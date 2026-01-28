Perú

Corredor Rosado iniciará operaciones en el Callao a fines de marzo: ¿Cuáles serán las primeras rutas?

El proyecto del Corredor Rosado contempla la habilitación de carriles exclusivos para buses. Asimismo, se prevé el acceso a ocho rutas en los próximos años

Las primeras unidades circularán por vías clave del primer puerto, estableciendo carriles exclusivos para buses y mejorando la conexión entre zonas comerciales y hospitales de la provincia| ATU

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la entrada en funcionamiento de las primeras rutas del Corredor Rosado en el Callao a fines de marzo, con el objetivo de reorganizar el transporte público y reducir los tiempos de viaje entre el primer puerto y Lima.

La presentación oficial del proyecto se realizó durante una reunión técnica entre la ATU y la Municipalidad Provincial del Callao, encabezada por David Hernández, presidente ejecutivo de la entidad, y Pedro Spadaro, alcalde del Callao.

Un proyecto de transporte avanza en el primer puerto, con buses circulando por avenidas estratégicas y una red que ampliará la cobertura entre abril y junio| ATU

El proyecto del Corredor Rosado contempla la habilitación de carriles exclusivos para buses, lo que, de acuerdo con la ATU, permitirá mejorar la velocidad y fluidez del transporte público en esta zona estratégica de la capital. Hernández, en declaraciones recogidas por la Agencia Andina, calificó la iniciativa como “una propuesta técnica con buenas noticias para el Callao”.

¿Cuáles serán las primeras rutas?

El 31 de marzo se prevé la puesta en marcha de los dos primeros corredores rosados. El primero cubrirá la avenida Tomás Valle, mientras que el segundo abarcará el eje conformado por las avenidas Venezuela, Miguel Grau y Sáenz Peña, identificadas como rutas clave para la conexión entre Lima y Callao.

Estas rutas facilitarán el acceso a zonas comerciales como Plaza Norte, mercados y hospitales, además de mejorar la conexión hacia Lima norte.

El Callao estrena carriles exclusivos, transporte público suma rutas con el Corredor Rosado| ATU

La priorización de estos corredores también beneficiará a los servicios de emergencia y responde a criterios técnicos de demanda y accesibilidad.

Entre abril y junio, la ATU anunció que se sumará un tercer corredor, que incluirá las avenidas Perú, Bertello (Paseo Japón) y Carlos Izaguirre. Esta expansión ampliará la red de carriles exclusivos en el Callao, incrementando la cobertura del sistema y beneficiando a un mayor número de usuarios que se movilizan entre ambos distritos metropolitanos.

Expansión proyectada: ocho corredores rosados operarán en el Callao hacia 2030

La puesta en servicio de las primeras rutas del Corredor Rosado marca el inicio de un plan integral, con metas establecidas hasta 2030. El proyecto contempla la implementación de ocho corredores rosados, que sumarán 20,8 kilómetros de vías priorizadas para el transporte público en el primer puerto.

La iniciativa se inserta dentro del Plan de Movilidad Urbana Lima–Callao, orientado a construir un sistema de transporte más eficiente, seguro y sostenible. Según la ATU, estos corredores aprovecharán vías recientemente mejoradas, integrarán señalización adecuada, paraderos definidos y otras intervenciones complementarias para lograr un servicio más ordenado y confiable.

Las primeras unidades circularán por vías clave del primer puerto, estableciendo carriles exclusivos para buses y mejorando la conexión entre zonas comerciales y hospitales de la provincia| ATU

ATU informó que mantendrá conversaciones con los operadores para reajustar rutas, en coordinación con la municipalidad chalaca, a fin de optimizar la red y responder a la demanda de los usuarios.

Cabe precisar que no existe algún bus de transporte público que conecte directamente con la avenida Tomás Valle, siendo una de las principales vías por donde transitan las personas.

Además, no se ha descartado el ingreso del servicio del Metropolitano a largo plazo, por lo que se evaluará la presencia de los alimentadores. En este caso, se podrían considerar rutas con dirección a Tomás Valle, Carlos Izaguirre y Los Alisos.

