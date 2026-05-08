Perú

Conoce el pronóstico del tiempo para mañana en Trujillo

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

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Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima permite anticiparse a posibles condiciones meteorológicas adversas, lo que resulta esencial para planificar actividades al aire libre, viajes o eventos importantes. Saber si lloverá, hará calor extremo o si habrá temperaturas bajas facilita tomar decisiones informadas, como llevar ropa adecuada, elegir un medio de transporte seguro o incluso reprogramar actividades para evitar inconvenientes.

En este contexto, para este sábado, 09 de mayo el pronóstico del clima es:

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Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía; cielo cubierto al atardecer con viento ligero. Por su parte, la temperatura máxima será de 27ºC, mientras que la mínima de 21ºC.

El clima en la ciudad costera

El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Trujillo se caracteriza por ser cálido y seco durante la mayor parte del año. La temperatura media anual suele oscilar entre los 17 y 23 grados Celsius, con pocas fluctuaciones extremas. La ciudad recibe escasas precipitaciones, concentradas principalmente en los primeros meses del año, aunque la cantidad de lluvia es baja en comparación con otras regiones del país.

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Durante el invierno austral, de junio a septiembre, Trujillo presenta cielos nublados y presencia de neblina, conocida localmente como “garúa”, lo que reduce la presencia del sol pero no genera un descenso significativo en la temperatura. La humedad relativa se mantiene alta, aunque las lluvias continúan siendo poco frecuentes.

En verano, de diciembre a marzo, las temperaturas suben ligeramente y hay mayor sensación de calor, aunque los días siguen siendo templados en comparación con otras ciudades costeras. La brisa marina contribuye a mantener un ambiente agradable, haciendo que el clima resulte adecuado tanto para la vida cotidiana como para el turismo en la región.

¿Cuándo se recomienda visitar Trujillo?

Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)
Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)

La temporada de transición, de septiembre a noviembre, representa una opción válida para visitar Trujillo, pues el clima se torna más cálido y la afluencia de turistas disminuye, aunque no se compara en animación cultural ni en condiciones ideales con el periodo que va de enero a abril.

Entre los meses de invierno, de junio a agosto, la ciudad presenta temperaturas que oscilan entre 17 ℃ y 22 ℃, acompañadas de neblinas en las primeras horas del día y una tendencia a los cielos nublados. Estas condiciones pueden desincentivar las actividades al aire libre en comparación con otros momentos del año.

La época más recomendable para el turismo es de enero a abril, durante el verano austral, cuando el clima goza de estabilidad, cielos despejados y temperaturas promedio de 22 ℃ a 28 ℃, con picos que llegan a 30 ℃. Durante este periodo, la ciudad ofrece escenarios idóneos para recorrer tanto los centros arqueológicos emblemáticos como Chan Chan y las Huacas del Sol y de la Luna como la playa de Huanchaco, reconocida por el surf y los caballitos de totora.

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