Perú

Año Nuevo 2026: Defensoría pide a municipalidades asegurar limpieza de calles, playas y riberas durante las fiestas

Según cifras del Minam, el alto consumo de plásticos incrementa la presión sobre los sistemas de recolección, especialmente en Lima y el Callao

Acumulación de basura en feriados:
Acumulación de basura en feriados: Defensoría exige continuidad del recojo de residuos. (Foto: Defensoría del Pueblo)

Ante la proximidad de las celebraciones por Año Nuevo 2026, la Defensoría del Pueblo exhortó a las municipalidades provinciales y distritales del país a garantizar el adecuado recojo de residuos sólidos y la limpieza de los espacios públicos durante las festividades de fin de año. La entidad advirtió que, en estas fechas, el incremento de actividades sociales y desplazamientos hacia zonas de recreación genera una mayor acumulación de desechos.

La institución recordó que la falta de limpieza en calles, avenidas, playas y riberas de ríos tiene efectos contaminantes en el ambiente y afecta directamente la salud pública. Por ello, hizo un llamado tanto a las autoridades locales como a la ciudadanía para asumir responsabilidades en el cuidado de los espacios comunes, especialmente durante los días festivos y feriados prolongados.

La decisión de cortar el
La decisión de cortar el contrato con la empresa concesionaria del servicio de limpieza ha desatado malestar entre los residentes del distrito. (Gob.pe)

Riesgo de acumulación de residuos

La Defensoría del Pueblo alertó que la acumulación de residuos sólidos en los primeros días del año es un problema recurrente en diversas ciudades del país. Esta situación suele estar asociada a interrupciones o deficiencias en el servicio de recojo de basura durante los feriados, lo que provoca la formación de puntos críticos en la vía pública.

Como antecedente, la entidad señaló que, a inicios de este año, se detectaron importantes concentraciones de residuos en distintos sectores de Lima y otras regiones, debido principalmente a la falta de continuidad del servicio de limpieza pública. Estas acumulaciones se registraron en calles, avenidas y zonas cercanas a cuerpos de agua, incrementando los riesgos ambientales y sanitarios.

El alcalde de San Martín
El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, pide paciencia a los vecinos mientras se busca una nueva concesión para el recojo de residuos.(Gob.pe)

Consumo de plásticos y recomendaciones

De acuerdo con cifras del Ministerio del Ambiente (Minam), en el Perú cada ciudadano utiliza en promedio 30 kilos de plástico al año. Lima Metropolitana y el Callao concentran el mayor volumen de este consumo, con aproximadamente 886 toneladas diarias, lo que representa el 46 % del total nacional. Este alto uso de plásticos ejerce una fuerte presión sobre los sistemas de recolección y disposición final de residuos.

Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo recomendó a los gobiernos locales garantizar la continuidad del servicio de recolección de residuos sólidos y de limpieza pública durante las festividades. Asimismo, instó a implementar planes de contingencia que eviten la paralización del servicio y a realizar acciones periódicas de limpieza, especialmente en playas y riberas de ríos, así como a instalar contenedores diferenciados en zonas de alta afluencia de personas.

La Municipalidad de Lima anunció
La Municipalidad de Lima anunció que compró compactadoras para el recojo de residuos. | Facebook / Municipalidad de Lima

Seguridad, oleajes anómalos y responsabilidad

En otro momento, la Defensoría del Pueblo se refirió al anuncio de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú sobre la presencia de oleajes anómalos en el litoral. Ante ello, exhortó a los municipios ribereños, en especial a aquellos con playas habilitadas para bañistas, a coordinar con las autoridades competentes para la colocación oportuna de banderines que indiquen el nivel de peligro.

Finalmente, la entidad pidió a las municipalidades fiscalizar el cumplimiento de la norma que prohíbe la quema de muñecos u otros materiales en la vía pública y exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad durante las celebraciones. Esto incluye mantener limpias las playas y riberas de ríos, respetar las disposiciones de seguridad y adquirir juegos pirotécnicos únicamente en establecimientos autorizados por los gobiernos locales.

Mar se desborda en La
Mar se desborda en La Punta debido al oleaje anómalo que ya cobró un fallecido - Andina

OEFA exige cumplir con el recojo de basura

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), exhortó a las municipalidades provinciales y distritales del país a reforzar sus acciones para garantizar la continuidad, regularidad y cobertura total del servicio de recojo de residuos sólidos tras las celebraciones de fin de año. La advertencia se sustenta en antecedentes recientes que evidencian deficiencias operativas luego de estas fechas, principalmente retrasos en el servicio de limpieza pública y la aparición de puntos críticos de acumulación de basura en diversas jurisdicciones.

Según información recopilada por el OEFA, durante enero de 2025 se registraron retrasos en el recojo de residuos sólidos y la formación de puntos críticos en varias ciudades del país. Las mayores incidencias se identificaron en Cusco, con 22 puntos críticos; Chimbote, con 19; Callería–Coronel Portillo, con 18; Piura, con 17; y El Tambo–Huancayo, con 15. En estas zonas, la acumulación de residuos generó alertas por posibles riesgos ambientales y sanitarios asociados a la inadecuada disposición de desechos en la vía pública.

Municipalidd Provincial de Arequipa recogió
Municipalidd Provincial de Arequipa recogió 15 toneladas de basura tras celeberaciones de Nochebuena. (Foto: RPP/Yorch Huamaní)

Frente a este panorama, el OEFA recordó que las municipalidades provinciales son responsables de asegurar una gestión eficiente de los residuos sólidos, en especial en los distritos del cercado de su jurisdicción. Esta obligación comprende garantizar que el servicio de limpieza pública no se interrumpa durante periodos de alta demanda, así como adoptar medidas preventivas que eviten la acumulación de basura y la disposición inadecuada de residuos en espacios públicos.

