Una herida de 35 cm, drenaje y sin fecha de regreso: Andrés Roca Rey salió de alta tras la grave cornada sufrida en Sevilla

Andrés Roca Rey fue dado de alta tras la grave cornada y continúa su recuperación en su finca, sin fecha definida para volver a torear

El torero peruano Andrés Roca Rey recibió este martes el alta hospitalaria tras sufrir una cornada en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla (España) y continúa su recuperación en su finca de Gerena, sin fecha prevista para volver a los ruedos.

El matador permanece bajo supervisión médica y mantiene colocado uno de los drenajes, a la espera de iniciar la rehabilitación física. “Me encuentro bien pero ahora viene la parte dura de la recuperación, que es la rehabilitación, pero estoy contento de poder estar aquí con ustedes después de haber salido del hospital”, dijo en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

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“Tenía muchas ganas porque ahí no se pasa bien pero les estoy muy agradecido a ustedes por estar pendientes, a la vida, a Dios y a toda la gente que ha estado preocupada por mí”, añadió.

El percance ocurrió el último 23 de abril, tras una faena en la que el torero limeño cortó dos orejas. El animal, un ejemplar de Toros de Cortés, le hirió en el muslo derecho con una trayectoria interna de 35 centímetros, con afectación grave de los músculos vasto interno y sartorio, aunque sin comprometer arterias vitales.

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La cornada en el muslo derecho fue muy grave, con daño muscular importante (35 cm de trayectoria), aunque no afectó arterias vitales

El parte médico, dirigido por el doctor Octavio Mulet, calificó la lesión como “muy grave” y detalló que la cornada “produce extensa rotura de músculos vasto interno y sartorio, disecando y contundiéndose en prácticamente toda su extensión el paquete vasculo-nervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular”.

Al salir de la clínica, Roca Rey valoró lo vivido en la plaza antes del accidente: “Fue un triunfo bonito, una faena y una tarde en la que me sentía muy tranquilo y muy a gusto pero sobre todo muy de verdad, como es el toreo al final”, señaló.

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Mencionó seguidamente que el proceso será incierto y dependerá de la evolución con el fisioterapeuta: “No lo sé porque hay muchos destrozos musculares y, aunque tuve mucha suerte con el tema de las arterias, todo dependerá de la fisioterapia; mañana comenzaré con el fisio a rehabilitarme para poder estar cuanto antes”, continuó.

El torero iniciará fisioterapia y su regreso dependerá de la evolución de la recuperación física.

Durante los días de hospitalización, Roca Rey recibió el apoyo de su familia, llegada desde Perú, y de su pareja, Tana Rivera. “En estos momentos recibes mucho cariño de parte del público, de la afición, de ustedes, de mi familia que ha venido desde el Perú y la verdad es que también se aprovecha para pensar, descansar y seguir dando las gracias”, expresó.

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No es la única emergencia vivida recientemente. En agosto de 2023 fue intervenido en el hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz tras una cornada de 18 centímetros en el gemelo derecho durante una corrida en Plaza de toros de El Puerto de Santa María.

Pese a la gravedad, en ese momento regresó al ruedo ese mismo día para culminar su actuación. La recuperación posterior se realizó en su domicilio, con el objetivo de reducir la ausencia en los compromisos programados por aquellos días, entre ellos Palma de Mallorca, Dax, Béziers, Huesca, San Sebastián, Málaga, Gijón y Almería.

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