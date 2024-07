Brunella Horna estalla contra Christian Cueva y revela penoso estado de Pamela López: “Está destrozada”

Brunella Horna revela que Pamela López está destrozada tras comunicado de Christian Cueva. América TV

Después que Christian Cueva comunicara su separación con Pamela López, donde asegura que ya estaba separado de su esposa; Brunella Horna salió al frente para desmentir esta afirmación. Bastante indignada, negó que la pareja haya estado en distanciada, y hasta dio detalles de su último encuentro como pareja.

En la edición del 3 de julio de ‘América Hoy’, Brunella Horna se mostró mortificada e indicó que Pamela López se enteró de su separación a través del mismo comunicado que emitió el padre de sus hijos.

“Hago de conocimiento público que, a la fecha y desde hace unos meses, me encuentro separado de mi esposa de común acuerdo, sin compartir hogar. Estamos intentando vivir esta etapa con tranquilidad basada en el respeto mutuo, el cariño existente y el amor por nuestros menores hijos”, se puede leer en el comunciado

Estas palabras fueron desmentidas por la conductora, señalando que su amiga se encuentra “destrozada” por la situación que está viviendo en su vida matrimonial. “Después de ver este comunicado, me comuniqué con mi amiga y le pregunté qué estaba pasando. Ella está destrozada. Le sorprendió, claro”, indicó Brunella Horna bastante efusiva.

Incluso, se atrevió a contar el último encuentro que tuvieron Pamela López y Christian Cueva como pareja. Brunella Horna relató que en sábado 29 de junio, después del partido, le dieron licencia a los futbolistas a estar con sus esposas en el hotel. “Es ahí donde entra Pamela López, ojo, no como amigos, se quedan como esposos. Ya saben a qué me refiero”, indicó la rubia animadora, causando la sorpresa de sus compañeras de conducción.

Janet Barboza se animó a especular que las actitudes de Christian Cueva son “maquiavélicas”, pues después de estar con su esposa, la dejó en Estados Unidos, para poder estar en el cumpleaños “de quien él siente que es la persona que más le interesa, que sería Pamela Franco. Es terrible y truculento”

Bajo esa línea, Brunella Horna indicó que si quiere estar con Pamela Franco, no hay necesidad de hacerle promesas a su esposa, haciéndole pensar que su relación está bien.

“Si quiere estar con Pamela Franco, termina, por qué hacerla sufrir a tu esposa, a tu familia entera, tus hijos, tu entorno. Ir al retiro, pedirle perdón y todos los mensajes que los he leído y no me lo puedes negar”, cuestionó la esposa de Richard Acuña.

“No está pensando en sus hijos”

Brunella Horna indicó que al cometer estas faltas con su esposa Pamela López, Christian Cueva no piensa en sus hijos ni mucho menos en la vergüenza pública que le está haciendo pasar a su amiga.

“Está como cualquier persona estaría si ve eso a nivel nacional. Uno se entera y sufre, imagínate, la vergüenza a nivel nacional, lo que van a pasar sus hijos, su familia. Él no está pensando en eso”, dijo la conductora de TV.

Asimismo, señaló que no solo perdonó la falta grave que cometió al matrimonio con su infidelidad, sino que también lo apoyó de forma incondicional cuando él se lesionó.

Pamela López confirma que no estaba separada de Christian Cueva

A través de un mensaje por WhatsApp, Pamela López confirmó a un reportero de América Hoy que la relación seguía hasta antes del comunicado.

“Pamela, Christian Cueva puso un comunicado que están separados, pero, ¿ustedes han estado hasta el fin de semana juntos en Miami, verdad?”, le preguntó el periodista.

Pese a que no escribió un texto, la aún esposa del futbolista le respondió con un emoji de afirmación, desmintiendo lo dicho por Christian Cueva en el comunicado.

Christian Cueva comunicó su separación con Pamela López.