Una rosa junto al cadáver: el enigmático detalle del crimen de una extranjera en San Juan de Miraflores

Una joven extranjera fue asesinada con 25 disparos y su cuerpo quedó tendido en una calle de San Juan de Miraflores, junto a una rosa colocada como marca de sus verdugos.

El ataque, ejecutado con extrema violencia en la vía pública del distrito limeño, introdujo un elemento desconcertante en la escena del crimen: un símbolo floral cuidadosamente depositado por los responsables antes de huir.

La noche del pasado 17 de octubre, alterada por el sonido de los disparos y los motores en fuga, dejó al descubierto el rastro de lo que la Policía Nacional del Perú (PNP) investiga como un posible ajuste de cuentas.

Testigos afirman que los asesinos regresaron para vaciarle el cargador.

De acuerdo con información difundida por 24 Horas, el nombre de la víctima, Valeria Andreína Suárez, quedó grabado entre los vecinos de la Asociación Buenos Aires, en la calle Las Retamas, cerca de Laderas de Villa.

Suárez, de nacionalidad venezolana en un episodio que ha causado conmoción por el uso de más de veinte disparos y el mensaje intimidatorio de la rosa.

El crimen ocurrió a pocos metros de la Posta de Salud y una comisaría, en una zona donde las denuncias por delitos violentos han ido en aumento.

Testimonios dan cuenta de una escena planificada. Según residentes y testigos citados por 24 Horas, la joven llegó como copiloto en una moto, desde la cual fue obligada a bajar.

Asesinan a joven venezolana con más de 20 disparos en San Juan de Miraflores. Foto: captura Click Noticias/ Mi barrio SJM

Frente a ella, dos hombres la aguardaban. Apenas descendió, ambos perpetradores, que se trasladaban en motos tipo motocross, abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Un vecino relató: “La moto se paró ahí, bajaron, la tiraron a la chica y fue donde le comenzaron a disparar. Cuando terminaron, se fueron para Cocharcas“, citó Infobae Perú.

Los disparos resonaron en la noche, provocando la huida de los atacantes hacia la curva de Cocharcas, siempre según los testimonios recogidos.

Los atacantes, que según los vecinos podrían pertenecer a bandas de origen extranjero, dejaron a Valeria Suárez tendida en el asfalto, mientras la rosa permanecía, con precisión, junto a su cuerpo.

Las investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), referidas por Infobae Perú y 24 Horas, señalan la brutalidad del hecho: los peritos hallaron más de veinte casquillos de bala en el lugar, además de identificar hasta 25 impactos de proyectil en el cuerpo de la víctima.

Según la primera hipótesis policial, la modalidad del ataque, la cantidad de disparos y la presencia de la flor apuntan a un ajuste de cuentas entre bandas criminales.

Los familiares de la víctima, quienes llegaron horas después sin realizar declaraciones públicas, solo presenciaron el trabajo de los peritos y el silencio del vecindario.

“No hay seguridad, no hay policías, no hay serenazgo, a pesar de que la comisaría está cerca, pero no hay nada”, sostuvo una vecina ante las cámaras de 24 Horas, quien además recordó otro caso reciente de asesinato a corta distancia del punto del crimen.

El registro forense iniciará tras el traslado del cuerpo de Suárez a la morgue, mientras la División de Homicidios de la Dirincri continúa recopilando videos de seguridad y declaraciones.

Los investigadores también intentan determinar si las cámaras instaladas en los alrededores captaron la ruta de los sicarios. Además, según informaron existe la posibilidad de que el caso esté relacionado con el crecimiento de mafias y redes de trata de personas en San Juan de Miraflores, donde la explotación sexual y los cobros extorsivos han intensificado la violencia en el distrito.

En los últimos meses, la zona se ha visto marcada por la acción de organizaciones delictivas, tal como documentó Infobae Perú, que advierte por sobre

recientes operativos conjuntos de la Fiscalía de Trata de Personas de Lima Centro y la Policía Nacional. Estas intervenciones, según el medio, permitieron rescatar a adolescentes víctimas de explotación sexual en locales y hostales del sector, lo que revela una problemática extendida más allá del homicidio de Valeria Suárez.

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación sobre la muerte de Valeria Andreína Suárez, cuyo asesinato se añade a los numerosos casos de violencia que han alterado la vida de los residentes de San Juan de Miraflores, mientras la exigencia comunitaria de justicia y seguridad se hace cada vez más urgente.