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Flavia Laos habla de su encuentro con Luciana Fuster: “Siento que hemos retomado la amistad sincera”

La influencer dio detalles de su reconciliación con la modelo durante un encuentro en Colombia

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La influencer dio detalles de su reconciliación con la modelo durante un encuentro en Colombia | Willax / Amor y Fuego

Flavia Laos y Luciana Fuster llamaron la atención de sus seguidores con su reencuentro en Colombia tras años de distanciamiento. Ambas figuras del espectáculo coincidieron en un evento internacional y, en medio de la sorpresa, lograron restablecer contacto cercano. La noticia se viralizó rápidamente y generó debate en las redes sociales de Perú y otros países de la región.

El acercamiento se produjo en el aeropuerto, donde, según relató Flavia Laos para Amor y Fuego, la reacción fue natural. “Nadie lo esperaba, ni siquiera nosotros”, dijo la actriz y cantante, quien destacó que no hubo incomodidad en ese primer saludo.

Después de ese encuentro casual, ambas compartieron un taxi con destino al hotel Laos afirmó que la conversación se extendió mucho más de lo previsto. “Fue raro, no hubo mala onda, y ese mismo día nos fuimos juntas en el taxi al hotel y hablamos muy bonito, una conversación de 5 horas”, detalló la influencer, quien además añadió que terminaron organizando una “pijamada party”.

Flavia Laos, rubia y con blusa blanca, siendo entrevistada en primer plano, con recuadros mostrando fotos de ella junto a Luciana Fuster en un evento con público
Flavia Laos es entrevistada sobre su reciente encuentro con Luciana Fuster, expresando que siente que han retomado una amistad sincera, mientras se muestran imágenes de ambas en un evento. (Willax)

Laos subrayó que el reencuentro fue espontáneo. No existía una agenda detrás, ni presiones externas para que ocurriera. “Siento que hemos retomado la amistad sincera, nos quedamos hablando horas. fue un malentendido y ya lo dejamos claro entre las dos”, sostuvo. La actriz remarcó que la charla permitió aclarar los puntos que las habían distanciado y recuperar la confianza personal.

En la entrevista, Laos insistió en que la reconciliación era algo que debía suceder. “Ese amiste se tenía que dar”, afirmó. La disposición de ambas fue clave en el proceso, según su relato, pues ninguna tenía resentimientos pendientes.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. El reencuentro sorprendió tanto al público como a personas cercanas a las protagonistas. Las redes sociales se llenaron de mensajes que celebraron la decisión de dejar atrás los conflictos.

Dos mujeres en un montaje: Flavia Laos, con cabello rubio y top rosado, y Luciana Fuster, con cabello oscuro, corona y vestido brillante
La actriz Flavia Laos y la ex Miss Grand International Luciana Fuster aparecen en un montaje fotográfico que acompaña la noticia de su reciente reconciliación.

Así fue el encuentro entre Luciana Fuster y Flavia Laos

El festival musical donde se consolidó la reconciliación tuvo lugar en Colombia. Ambas viajaron a ese país como invitadas de una reconocida marca de maquillaje, lo que facilitó la convivencia y la colaboración en distintas actividades. La oportunidad de compartir espacios durante varios días resultó determinante para el acercamiento.

Durante el evento, Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, publicó en Instagram un video junto a Flavia Laos. En las imágenes, ambas aparecen bailando y disfrutando de la canción “Girls Just Want To Have Fun” de Cyndi Lauper, lo que evidenció la complicidad recuperada. El video fue rápidamente reposteado por Laos, amplificando el impacto de la noticia entre sus seguidores.

Luciana Fuster y Flavia Laos sorprenden al reconciliarse y lucir juntas en concierto en Colombia
Luciana Fuster y Flavia Laos sorprenden al reconciliarse y lucir juntas en concierto en Colombia

La relación entre Fuster y Laos había estado marcada por rumores y especulaciones desde que ambas mantuvieron una relación sentimental con Patricio Parodi. Durante años, las indirectas y la distancia dominaron el vínculo, hasta este reencuentro en Colombia.

La colaboración profesional impulsada por la marca de maquillaje permitió que ambas grabaran contenido juntas, lo que dio lugar a una imagen renovada y alejada del pasado conflictivo. El gesto de publicar videos y fotografías en redes sociales fue interpretado como una señal de transparencia y de deseo de reconstruir la amistad.

El regreso de la amistad entre Fuster y Laos quedó sellado con la exposición conjunta en el festival y la participación activa en redes sociales. El episodio suma un capítulo inesperado a la historia de dos de las figuras más representativas de la farándula peruana.

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