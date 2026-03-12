Perú

La pota peruana entra en la gobernanza global: alta mar, satélites y pesca artesanal

La pesca del calamar gigante —conocida en el Perú como pota— atraviesa hoy una etapa de transformación en su gobernanza internacional

La expansión del monitoreo satelital, las decisiones adoptadas en la reciente reunión de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS) y la creciente formalización de la flota artesanal están redefiniendo el futuro de una de las pesquerías más importantes del Pacífico Sur.

La reciente reunión de la comisión de la OROP-PS, celebrada en Ciudad de Panamá a inicios de marzo de 2026, confirmó que este recurso —históricamente asociado a la pesca artesanal peruana— forma hoy parte de un sistema de gobernanza internacional cada vez más complejo.

La pota ya no es solo un producto de nuestras costas, es una proteína marina de alcance global, presente en mercados como Europa o Asia. De acuerdo con información difundida por el sector pesquero europeo, en 2025 la Unión Europea importó cerca de 93.914 toneladas de calamar gigante del Pacífico desde Perú y Chile, por un valor aproximado de 335,7 millones de euros. Detrás de cada embarcación artesanal que zarpa desde los puertos del norte peruano existe, por tanto, una cadena de valor que conecta directamente con la industria alimentaria global.

Ese contexto explica por qué actores internacionales siguen con atención las decisiones que se adoptan en el marco de la OROP-PS. Incluso países que no cuentan con flota extractiva en esta pesquería participan como observadores a través de organizaciones industriales interesadas en garantizar el suministro y la sostenibilidad del recurso.

Uno de los temas más relevantes debatidos este año fue la trazabilidad y el monitoreo de la flota que opera en el área de la Convención. Durante décadas, el principal desafío de la gobernanza en alta mar ha sido precisamente cómo asegurar que las actividades de pesca se realicen bajo reglas claras y con información verificable.

En ese escenario, el Perú logró la aprobación de una propuesta orientada a facilitar la inclusión de la flota artesanal en el sistema regional de registro de embarcaciones. Según informó el Ministerio de la Producción del Perú, la medida extiende hasta marzo de 2028 la excepción que permite que embarcaciones artesanales de hasta 15 metros de eslora puedan inscribirse en el registro de la OROP-PS sin contar con número de la Organización Marítima Internacional (OMI), un requisito que normalmente se exige a buques de mayor escala. Además, la decisión reconoce una lista abierta de sistemas de comunicación satelital que pueden homologarse al estándar INMARSAT, incluyendo tecnologías como VSAT o Starlink, adaptadas a las capacidades técnicas de la flota artesanal.

La incorporación de estas tecnologías no es solo una aspiración regulatoria. En los últimos años se ha registrado un avance significativo en la implementación de sistemas de monitoreo satelital en la pesca artesanal peruana. De acuerdo con el reporte “Estado de la implementación del SISESAT en la flota artesanal peruana”, elaborado por la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú con datos del Ministerio de la Producción, 2.776 embarcaciones artesanales contaban con equipos satelitales activos al cierre de enero de 2026, los cuales reportan su posición al sistema de seguimiento estatal.

Este proceso refleja una modernización progresiva del sector. El mismo informe señala que el 95 % de los equipos instalados se encuentran activos y transmitiendo señal, lo que permite mejorar el monitoreo de las operaciones pesqueras, fortalecer la seguridad en altamar y generar información más precisa sobre el esfuerzo de pesca.

Sin embargo, el reporte también evidencia que aún existen brechas en el proceso de formalización internacional de la flota. A febrero de 2026, 668 embarcaciones artesanales se encontraban registradas en la OROP-PS, lo que representa cerca del 24 % de las embarcaciones que ya cuentan con sistemas satelitales instalados. Reducir esta brecha será clave para consolidar la integración de la flota artesanal peruana en el sistema regional de gobernanza pesquera.

La discusión internacional sobre el calamar gigante también incluye propuestas para establecer zonas de protección cercanas a los límites de las zonas económicas exclusivas y evaluar eventuales límites de captura para las flotas de aguas distantes. Estas iniciativas reflejan una preocupación creciente por asegurar que la explotación del recurso se mantenga dentro de parámetros sostenibles en un contexto de creciente presión sobre los océanos.

En un océano cada vez más disputado, donde convergen intereses económicos, tecnológicos y ambientales, la pota se ha convertido en un caso emblemático de los desafíos de la gobernanza pesquera contemporánea. Para el Perú —uno de los principales actores en esta pesquería— el avance del monitoreo satelital, la formalización de su flota artesanal y su participación activa en la OROP-PS no solo reflejan una adaptación a las nuevas reglas del mar. También representan una oportunidad para fortalecer su posición en un escenario internacional donde la sostenibilidad de los recursos marinos y la seguridad alimentaria global están cada vez más interconectadas.

