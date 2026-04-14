Perú

ProInversión pospone adenda con TgP tras emergencia en Camisea: extensión de Cálidda también se posterga

La agencia presentó una cartera de US$ 2.900 millones para inversiones en gas natural en el periodo 2026-2027 con dos ausencias clave

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SNI - industrias - horno - GLP
La reciente crisis y las próximas elecciones resaltan la necesidad de mejorar la gestión de riesgos y garantizar la ejecución de inversiones energéticas en Perú.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) presentó una ambiciosa cartera de proyectos de gas natural por US$ 2.900 millones para el periodo 2026-2027, destinados a ampliar la cobertura y fortalecer la seguridad energética en el país.

Sin embargo, llama la atención la actualización de los cronogramas para la concreción de dos de las iniciativas más esperadas del sector, en un contexto marcado por la reciente emergencia en el ducto de Camisea y la proximidad de elecciones presidenciales y cambio de mando, previstos para julio de 2026.

¿Las adendas de Cálidda y TgP a la congeladora?

El 1 de marzo de 2026, una deflagración en el ducto de Transportadora de Gas del Perú (TgP) en Megantoni, Cusco, llevó al gobierno a declarar la emergencia nacional en el suministro de gas natural que llega desde Camisea.

Durante dos semanas, se registró desabastecimiento de GNV en Lima y otras regiones, con racionamiento y priorización para hogares, hospitales y transporte público. La reparación concluyó el 14 de marzo, permitiendo el restablecimiento progresivo del suministro desde el día anterior.

reparación de tubo de Camisea
La deflagración en el ducto de Transportadora de Gas del Perú en Megantoni, Cusco, causó emergencia y escasez de GNV en Lima y regiones.

En este nuevo escenario, la adenda para la extensión del ducto de TgP al sur (US$ 2.000 millones), que debía firmarse en el primer trimestre del 2026, permanece postergada y aún no cuenta con una nueva fecha oficial de adjudicación. ¿Estará también sujeto a la confirmación exploratoria de gas en el Candamo?

Si bien la emergencia fue superada técnicamente, el proceso enfrenta otros factores de incertidumbre, incluyendo el proceso de investigación y posible sanción por parte de Osinergmin a TgP, que en su defensa alegó inicialmente “fuerza mayor” para deslindar responsabilidades.

Por su parte, la adenda con Cálidda (US$ 643 millones), destinada a ampliar el servicio de gas natural a más de 150.000 hogares en Huancayo, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali, también ha sido reprogramada.

gas natural - calidda
La adenda con Cálidda, que antes solo contemplaba unos USD 500 millones para expandir el gas natural en siete regiones, fue postergada hasta el segundo trimestre de 2026.

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, había informado a Infobae Perú en marzo que la firma se concretaría ese mismo mes o, a más tardar, en abril.

Sin embargo, la fecha oficial de adjudicación ahora ha sido trasladada al segundo trimestre de 2026 (abril, mayo o junio), en coincidencia con el periodo electoral y el cambio de autoridades nacionales, lo que añade un elemento adicional de incertidumbre a los plazos y definiciones finales de estos proyectos.

ProInversión: US$ 2.900 millones en proyectos de gas natural en Perú

A pesar de estos contratiempos, ProInversión mantiene activa la promoción de otras iniciativas orientadas a robustecer la infraestructura energética nacional.

Entre ellas sobresale el proyecto estatal de masificación del gas natural en Arequipa, Moquegua y Tacna, con una inversión de US$ 266 millones, cuya convocatoria se espera para el tercer trimestre de 2026 y adjudicación en el primer trimestre de 2027.

Esta iniciativa, de acuerdo con la agencia promotora de la inversión privada, contempla transporte, regasificación y redes de distribución, y generará más de 3.100 empleos en la etapa de construcción.

Proinversion
La inversión de USD 2.900 millones en proyectos de gas natural busca reforzar la seguridad energética en Perú hasta 2027, según ProInversión.

Otro proyecto relevante es el Gasoducto Regional Cusco (US$ 780 millones), que conectará Quillabamba, Anta y Cusco, beneficiando a más de 550 mil personas. Además, se evalúa la construcción de la Planta de Fraccionamiento La Convención (US$ 30 millones) mediante Obras por Impuestos y una planta de licuefacción en la misma zona.

Actualmente, ProInversión cuenta con tres proyectos operativos de gas natural: la concesión norte, el Gasoducto Regional de Ica y la concesión sur de masificación, que han mejorado el acceso energético en diversas regiones.

Sin embargo, la reciente emergencia y el contexto electoral ponen nuevamente bajo lupa -luego de 7 Regiones- la necesidad de fortalecer la planificación y la gestión de riesgos para asegurar la continuidad y el éxito de las inversiones estratégicas en el sector energético nacional.

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