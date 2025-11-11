Reaparición de la rabia en Perú evidencia la brecha sanitaria global en vigilancia y acceso

(Pixabay)

El resurgimiento de la rabia en Perú ha llevado a equipos de investigación extranjeros a examinar el impacto de las desigualdades en la vigilancia y el acceso a servicios de salud.

En la segunda ciudad más grande del país, Arequipa, científicos de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania documentaron cómo la falta de seguimiento efectivo en los sectores más vulnerables permite que la enfermedad siga afectando a la población y expone las dificultades a nivel mundial para enfrentar enfermedades zoonóticas.

De acuerdo con The Lancet Regional Health – Americas, los investigadores identificaron que el sistema peruano de rastreo de rabia canina depende principalmente de la denuncia ciudadana de perros hallados muertos.

Este enfoque pasivo, informaron los autores del estudio, limita la capacidad de respuesta en barrios desfavorecidos, donde los residentes enfrentan obstáculos geográficos y socioeconómicos que impiden avisar a tiempo sobre casos sospechosos.

Más de 4 millones de perros en Lima sin ser vacunados contra la rabia.

Desigualdad y vigilancia

El profesor Ricardo Castillo, especialista en Epidemiología y autor principal del informe en The Lancet Regional Health - Americas, explicó que las personas y comunidades más expuestas al contagio eran “las menos vistas por el sistema de vigilancia”.

En Arequipa, la vigilancia pasiva se traduce en la espera de notificaciones sobre perros fallecidos para abordar posibles focos de rabia. Sin embargo, en las zonas con menos servicios médicos y menor acceso a información, el subregistro de casos complica la detección temprana y la gestión de brotes.

Para contrarrestar estas limitaciones, el equipo impulsó en 2021 un modelo de vigilancia activa basado en patrullas regulares por canales secos y áreas donde tienden a aparecer cadáveres de caninos.

La colaboración con la Universidad Peruana Cayetano Heredia permitió reforzar la cantidad y calidad de las muestras colectadas en los distritos con mayor riesgo.

El estudio revela que el sistema activo permitió tomar hasta el 81 % de las muestras en barrios de bajo estatus socioeconómico durante 2021 y el 78 % en 2022, comparado con la vigilancia pasiva, donde la cobertura no superó el 67 % y el 58 % respectivamente.

El análisis de los datos desde 2015 a 2022 clasificó las zonas urbanas por nivel socioeconómico, de la A a la E, lo que evidenció la desproporción en la vigilancia y la persistencia del problema en bloques marginales.

Estas estadísticas ponen el foco en la desigualdad geográfica y estructural que obstaculiza el control de enfermedades transmitidas por animales.

Implicancias globales

El caso de Perú es un reflejo de lo que ocurre en regiones de África, Asia y el Caribe, donde la rabia sigue ocasionando más de 70,000 muertes anuales.

Según los investigadores, contar con sistemas mixtos —pasivos y activos— mejora la respuesta sanitaria y contribuye a reducir riesgos de transmisión tanto en el ámbito nacional como internacional.

Una parte fundamental del estudio fue financiada por agencias estadounidenses como el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y el Centro Internacional Fogarty.

El trabajo subraya que países como Estados Unidos tampoco están exentos de la amenaza, ya que especies como mapaches, murciélagos y mofetas pueden ser reservorios del virus.

Barrios con deficiente acceso a servicios veterinarios se asemejan, en riesgo, a las zonas identificadas en Arequipa.

Especialistas advierten que el cambio climático y la migración humana modifican la dinámica de las enfermedades infecciosas y la exposición a la rabia. Por eso, destacan la importancia de aprender de los contextos endémicos para preparar estrategias de eliminación y prevención a escala global.