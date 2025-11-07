Perú

Ronderos azotan al acalde y dos regidoras de Piura por incumplir obras: autoridad presentó denuncia por lesiones

El castigo comunal se aplicó durante una asamblea en el caserío de Hualcuy, donde más de un centenar de pobladores exigieron explicaciones por la paralización de proyectos locales

Guardar
El castigo fue aplicado durante una asamblea comunal en Hualcuy, Ayabaca, ante más de un centenar de pobladores que acusaron a las autoridades de no cumplir con las obras prometidas. (Crédito: FB/@Red Noticia)

El alcalde provincial de Ayabaca, Darwin Quinde Rivera, y dos regidoras del concejo municipal fueron azotados públicamente por ronderos del caserío de Hualcuy, en la región Piura. La sanción comunal se ejecutó durante una asamblea pública ante más de un centenar de pobladores, quienes exigían explicaciones por el incumplimiento de obras prometidas y la falta de atención a sus demandas locales.

Según testigos, los representantes municipales fueron llamados al centro del local comunal, colocados sobre una banca de madera y castigados con 12 latigazos cada uno, mientras los dirigentes exigían una respuesta sobre la paralización de proyectos de infraestructura básica y la ausencia del alcalde en reuniones convocadas por la comunidad. Los pobladores señalaron que las autoridades ediles no habían cumplido con compromisos asumidos en asambleas previas, relacionados con la ejecución de canaletas, defensas ribereñas y puentes modulares necesarios para mitigar riesgos durante las lluvias.

Ronderos castigan con latigazos al
Ronderos castigan con latigazos al alcalde de Ayabaca y dos funcionarias por falta de obras. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión: FB)

Azotes durante asamblea comunal

De acuerdo con la Central de Rondas Campesinas de Hualcuy, la medida fue aprobada en una sesión ordinaria y forma parte de sus mecanismos de control comunal reconocidos por ley. Los dirigentes indicaron que la decisión respondió a la reiterada falta de cumplimiento de compromisos por parte del alcalde y su equipo de regidores, además de su incomparecencia a las reuniones donde debían rendir cuentas sobre el avance de las obras.

En videos difundidos por redes sociales, se observa a los comuneros interpelando al burgomaestre antes de aplicar el castigo. En las imágenes se escucha a uno de los ronderos decir: “Usted tiene que ser consciente de la disciplina a la que se va a someter”, mientras otros asistentes respaldaban la decisión. Las dos regidoras también fueron llamadas al centro de la asamblea y azotadas por “guardar silencio cómplice” frente a las presuntas deficiencias en la gestión municipal.

Alcalde de Ayabaca recibe castigo de rondas campesinas en Piura por falta de obras. (Crédito: FB/@Red Noticia)

Alcalde denunciará a ronderos

Tras recibir los azotes, el alcalde Darwin Quinde declaró ante los asistentes: “Yo no he robado al pueblo, no tengo por qué pedir disculpas. Los errores fueron de personas que contraté y que no cumplieron”. La respuesta fue recibida con molestia por parte de los comuneros, quienes insistieron en que la autoridad debía ofrecer una disculpa pública al pueblo. Quinde, sin embargo, sostuvo que su conciencia estaba tranquila y que su administración había aportado más de lo que se reconocía.

Horas después del incidente, el burgomaestre acudió a la comisaría del distrito de Ayabaca para presentar una denuncia formal contra los ronderos que encabezaron el castigo, a quienes acusó de actuar de forma prepotente y con motivaciones políticas. En su testimonio, explicó que uno de los detonantes del enfrentamiento fue la falta de cumplimiento de un proveedor con el alquiler de un equipo de sonido solicitado para el aniversario de las rondas campesinas, hecho que habría sido malinterpretado como una negativa de apoyo.

Alcalde de Ayabaca presentará denuncia
Alcalde de Ayabaca presentará denuncia contra ronderos tras azotes. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Municipalidad rechaza agresión

Mediante un comunicado oficial, la Municipalidad Provincial de Ayabaca expresó su rechazo al uso de la violencia y exhortó a la población a mantener la calma y colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de lo ocurrido. La institución señaló que se respetan las tradiciones comunales, pero que ninguna persona debe ser sometida a agresiones físicas, especialmente tratándose de funcionarios públicos en ejercicio.

El documento precisó además que la gestión municipal continuará atendiendo los proyectos priorizados por las comunidades rurales y que se buscarán canales de coordinación más efectivos con las rondas campesinas para evitar incidentes similares. La comisaría de Ayabaca confirmó que la denuncia del alcalde se encuentra en trámite y que se identificará a los dirigentes comunales involucrados para determinar responsabilidades.

Alcalde de Ayabaca recibe castigo
Alcalde de Ayabaca recibe castigo de rondas campesinas en Piura por falta de obras. (Foto: FB/Municipalidad de Ayabaca)

Exigen cumplimiento de obras

Los habitantes de Hualcuy y de los caseríos vecinos reiteraron su demanda de ejecución inmediata de proyectos básicos, entre ellos la construcción de defensas ribereñas, el mejoramiento de vías y la instalación de puentes en zonas críticas. Señalaron que las demoras afectan el tránsito y ponen en riesgo a las familias durante la temporada de lluvias.

Las rondas campesinas reafirmaron que sus acciones buscan garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las autoridades, advirtiendo que, de persistir el incumplimiento, el alcalde podría ser nuevamente convocado para rendir cuentas ante la asamblea comunal. Mientras tanto, las investigaciones policiales continúan en curso para determinar los responsables de la agresión física y las circunstancias exactas en las que se desarrolló el castigo público.

Temas Relacionados

PiuraAlcalde de AyabacaRonderosperu-noticias

Más Noticias

Rómulo Mucho sobre debate de nueva ampliación del Reinfo: “Hay muchos congresistas financiados por la minería ilegal”

En entrevista con Infobae, el exministro advirtió que la falta de respuesta del Estado facilitó el avance de la minería ilegal como principal actividad ilícita en Perú, con efectos directos en la política y el futuro de importantes inversiones

Rómulo Mucho sobre debate de

Golazo de tiro libre de Martín Távara para la agónica victoria de Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

El volante peruano ejecutó un perfecto disparo al segundo palo para el 2-1 definitivo en el estadio Alberto Gallardo

Golazo de tiro libre de

Sunat detectó 14 “granjas de bots” ocultas como equipos de cómputo y alerta sobre riesgos de phishing y robo de datos

El operativo permitió identificar equipos usados para campañas fraudulentas, robo de datos y manipulación de redes sociales. Sunat destacó la necesidad de fortalecer la cooperación en materia de ciberseguridad

Sunat detectó 14 “granjas de

Sporting Cristal vs Cienciano 2-1: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con golazo de Martín Távara en el último minuto, el equipo de Paulo Autuori logró la remontada ante su gente por la penúltima jornada del campeonato nacional. Esto con 10 hombres tras expulsión de Catriel Cabellos

Sporting Cristal vs Cienciano 2-1:

Hombre desapareció en la represa Aguada Blanca, Arequipa, mientras cumplía su rutina laboral: búsqueda continúa pese a obstáculos

La desaparición de Félix Choque Flores se reportó la mañana del miércoles, cuando salió a cumplir su rutina laboral en el embalse del sistema hídrico del Proyecto Especial Majes Siguas. Tras varias horas sin noticias, sus compañeros iniciaron la búsqueda y solo lograron encontrar su chaleco institucional

Hombre desapareció en la represa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rómulo Mucho sobre debate de

Rómulo Mucho sobre debate de nueva ampliación del Reinfo: “Hay muchos congresistas financiados por la minería ilegal”

Antauro Humala busca un partido político para postular al Senado: “Estamos pidiendo el número uno”

Rafael López Aliaga se va de la MML y los trenes Caltrain quedan abandonados al sol en el Parque de la Muralla

Oficial Mayor asegura que no autorizó el uso de cámara del Congreso en mitin fujimorista, porque estaba de vacaciones

Congreso: Podemos propone eliminar pensión vitalicia que reciben expresidentes del Perú

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez recibe advertencia del

Christian Domínguez recibe advertencia del colegio de Camila por participar en campaña de Alejandra Baigorria: “Es menor de edad”

Miss Perú Karla Bacigalupo se pronuncia por polémica en Miss Universo 2025: “Seguimos adelante con esperanza y cariño”

‘Miss Universo 2025′: Karla Bacigalupo y todas las actividades en las que participará para lograr quedarse con la corona

Marina Mora lamenta que polémica con Mr. Nawat opaque el verdadero objetivo del Miss Universo: “Sus disculpas me parecen falsas”

Chef peruano, fan de Guns N’ Roses, fue despedido tras tomarse una foto con Axl Rose: “Sí, valió la pena”

DEPORTES

Golazo de tiro libre de

Golazo de tiro libre de Martín Távara para la agónica victoria de Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Cienciano 2-1: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Golazo de Leandro Sosa con potente disparo en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

Gol de Cristian Souza tras desafortunado desvío de Miguel Araujo en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada