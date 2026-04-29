Perú

Elecciones 2026: ¿El verdadero riesgo está en no invertir? 4 claves revisadas por expertos

La política de disciplina fiscal y autonomía del BCR ha permitido a Perú absorber la volatilidad de ciclos electorales previos sin afectar sus indicadores clave. ¿Será diferente ahora?

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Sectores estratégicos como minería, agroindustria y energía preservan su estabilidad a pesar de los cambios políticos y la inestabilidad institucional temporal. REUTERS/Rick Wilking/File Photo
Sectores estratégicos como minería, agroindustria y energía preservan su estabilidad a pesar de los cambios políticos y la inestabilidad institucional temporal. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

Las elecciones generales de 2026 marcan un punto de inflexión para el clima de inversiones en Perú. El país se prepara para una posible segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, escenario que genera cautela en los mercados y entre los actores económicos internacionales. No obstante, la historia reciente y los fundamentos de la economía peruana ofrecen señales de resiliencia y oportunidades para quienes apuestan al largo plazo.

La economía peruana mantiene indicadores sólidos aun en medio de incertidumbre política. La inflación anual se ha controlado dentro del rango meta —entre 1% y 3%— durante los últimos años, según reportes del Banco Central de Reserva. Además, las reservas internacionales han superado la marca de los 100 mil millones de dólares, cifra que respalda la capacidad del país para absorber eventuales shocks externos. Estos fundamentos permiten que, pese a la volatilidad propia de los procesos electorales, el Perú conserve su atractivo para el inversor extranjero.

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Estrategias frente a la incertidumbre: aprendizaje de ciclos anteriores

El director del Grupo Fuentes en Perú y Alligare Internacional en Latinoamérica, Luis Fuentes, sostiene que las elecciones representan un momento decisivo para definir el panorama de inversiones en los próximos años. Recomienda no solo evaluar el riesgo político inmediato, sino también estructurar las operaciones con visión estratégica. “El inversionista que logra ordenar su entrada al mercado, incluso en un entorno incierto, es el que encuentra las mejores oportunidades”, afirma Fuentes.

En ese sentido, la experiencia peruana muestra que los ciclos electorales suelen ser absorbidos por la institucionalidad económica y no necesariamente alteran el rumbo de los principales indicadores. Sectores como la minería, la agroindustria y la energía han mantenido dinámicas estables y de largo plazo, independientemente de los cambios políticos.

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Banco Central de Reserva - BCR
El contexto electoral resalta la necesidad de diversificación inteligente de inversiones y una estrategia con presencia internacional para mitigar riesgos en Perú.

Cuatro factores clave para la inversión extranjera en año electoral

  • Estabilidad macroeconómica y resiliencia Perú ha demostrado capacidad para mantener el control sobre sus principales indicadores económicos, incluso en escenarios políticos complejos. En 2011, con Ollanta Humala, y en 2021, con Pedro Castillo, la disciplina fiscal, la autonomía del Banco Central de Reserva y la estabilidad macroeconómica se conservaron pese a las tensiones políticas.
  • Riesgo regulatorio y reformas Durante los procesos electorales suelen intensificarse las propuestas de cambio, pero su viabilidad depende de factores institucionales como la composición del Congreso y la necesidad de consensos. Esto tiende a moderar la ejecución de reformas estructurales profundas.
  • Diversificación para mitigar riesgos La volatilidad del contexto electoral subraya la importancia de diversificar inversiones. Distribuir capital en distintos sectores o combinar operaciones locales con presencia internacional ayuda a mitigar riesgos. La minería, la agroindustria y la energía siguen mostrando estabilidad más allá de los ciclos políticos.
  • Planificación y estructura desde el inicio Una adecuada planificación legal, tributaria y operativa es determinante para la sostenibilidad de cualquier inversión. “Cuando una empresa ingresa al mercado peruano con una estructura sólida, está mejor preparada para operar con estabilidad en distintos escenarios. La diferencia suele estar en la planificación más que en la coyuntura”, agrega Fuentes.
PBI - San Isidro - crecimiento económico
La estructura legal, tributaria y operativa sólida es fundamental para que los inversores logren estabilidad y sostenibilidad en el mercado peruano ante escenarios cambiantes.

Oportunidades detrás de la volatilidad

En el corto plazo, la Bolsa de Valores de Lima y otros indicadores pueden reflejar ajustes y reacciones propias de la incertidumbre electoral. Sin embargo, la experiencia muestra que estos episodios suelen estabilizarse a medida que se define el panorama político y se reafirman la institucionalidad y las reglas económicas. Para los inversionistas con visión de largo plazo, estos momentos pueden abrir oportunidades de entrada en condiciones más favorables.

“El resultado electoral es importante, pero no lo es todo. La preparación, el análisis y la estructura con la que se aborda una inversión son determinantes para su éxito en el tiempo”, concluye Fuentes. La historia reciente de Perú confirma su capacidad de adaptación y resiliencia, por lo que el 2026 puede representar tanto desafíos como oportunidades para los inversores que comprendan la lógica de una economía con bases sólidas.

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