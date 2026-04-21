Karol G anuncia su gira mundial ‘Viajando por el mundo, Tropitour’: estas son las fechas y los países que visitará la colombiana

Karol G anuncia su nueva gira Tropitour: estas son las fechas y países que visitará con sus presentaciones - crédito montaje Europa Press @karolg / Instagram

Karol G anunció oficialmente su nueva gira mundial bajo el nombre Viajando por el mundo, Tropitour, una noticia que ha generado gran expectativa entre sus seguidores y en la industria de la música latina.

La artista colombiana, reconocida internacionalmente como La Bichota, confirmó que este ambicioso recorrido dará inicio el 24 de julio en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, y se extenderá por diversos países de América, Europa y posiblemente Asia, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes del género urbano a nivel global.

Dentro del itinerario, Karol G tiene previsto visitar escenarios en Estados Unidos, México, España, Argentina, Brasil, Francia, Italia, Reino Unido, Chile, Perú y Alemania, entre otros destinos. La gira contempla una serie de conciertos en las principales ciudades de cada país, con la promesa de un espectáculo renovado y la inclusión de nuevas canciones.

Uno de los momentos más esperados para sus seguidores colombianos será su presentación en Bogotá, prevista para el 4 de diciembre de 2026 en el estadio El Campín. Con esta gira, Karol G planea reencontrarse con su público local y presentar oficialmente un nuevo álbum, que servirá como carta de presentación para la gira y que incluirá temas inéditos y posibles colaboraciones.

Karol G dará inicio a su gira ‘Viajando por el mundo, Tropitour’ el 24 de julio en Chicago, marcando el comienzo de una serie de conciertos en escenarios internacionales - crédito @karolg / Instagram

El anuncio de la gira ha provocado reacciones inmediatas en redes sociales y plataformas digitales, donde miles de fans han celebrado la noticia y comienzan a especular sobre las sorpresas que podría traer el tour. Además, la publicación de Karol G asegura que a las 36 fechas ya programadas se le sumarán otras, siendo esta la primera parte de su gira.

La expectativa crece también por los posibles invitados y la escenografía que caracterizará los conciertos de ‘Viajando por el mundo, Tropitour’, que aspira a convertirse en uno de los eventos más destacados de la música latina en 2026.

Hasta el momento no se han anunciado fechas para la preventa ni para la venta general de boletos. Sin embargo, en la sección Tour del portal oficial de Karol G ya se encuentran publicadas las fechas confirmadas, y los interesados pueden inscribirse para recibir información en sus correos electrónicos cuando se habilite la compra de entradas.

La gira comenzará el 24 de julio de 2026 en Chicago y recorrerá países de América y Europa, con presentaciones en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Ciudad de México, Buenos Aires, París y Madrid - crédito @karolg / Instagram

Fechas confirmadas del tour ‘Viajando por el mundo, Tropitour’ de Karol G

24 de julio de 2026 : Soldier Field, Chicago, IL

29 de julio de 2026 : Rogers Stadium, Toronto, ON

2 de agosto de 2026 : Northwest Stadium, Washington, DC

7 de agosto de 2026 : Allegiant Stadium, Las Vegas, NV

14 de agosto de 2026 : SoFi Stadium, Los Angeles, CA

21 de agosto de 2026 : Levi’s Stadium, San Francisco, CA

26 de agosto de 2026 : Lumen Field, Seattle, WA

29 de agosto de 2026 : State Farm Stadium, Phoenix, AZ

2 de septiembre de 2026 : Alamodome, San Antonio, TX

6 de septiembre de 2026 : Sun Bowl Stadium, El Paso, TX

12 de septiembre de 2026 : Gillette Stadium, Boston, MA

17 de septiembre de 2026 : MetLife Stadium, New York, NY

24 de septiembre de 2026 : Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA

27 de septiembre de 2026 : Reliant Stadium, Houston, TX

2 de octubre de 2026 : Hard Rock Stadium, Miami, FL

9 de octubre de 2026 : Raymond James Stadium, Tampa, FL

15 de octubre de 2026 : AT&T Stadium, Dallas, TX

6 de noviembre de 2026 : Estadio BBVA, Monterrey, México

13 de noviembre de 2026 : GNP Seguros Stadium, Ciudad de México, México

27 de noviembre de 2026 : Estadio Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica

4 de diciembre de 2026 : Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá, Colombia

15 de enero de 2027 : Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, Ecuador

22 de enero de 2027 : Estadio San Marcos, Lima, Perú

28 de enero de 2027 : Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago, Chile

5 de febrero de 2027 : Venue TBD, Buenos Aires, Argentina

12 de febrero de 2027 : Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo, Brasil

19 de febrero de 2027: Estadio Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo, República Dominicana

La Bichota confirma 36 conciertos internacionales e incluye a Bogotá en el 'Tropitour' - crédito Infobae

26 de febrero de 2027 : Estadio Hiram Bithorn Sosa, San Juan, Puerto Rico

3 de junio de 2027 : Estadi Olímpic, Barcelona, España

11 de junio de 2027 : Estadio La Cartuja, Sevilla, España

18 de junio de 2027 : Estadio Da Luz, Lisboa, Portugal

24 de junio de 2027 : Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España

1 de julio de 2027 : La Défense Arena, París, Francia

6 de julio de 2027 : Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Reino Unido

10 de julio de 2027 : Johan Cruijff ArenA, Ámsterdam, Países Bajos

14 de julio de 2027 : PGE Narodowy, Varsovia, Polonia

17 de julio de 2027 : Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf, Alemania

21 de julio de 2027 : Groupama Stadium, Lyon, Francia

24 de julio de 2027: San Siro Stadium, Milán, Italia

El tour llegaría con un nuevo álbum para promocionar las fechas

Junto con el anuncio de la gira, Karol G publicó un video promocional en el que aparece cargando diversos artículos festivos en un camión, simulando los preparativos para el tour. En las imágenes se pueden observar vestuarios, utilería icónica en tonos naranjas como su álbum Tropicoqueta e incluso bailarinas, anticipando el despliegue escénico que acompañará sus conciertos.

El nombre Stay Focused and Extra Sparkly se popularizó entre los seguidores tras aparecer en una camiseta de Karol G durante los ensayos de Coachella y en publicaciones recientes - crédito @karolg / Instagram

En un momento del video, Karol G abre una maleta que la cubre de escarcha en tonos plateados y morados. Ante la sorpresa, comenta: “Esto todavía no va, aunque la voy a empacar”. Esta escena avivó las especulaciones entre sus seguidores sobre el lanzamiento de un nuevo álbum con una estética brillante, que podría titularse Stay Focused and Extra Sparkly. El posible nombre ya había sido mencionado por la artista en una camiseta durante los ensayos de Coachella y en una publicación en redes sociales meses atrás.