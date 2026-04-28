Colombia

Gustavo Petro ordenó verificar si explosivos usados en el atentado en la vía Panamericana llegaron desde Ecuador: “Nos quieren sabotear las elecciones”

El primer mandatario vinculó el hecho con un intento deliberado de grupos narcotraficantes por alterar el proceso electoral

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El presidente Petro afirmó que comprará sistemas antidrones tras atentado base militar Aguachica, César - crédito redes sociales/X y Presidencia de la República
El jefe de Estado afirmó que la investigación debe ser exhaustiva para determinar si hubo alguna influencia de grupos armados presentes en la frontera con Ecuador - crédito EFE y Presidencia de la República

El presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó a los mandos de las Fuerzas Armadas una investigación exhaustiva sobre el posible origen ecuatoriano de los explosivos empleados en el atentado ocurrido el sábado, 25 de abril de 2026, en la vía Panamericana, cerca de Cajibío, Cauca, que dejó 21 civiles muertos y más de 45 heridos.

La directriz se emitió en una alocución televisada el lunes 27 de abril de 2026, en medio de una escalada de tensiones diplomáticas con Quito y a solo unas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 31 de mayo.

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El ataque perpetrado el 25 de abril dejó a 21 civiles muertos y más de 45 personas heridas - crédito Ernesto Guzmán/EFE
El ataque perpetrado el 25 de abril dejó a 21 civiles muertos y más de 45 personas heridas - crédito Ernesto Guzmán/EFE

El presidente Petro vinculó el hecho con un intento deliberado por parte de grupos narcotraficantes de alterar el proceso electoral. “Nos quieren sabotear las elecciones para que gane la extrema derecha por miedo y usan sus frentes narcotraficantes. Es una hipótesis a confirmar, pero cada vez más estrecha”, declaró el mandatario.

La instrucción del jefe de Estado no se limita al caso puntual de Cajibío. Petro solicitó a las fuerzas de seguridad verificar si, como sugieren sus propias fuentes, los explosivos que llegan a los frentes armados del Cauca vinculados con el narcotráfico provienen de Ecuador.

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“Lo que yo quiero que investiguen ustedes es si los explosivos, como mis fuentes me dicen que llegan, ojalá mirar el de Cajibío concretamente, pero en general los explosivos que le llegan a los frentes del Cauca de la junta del narcotráfico vienen de Ecuador”, dijo Petro en la transmisión estatal.

La crisis diplomática entre Colombia y Ecuador escaló tras el atentado

Petro desmintió cualquier vínculo con el criminal ecuatoriano alias Fito y criticó la divulgación de información no verificada por medios de prensa - crédito Ovidio González/Presidencia de la República
El primer mandatario vinculó el hecho con un intento deliberado por parte de grupos narcotraficantes de alterar el proceso electoral - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

La solicitud de investigación del presidente Gustavo Petro se produce en un contexto de fuerte deterioro de las relaciones bilaterales con Ecuador, iniciado tras la imposición de aranceles a productos colombianos por orden de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa.

El mandatario de Ecuador justificó las medidas comerciales con el argumento de que Colombia no despliega acciones suficientes para frenar el narcotráfico y otros delitos transfronterizos.

La reacción del Gobierno colombiano fue inmediata, marcando el comienzo de una guerra arancelaria y el llamado a consultas de sus respectivos embajadores en Bogotá y Quito durante el mes de marzo de 2026. Las diferencias se profundizaron luego de que Petro calificó como “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, actualmente encarcelado, y señaló al Ejecutivo de Noboa de “dejarlo morir de hambre”, acusación categóricamente rechazada por el Noboa.

Las tensiones políticas añadieron un nuevo episodio cuando Noboa afirmó, en una entrevista, que Petro se reunió en mayo de 2025 en Manta con personas presuntamente vinculadas con e narcotraficante José Adolfo Macías, alias Fito. A raíz de esa declaración, el mandatario colombiano anunció que presentará una demanda penal contra Noboa.

Disidencias de las Farc y transformación del objetivo de la violencia

Las autoridades atribuyen el ataque en la vía Panamericana a las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Marlon - crédito @CRCcauca/X
Las autoridades atribuyen el ataque en la vía Panamericana a las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Marlon - crédito @CRCcauca/X

El atentado en Cajibío, Cauca, fue atribuido por el Ejército colombiano a una de las disidencias de las Farc. En su discurso, el presidente Petro señaló que estos grupos armados —en particular el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia— actúan bajo la coordinación de lo que definió como “la junta del narcotráfico”, cambiando su táctica para atacar principalmente a la población civil.

En palabras del presidente Petro: “Obedecen a la junta del narcotráfico”. Además, destacó que estos grupos redorientaron sus acciones violentas, que antes se enfocaban en objetivos estatales o militares, hacia civiles, como demuestra el ataque más reciente. El presidente reiteró que la investigación debe determinar el canal exacto de aprovisionamiento de explosivos, enfatizando la hipótesis sobre la procedencia ecuatoriana expuesta por fuentes dentro del propio gobierno.

La crisis diplomática y la expansión de la violencia armada en el suroccidente del país se interconectan, marcando el inicio de una escalada que amenaza no solo la estabilidad fronteriza, sino el propio desarrollo del proceso electoral colombiano.

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