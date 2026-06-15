Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 15 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotiza en 3,94 soles, manteniendo el mismo precio que la jornada previa y registrando una variación positiva del 0,11% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,94 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,66%, aunque su variación interanual se sitúa en una bajada del 3,59%.

El euro frente al sol peruano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, indicando un fortalecimiento del euro en el mercado local.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 14,2%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 7,26%, lo que sugiere un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

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