos, pero se desmiente con todas las fotos y videos que han salido. Se ve que no solamente hay un lazo amical ahí”, dijo de manera tajante.

Recordemos que no solamente Pamela López ha salido a decir para el programa de Magaly Medina que no mantiene una relación con Rodríguez; sino que también, el propio empresario grabó un video donde exaltaba las cualidades de la aún esposa de Christian Cueva y aseguraba que solo eran amigos.

Nardha Velarde muestra sus chats con Pamela López que revelan la cercana amistad que tenían. | Magaly TV La Firme.

Lo que ninguno de los dos imaginó es que saldría a la luz unas imágenes donde se les ve muy cariñosos. Además, Magaly Medina difundiría, en su programa del 27 de agosto, unos chats donde se muestra que Pamela López sí era amiga e Nardha Velarde, al punto de compartir con sus hijos.

Nardha Velarde muestra sus chats con Pamela López que revelan la cercana amistad que tenían. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina le quita su apoyo a Pamela López

Después de ver este material que contradice a Pamela López, Magaly Medina no dudó en cuestionarla y señalar que no es ninguna alcahuete para apoyar a la esposa de Christian Cueva.

“La dejaron como una pinocha y mentirosa. Increíble que ella se haya metido en este triángulo, Pamela López, que se haya visto involucrada cuando está defendiendo una causa mayor”, lamentó la conductora de TV. “A mí las clandestinas no me gustan, a mí las partidoras no me gustan, las que se meten en una relación. Claro, la culpa no es de la mujer, es de ese hombre que le falta el respeto a su relación”, acotó Magaly.

Nardha Velarde revela cercana amistad con Pamela López. (Foto: Captura de IG)

Tras enviar las pruebas a Magaly Medina, Nardha Velarde publicó un comunicado para anunciar el fin de su relación con Luis Fernando Rodríguez.

“Ante las evidentes imágenes emitidas en un programa de espectáculos y diferentes medios de comunicación, informo que después de 9 años de relación en convivencia con el señor Luis Fernando Rodríguez Córdova, doy por finalizada la misma.”, señaló Velarde, dejando en claro que priorizará el bienestar de su hija.

Además, aclaró nuevamente que no estaba mintiendo y Pamela López sí se metió en su relación. “De la misma manera quiero dejar en claro que nuestros familiares, amistades y círculo social tenían conocimiento de la relación que yo mantenía con el señor Rodríguez. Ante eso, cualquier otro argumento donde se pretenda insinuar que solo teníamos un vínculo como padres resulta ser TOTALMENTE FALSO Y MAL INTENCIONADO y me remito a las pruebas fílmicas y fotográficas ya mostradas,”, afirmó.

Pamela López estaba al tanto que Luis Fernando tenía una relación con Nardha Velarde. (Captura: Magaly TV La Firme)