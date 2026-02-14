Metiche pide disculpas, pero cuestiona la reacción de Karla Tarazona tras incidente: “Metí la pata... ¿pero irte a quejar a gerencia?"

El enfrentamiento en vivo entre Karla Tarazona y Metiche en 'Préndete' expuso los límites del respeto en la televisión peruana.

Kurt Villavicencio, conocido como Metiche, vivió uno de los momentos más tensos de su carrera televisiva tras protagonizar un fuerte enfrentamiento en vivo con Karla Tarazona en el set de Préndete. El episodio, que comenzó como una conversación aparentemente normal sobre relaciones del pasado, terminó por desencadenar una crisis en la producción.

El enfrentamiento en vivo entre Karla Tarazona y Metiche en ‘Préndete’

La controversia surgió cuando Metiche lanzó un comentario especulando sobre la posibilidad de que, en el futuro, Christian Domínguez pudiera retomar su relación con Pamela Franco, madre de su última hija. En tono de broma, el conductor sugirió que “todo puede pasar en la farándula”, pero la situación se tornó incómoda cuando, en medio de la charla, aludió a los hijos de los protagonistas e insinuó que, con el paso de los años, “esos niños se odiarían”.

La referencia directa a los menores encendió la indignación de Karla Tarazona, quien decidió abandonar el set visiblemente afectada, marcando un antes y un después en la relación profesional de ambos. “Por qué metes a los niños, qué culpa tienen las criaturas. No es la primera vez que con tus comentarios ocasionas un problema o un malestar”, le recriminó Karla frente a cámaras, dejando claro que los hijos son un límite infranqueable en cualquier discusión mediática.

Tarazona, quien comparte un hijo con Christian Domínguez, expresó que no tolerará referencias a su entorno familiar, mucho menos si involucran a menores de edad: “No puedes meter a los niños, los niños son sagrados”. La tensión en el set fue evidente. Christian Domínguez, presente durante la transmisión, también manifestó su molestia y acompañó a Karla en su salida, mientras la producción intentaba contener la situación y calmar los ánimos tras bambalinas.

Los micrófonos captaron parte de la conversación posterior, donde se evidenciaba la incomodidad tanto en el equipo como en los propios conductores. Horas después, ya con la situación más calmada, Metiche optó por pedir disculpas públicas a Karla, a Christian Domínguez y a Pamela Franco, reconociendo que su comentario fue desafortunado y que “metió la pata” al referirse a los hijos de la expareja.

“Metí la pata cuando dije que pasaban 20 años y que esos niños se odiaban, ahí sí asumo mi culpa, le pido disculpas a Karla”, admitió el presentador, justificando que se dejó llevar por la adrenalina del momento: “Me ganó la adrenalina, ya estaba alucinando la telenovela, pido disculpas a Karla, a Christian y a Pamela Franco, asumo mi responsabilidad”.

Metiche ofreció disculpas públicas a Karla Tarazona, pero la cuestionó

Sin embargo, el pedido de perdón vino acompañado de un reclamo inesperado. Metiche cuestionó la decisión de Tarazona de elevar la situación a las instancias superiores del canal: “¿Pero irte a quejar a gerencia?”. El conductor manifestó sorpresa por la medida tomada por su colega, sugiriendo que, si bien reconoce su error, no esperaba que la situación llegara a la gerencia de Panamericana Televisión.

“¿Al punto de irte a quejar a la gerencia?”, insistió, evidenciando su incomodidad por la gravedad con que se abordó el asunto. Karla Tarazona, por su parte, se mantuvo firme en su postura y explicó que acudir a las autoridades del canal fue un acto necesario ante la reincidencia de comentarios similares por parte de Villavicencio.

“Ayer me molesté y subí porque si hablando así no entiende, entonces alguien arriba le va hacer entender que no se puede faltar el respeto de esa manera”, sostuvo, remarcando que no es la primera vez que ocurren situaciones que generan malestar en el equipo.

“Lo que pase con Christian finalmente es decisión personal… pero sí que mencione a niños y diga que si nos intercambiaban los niños se iban a odiar. Eso me molestó”, reiteró la conductora.

Para muchos televidentes, la reacción de Karla Tarazona fue un acto de defensa legítima de su familia, y su decisión de recurrir a la gerencia fue interpretada como un llamado de atención a la industria para que se fijen límites claros en el tratamiento de temas personales. Por su parte, Metiche, aunque reiteró su arrepentimiento por el exabrupto, no dejó de cuestionar la magnitud de la respuesta institucional.