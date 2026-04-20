México

Para qué sirve aplicar vinagre a la regadera y cómo hacerlo de forma segura

Un truco sencillo puede ayudarte a combatir el sarro y desinfectar tu baño sin recurrir a productos agresivos

Guardar
Interior de un baño con azulejos claros, lavabo blanco, espejo rectangular iluminado con LED, inodoro suspendido y ducha con mampara de cristal.
Con un ingrediente que seguro tienes en casa puedes eliminar manchas y olvidarte de los malos olores en la ducha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de sarro, residuos de jabón y bacterias en la regadera es un problema común en los hogares mexicanos.

Limpiar este accesorio con vinagre blanco se presenta como una alternativa práctica y económica que ayuda a eliminar manchas, desinfectar y mejorar el flujo de agua.

Además de ser una opción ecológica, el vinagre permite mantener la regadera reluciente sin recurrir a productos químicos agresivos, facilitando el mantenimiento del baño y protegiendo la salud familiar.

Manos de una persona mezclando vinagre blanco y agua en una botella con atomizador sobre una mesa en la cocina para crear un limpiador casero.
El vinagre blanco elimina eficazmente el sarro y los residuos de jabón de la regadera, mejorando su aspecto y funcionamiento.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve aplicar vinagre a la regadera

Aplicar vinagre a la regadera sirve principalmente para limpiar y desinfectar, además de eliminar acumulaciones de sarro y residuos minerales.

El vinagre blanco es ácido, lo que le permite disolver depósitos de calcio, magnesio y otros minerales que se forman por el uso de agua dura.

Los principales beneficios de usar vinagre en la regadera son:

  • Eliminar sarro y manchas: Descompone las incrustaciones blancas que suelen aparecer en las salidas de agua y superficies metálicas.
  • Desinfectar: Ayuda a eliminar bacterias, hongos y moho que pueden crecer en ambientes húmedos como la regadera.
  • Desbloquear orificios: Si la regadera tiene orificios tapados por minerales, remojarla en vinagre puede ayudar a restablecer la presión y el flujo de agua.
  • Reducir malos olores: El vinagre neutraliza olores causados por bacterias y moho.
(Foto: Kohler)
(Foto: Kohler)

Cómo limpiar la regadera del baño con vinagre para dejarla reluciente

Pasos para limpiar la regadera del baño con vinagre y dejarla reluciente

  1. Retira la regadera (opcional): Si es posible desenroscar la cabeza de la regadera, hazlo para limpiar a fondo. Si no, el procedimiento puede hacerse sin desmontar.
  2. Prepara el vinagre: Utiliza vinagre blanco, ya que es económico y efectivo para eliminar minerales y desinfectar.
  3. Método con bolsa plástica:
    1. Llena una bolsa plástica resistente con suficiente vinagre blanco para cubrir por completo la cabeza de la regadera.
    2. Coloca la bolsa sobre la regadera de modo que quede sumergida y sujétala firmemente con una liga o cinta adhesiva.
    3. Deja actuar durante 2 a 8 horas (puede ser toda la noche si hay mucha acumulación de sarro).
  4. Enjuaga y cepilla:
    1. Retira la bolsa y desecha el vinagre.
    2. Abre la llave del agua caliente durante un minuto para enjuagar los residuos internos.
    3. Si quedan residuos, frota suavemente con un cepillo de dientes viejo para retirar restos de sarro o suciedad.
  5. Seca y pule:
    1. Seca la superficie con un paño limpio y suave para evitar marcas de agua y dejar la regadera reluciente.

Recomendaciones de seguridad

  • Usa guantes de limpieza para proteger tu piel, especialmente si tienes heridas o piel sensible.
  • Asegúrate de ventilar el baño abriendo ventanas o puertas, ya que el vinagre tiene un olor fuerte.
  • No mezcles vinagre con cloro ni otros productos de limpieza, ya que puede generar vapores tóxicos.
  • Si desmontas la regadera, asegúrate de volver a colocarla correctamente para evitar fugas.

Este método es seguro, económico y ecológico para mantener la regadera libre de sarro y bacterias, dejando el baño más limpio y funcional.

Temas Relacionados

vinagrelimpiezahogarsaludmexico-noticias

Más Noticias

Qué pasó en la Línea 8 del Metro CDMX hoy domingo 19 de abril

Personal del STC Metro activó los protocolos de emergencia para auxiliar a la persona que habría caído a las vías

Qué pasó en la Línea 8 del Metro CDMX hoy domingo 19 de abril

Detienen en EEUU a Miguel Garduño, exfuncionario del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por llevar cocaína

El hombre aseguró a los agentes fronterizos que le ordenaron hacer el viaje

Detienen en EEUU a Miguel Garduño, exfuncionario del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por llevar cocaína

México vs Brasil juego de leyendas en vivo en el Estadio Ciudad de México: termina el encuentro con victoria del Tri 3 - 2

La afición ha presenciado grandes acciones de las figuras del futbol mexicano y brasileño, ambas naciones han podido cantar sus goles

México vs Brasil juego de leyendas en vivo en el Estadio Ciudad de México: termina el encuentro con victoria del Tri 3 - 2

Sandra Echeverría reacciona a detención de Nazaret ‘N’, empresaria de MetaXChange que la engañó con estafa piramidal

Nazaret es señalada como responsable de un esquema que dejó afectadas con pérdidas millonarias dentro del sector inversionista capitalino a más de mil personas

Sandra Echeverría reacciona a detención de Nazaret ‘N’, empresaria de MetaXChange que la engañó con estafa piramidal

Conagua reconoce mortandad de peces en Veracruz y Tamaulipas, pero descarta vínculo con derrame de petróleo

La comisión detalló que la mezcla de aguas de diferente salinidad alteró el equilibrio ecológico, ocasionando el fallecimiento de los animales acuáticos

Conagua reconoce mortandad de peces en Veracruz y Tamaulipas, pero descarta vínculo con derrame de petróleo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en EEUU a Miguel Garduño, exfuncionario del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por llevar cocaína

Detienen en EEUU a Miguel Garduño, exfuncionario del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por llevar cocaína

“Uno de los lugares más grandes hallados en el país”: así eran los narcolaboratorios hallados en Chihuahua

Muere director de AEI y dos agentes de EEUU en accidente tras regresar de laboratorios clandestinos en Chihuahua

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

El Menchito: cuál era el papel del hijo de El Mencho dentro del CJNG antes de ser condenado a cadena perpetua en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Sandra Echeverría reacciona a detención de Nazaret ‘N’, empresaria de MetaXChange que la engañó con estafa piramidal

Sandra Echeverría reacciona a detención de Nazaret ‘N’, empresaria de MetaXChange que la engañó con estafa piramidal

Julión Álvarez conquista Bogotá: así fue su histórico debut en el Coliseo MedPlus con invitados de lujo

Adiós boda en la cárcel: Melanie Lattanzi, novia de Fofo Márquez, es captada en romance con otro hombre

Sabino en MAREVA 2026: cuándo y dónde ver gratis al rapero en Lerma, Edomex

Tras escándalo por traslado en ambulancia, Natalia Jiménez vive terror por falla en avión donde viajaba: “Salió humo”

DEPORTES

México vs Brasil juego de leyendas en vivo en el Estadio Ciudad de México: termina el encuentro con victoria del Tri 3 - 2

México vs Brasil juego de leyendas en vivo en el Estadio Ciudad de México: termina el encuentro con victoria del Tri 3 - 2

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”

Robinson Canó revela por qué se quedó en los Diablos Rojos del México para una temporada más

¡OFICIAL! Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli por el título del CMB, confirma Mauricio Sulaimán

Así se ven los avances del Metro y Cetram Universidad a menos de dos meses del Mundial 2026