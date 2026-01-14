Perú

Parque de Las Leyendas actualiza precios de entradas para 2026 en San Miguel y Huachipa

La entidad limeña informó sobre el reajuste de precios que regirá durante el año e incluye beneficios para adultos mayores y menores de edad

Nuevos precios en el Parque
Nuevos precios en el Parque de Las Leyendas para 2026

La Municipalidad de Lima informó que el Parque de Las Leyendas tendrá una nueva estructura de tarifas para sus entradas durante todo el año 2026, con el objetivo de facilitar el acceso a uno de los principales espacios recreativos y educativos de la capital peruana.

¿Cuál es el precio de las entradas al Parque de Las Leyendas?

Las entradas al Parque de Las Leyendas para el periodo 2026 tendrán los siguientes precios:

  • Entrada general: S/20.00
  • Niños (de 3 a 12 años): S/10.00
  • Adultos mayores (de 60 años a más): S/4.00
Entradas actualizadas del Parque de
Entradas actualizadas del Parque de Las Leyendas

Las personas con discapacidad podrán acceder sin costo, acompañadas por una persona, siempre que presenten el carné emitido por elConsejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). El beneficio se aplica durante todo el año, sin restricciones de fecha ni horario.

¿Cuál es el horario de atención del Parque de Las Leyendas?

El parque atenderá todos los días desde las 9 a. m. hasta las 5 p. m., con venta de boletos hasta las 4:30 p. m. según la información de la Municipalidad de Lima.

La actualización de precios para el año 2026 responde a la necesidad de mantener la calidad de los servicios y las instalaciones del complejo. El anuncio fue realizado por la Municipalidad de Lima, entidad responsable de la gestión del parque, y forma parte de una política orientada a garantizar la sostenibilidad de uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad.

Actividades en el Parque de Las Leyendas

Niños, jóvenes y adultos que acuden al Parque de Las Leyendas en Lima pueden acceder a una amplia variedad de actividades y experiencias interactivas, que van desde talleres creativos hasta recorridos por zonas temáticas y encuentros con animales emblemáticos. Según informó la Municipalidad de Lima, este recinto se consolida como un espacio donde la educación ambiental y la recreación se combinan en cada visita.

Entre las propuestas recientes, los asistentes participaron en la elaboración de figuras de ratones con cartón, utilizadas para enriquecer el entorno del aguilucho cordillerano, conocido como Yurak. Los organizadores detallaron que los alimentos favoritos del ave se ocultaron en las figuras para estimular su instinto de búsqueda.

Actividades y fauna sorprenden a
Actividades y fauna sorprenden a los visitantes del Parque de Las Leyendas| Foto: Parque de Las Leyendas

El área de Aventuras de Verano en la sede San Miguel permitió a los visitantes embarcarse en un recorrido en kayak entre áreas verdes, lo que generó la sensación de navegar en plena selva.

La oferta del parque también incluye el acceso a la colección zoológica de las zonas Selva e Internacional, donde familias y grupos escolares descubren especies de diferentes ecosistemas. El recorrido por el felinario acerca al público a una diversidad de felinos, mientras que los establos permiten conocer de cerca el cuidado y alimentación de los caballos.

En la sede Huachipa, el nacimiento de una nueva llama marcó el inicio del año. El hecho generó interés entre los asistentes, quienes fueron invitados a proponer nombres para la cría.

Lobos marinos y pingüinos de
Lobos marinos y pingüinos de Humboldt destacan entre la fauna marina del Parque de las Leyendas. (Foto: Agencia Andina)

El Parque de Las Leyendas está ubicado en el distrito de San Miguel, en la ciudad de Lima, Perú. La dirección exacta es Avenida Parque de Las Leyendas 580, San Miguel, Lima. Además de la sede principal en San Miguel, el parque cuenta con una sede en Huachipa, en el distrito de Ate.

Huachipa San Miguel Parque de Las Leyendas Precio de entradas

