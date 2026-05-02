Nuevo retiro de AFP de 4 UIT: ¿Qué falta para que el Congreso apruebe el noveno acceso a los fondos?

Los proyectos plantean de forma uniforme que los afiliados puedan disponer de hasta 4 UIT de sus fondos, un monto cercano a S/ 22.000. Foto: Envato

El debate sobre un nuevo retiro de fondos de las AFP vuelve a tomar fuerza en el Congreso de la República, donde actualmente se han presentado seis proyectos de ley que buscan habilitar el acceso a parte de los ahorros previsionales en 2026. Las iniciativas coinciden en permitir a los afiliados retirar hasta 4 UIT, lo que equivale a alrededor de S/ 22.000, siempre que cuenten con saldo disponible en sus cuentas individuales.

Pese al interés mostrado por diversas bancadas, el tema aún no logra avanzar en el proceso legislativo. La discusión sobre un eventual noveno retiro vuelve a poner en el centro la tensión entre la necesidad de liquidez de los afiliados y el impacto que estas medidas podrían tener en la sostenibilidad del sistema previsional a largo plazo.

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Propuestas en espera dentro de la Comisión de Economía

Aunque los proyectos comenzaron a presentarse desde febrero, ninguno ha sido discutido formalmente hasta el momento. En la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera no se ha programado la sustentación de estas iniciativas, lo que mantiene paralizado su avance dentro del Congreso.

A esta situación se suma la ausencia de un predictamen que unifique o evalúe las propuestas existentes. Sin este documento clave, el debate no puede ingresar a una etapa más avanzada, lo que deja en suspenso cualquier posibilidad concreta de aprobación en el corto plazo.

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Si bien las iniciativas empezaron a ingresarse desde febrero, hasta ahora ninguna ha sido evaluada de manera formal. Foto: Congreso

Seis iniciativas con un mismo objetivo

Las propuestas legislativas han sido impulsadas por distintos congresistas a lo largo de los últimos meses, pero todas comparten una característica central: permitir el retiro de hasta 4 UIT de los fondos previsionales.

El primer proyecto fue presentado el 12 de febrero por Américo Gonza Castillo, seguido por una iniciativa similar el 18 de febrero de Darwin Espinoza Vargas. Días después, el 23 de febrero, Alfredo Pariona Sinche presentó otra propuesta en la misma línea. Posteriormente, el 20 de marzo, Miguel Ángel Ciccia Vásquez ingresó un nuevo proyecto con condiciones equivalentes.

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En abril, el tema volvió a reactivarse con dos iniciativas adicionales: el 7 de abril, Segundo Montalvo Cubas presentó una propuesta similar, y el 30 de abril, Guido Bellido Ugarte sumó un sexto proyecto. En conjunto, estos planteamientos evidencian un interés transversal por retomar el acceso a los fondos, aunque sin avances concretos en su discusión.

Tipos de aportes en el sistema AFP

Dentro del sistema previsional existen distintas modalidades de aportes voluntarios, cada una con características específicas según el objetivo del afiliado.

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La primera iniciativa fue ingresada el 12 de febrero por Américo Gonza Castillo, y días después, el 18 de febrero, Darwin Espinoza Vargas presentó una propuesta en la misma línea. Foto: Inteligencia Viajera

Por un lado, los aportes voluntarios con fin previsional están diseñados para incrementar el fondo de jubilación. Estos recursos permanecen inmovilizados hasta el momento del retiro laboral, con el objetivo de mejorar la pensión futura del afiliado.

En contraste, los aportes voluntarios sin fin previsional ofrecen mayor flexibilidad. En este caso, el afiliado puede disponer de su dinero en cualquier momento, lo que los convierte en una alternativa útil para cubrir necesidades inmediatas o metas de corto y mediano plazo, como educación, compras importantes o emergencias.

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