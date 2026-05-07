Perú

Dólar se ha apreciado en un 4,28% en lo que va del 2026: ahora cuesta S/ 3,46

La tensión en el Medio Oriente, las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y el repunte de la inflación local continúan influyendo en el comportamiento del tipo de cambio, aunque en los primeros días de mayo la divisa muestra una tendencia descendente

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La evolución del dólar está influenciada por elementos internacionales y locales, entre los que sobresale el reciente recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.
La evolución del dólar está influenciada por elementos internacionales y locales, entre los que sobresale el reciente recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. Foto: Darden Report

El tipo de cambio mantiene una trayectoria ascendente en lo que va del 2026 y ya registra un avance de 4,28% frente al sol peruano. Sin embargo, en una comparación de los últimos 12 meses, la divisa estadounidense todavía muestra una caída acumulada de 3,92% respecto a la moneda local, en medio de un escenario internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos.

De acuerdo con Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el comportamiento del dólar responde tanto a factores externos como internos. Entre ellos destacan el renovado conflicto en el Medio Oriente, la cautela de los mercados internacionales y el reciente incremento de la inflación en Perú, que alcanzó su mayor nivel anual en los últimos 12 meses.

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Evolución del dólar durante el primer cuatrimestre

Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el dólar cerró el 2025 en S/ 3,364 y terminó abril en S/ 3,509, reflejando así el fortalecimiento de la moneda estadounidense durante los primeros cuatro meses del año.

En el plano internacional, Huayta explicó que el índice DXY —que mide el desempeño del dólar frente a una canasta de monedas como el euro, el yen y la libra esterlina— se mantiene atento al impacto de las tensiones bélicas en el Medio Oriente. A ello se suma la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos pueda elevar las tasas de interés para contener nuevas presiones inflacionarias.

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Existe la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos incremente las tasas de interés con el objetivo de frenar posibles presiones inflacionarias.
Existe la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos incremente las tasas de interés con el objetivo de frenar posibles presiones inflacionarias. Foto: Remitly

Inflación local añade presión al mercado cambiario

El especialista señaló que el reciente repunte de la inflación peruana también viene influyendo en las expectativas del mercado cambiario. “Asimismo, el dato de inflación en el Perú sorprendió al alza, alcanzando un 4% interanual en abril, el nivel más alto de los últimos 12 meses, lo que añade presión al mercado local”, señaló Jorge Luis Huayta.

El incremento de precios estuvo impulsado principalmente por el encarecimiento del transporte, que subió 3,35%, además del avance en restaurantes y hoteles con 0,57% y en bienes y servicios diversos con 0,24%. Según Huayta, estos elementos continúan afectando el panorama económico y el comportamiento del tipo de cambio.

Mayo muestra una corrección a la baja

Pese al avance acumulado en el año, el dólar ha empezado mayo con una tendencia descendente. El precio más alto registrado en abril fue de S/ 3,524 en el mercado interbancario, nivel alcanzado el 29 de ese mes.

No obstante, el 30 de abril se produjo un cambio en la tendencia y la divisa cerró en S/ 3,509. Posteriormente, el retroceso continuó en los primeros días de mayo: el 4 de mayo culminó en S/ 3,508; el 5 de mayo bajó a S/ 3,489; y el 6 de mayo terminó en S/ 3,463. Para este 7 de mayo, tanto la apertura como el cierre se ubicaron en S/ 3,460.

Desde el 30 de abril, el dólar ha vuelto a posicionarse a la baja en Perú.
Desde el 30 de abril, el dólar ha vuelto a posicionarse a la baja en Perú. Foto: Hargreaves Lansdown
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