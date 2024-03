‘Al Fondo Hay Sitio’: Jorge Guerra y Karime Scander revelan qué pasará con Jimmy y Alessia

‘Al Fondo Hay Sitio’: Jorge Guerra y Karime Scander revelan que pasará con Jimmy Gonzales y Alessia Montalbán. América TV

Para alegría de todos sus fanáticos, la temporada 11 de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se estrenará el próximo lunes 8 de abril, pero hace algunas semanas se viene emitiendo algunos avances que cuentan, como será el desenlace, de algunos personajes.

En uno de ellos se ve a la familia Montalbán y Gonzales vestidos de negro y caminando hacia un camposanto, mientras llevan un ataúd y todo hace indicar que se trata de Alessia Montalbán.

Jimmy Gonzales (Jorge Guerra) es el más afectado, pero es consolado por su madre Charito Flores. Además, se escucha la voz de la joven cocinera prometiéndole amor por siempre.

Como se recuerda, Alessia Montalbán (Karime Scander) en el último capítulo de la temporada 10 sufre un atentado y es acuchillada en la espalda por Benjamín, quien quería lastimar inicialmente a Cristóbal Montalbán, pero la chef se interpuso.

Ante estas imágenes, el actor Jorge Guerra que da vida al hijo menor de Charito se pronunció y comentó si el video de adelanto de ‘AFHS’ era efectivamente parte de la serie o un sueño.

“Saquen sus propias conclusiones, si alguien sufre es por algo, no puedo decir mucho más que eso...”, contó para América Espectáculos en el Avant Premier de la película nacional ‘Bienvenidos al Paraíso’.

Jorge Guerra contó que se divirtió mucho al reencontrarse con sus amigos actores que forman parte del elenco de la teleserie y gracias a la química que tiene con todos ellos, la escena del video salió muy bien.

“Todo fue muy loco porque escribieron un guion y a la semana comenzamos a grabar, pero fue muy divertido hacerlo. Reencontrarme con todo el equipo y mis amigos fue maravilloso y gracias a eso se pudo hacer un trabajo bien bonito porque la promo está linda”, expresó.

Avance de la temporada 11 de 'Al Fondo Hay Sitio' | América TV

¿Qué pasará con Jimmy y Alessia?

El actor de 25 años confesó que está muy contento con la respuesta del público sobre el cariño que le tiene a la pareja conformada por su personaje Jimmy Gonzales y Alessia Montalbán, papel que interpreta la chiclayana Karime Scander.

“He trabajado con Karime en el teatro, en Romeo Julieta y Hamlet, me gusta que la gente haya comprado la relación de Jimmy y Alessia, pero ahí me quedo, no te puedo decir más”, indicó para América TV.

Como se recuerda, en el último capítulo de la temporada 10 de ‘AFHS’, la parejita se reencuentra en el matrimonio de Macarena Montalbán y Mike Miller; sin embargo, Jaimito mantiene una relación con Dolores. Pero todo cambia, cuando Alessia es víctima de un ataque por parte del acosador de July Flores y el hermano de Joel se muestra muy preocupado por ella.

‘Al Fondo Hay Sitio’: Jorge Guerra y Karime Scander revelan que pasará con Jimmy Gonzales y Alessia Montalbán

Karime Scander revela que no está grabando en ‘Al Fondo Hay Sitio’

Karime Scander ha sorprendido a los seguidores de ‘Al Fondo Hay Sitio’ porque recientemente ha declarado que ella no está grabando en la famosa teleserie de América TV.

En la alfombra roja de la película de Ani Alva comentó que ella no se encuentra grabando, pero sabe que sus compañeros ya iniciaron el rodaje de la temporada 11 de la producción a cargo de Gigio Aranda.

“No te podría decirte mucho, yo no estoy grabando ahí. Sé que ellos ya comenzaron las grabaciones y mis compañeros están ahí dándolo todo”, contó para Trome.

Por otro lado, la actriz indicó que muchos de sus fans le han escrito en redes sociales preguntándole acerca de su papel de Alessia, pero ella no dio más detalles de lo que pasará con la hija de Diego Montalbán.

“La gente siempre me pregunta ¿si voy a estar o no?, ¿si regreso o no?, ¿qué va a pasar?, ya se enterarán... la serie el año pasado terminó en un momento muy trágico con tres personajes; con Francesca, con Alessia y Claudio, no sabemos muy bien lo que ha pasado”, finalizó.