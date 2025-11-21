Perú

Congreso aprueba establecer los sábados como días no laborables para trabajadores que profesan una religión

La normativa, que busca equilibrar libertad de culto sin afectar las actividades laborales, deberá pasar a una segunda votación en el Pleno del Congreso luego de siete días calendario

Guardar
Pleno aprueba propuesta para garantizar
Pleno aprueba propuesta para garantizar derecho del trabajador a la libertad de religión | Foto composición: Infobae Perú

El Pleno del Congreso aprobó ayer 20 de noviembre el Proyecto de Ley 4610/2022-CR, presentado por el congresista Juan Burgos Oliveros (bancada Podemos Perú), que establece el sábado como día no laborable compensable para trabajadores del sector público y privado cuyas creencias religiosas consideren esta jornada como de descanso o de culto.

La medida fue avalada en primera votación con 68 votos a favor, 2 votos en contra y 19 abstenciones. Está dirigida a quienes requieran ajustar su calendario laboral por motivos de fe. La disposición abarca a empleados de ambos sectores, quienes podrán solicitar el beneficio conforme a sus convicciones religiosas, sin afectar sus derechos laborales ni la productividad.

Según el texto sustitutorio, previamente aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, los trabajadores deberán informar al empleador, al inicio de la relación laboral, su pertenencia a una confesión religiosa. La acreditación se realiza mediante constancia emitida por la autoridad de la confesión respectiva.

La ley contempla que las horas dejadas de laborar durante este día se compensen en los diez días naturales siguientes o en el momento que disponga el empleador. También abre la oportunidad a que, previo acuerdo entre el empleador y el trabajador, se opte por que el sábado sustituya el día de descanso habitual del trabajador.

De esta manera, se garantiza un equilibrio entre los derechos del trabajador y el normal desarrollo de la actividad laboral. Asimismo, se establece la nulidad de cualquier cláusula, convenio o decisión del empleador que implique discriminación, directa o indirecta, por motivo de religión

La disposición complementaria establece que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) deberá adecuar la normativa correspondiente dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de la ley.

En su fundamentación, la comisión subraya que la norma no genera costos adicionales al Estado ni afecta el equilibrio económico de las empresas privadas, y que se enmarca en políticas públicas orientadas al fortalecimiento del régimen democrático, la igualdad de oportunidades y la plena vigencia de los derechos humanos.

La iniciativa deberá someterse a una segunda votación antes de convertirse en ley, conforme al artículo 78 del Reglamento del Congreso. El dictamen pasará a esta segunda ronda luego de siete días calendario.

Congreso aprobó ley que elimina el enfoque de género

Votación de congresistas sobre el
Votación de congresistas sobre el proyecto de ley de "Igualdad para hombres y mujeres" que elimina el enfoque de género. 68 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones. (Congreso)

El último miércoles, el Pleno de Congreso aprobó la 'Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres’, que reemplaza la Ley 28983 y elimina los conceptos vinculados al enfoque de género de toda la legislación peruana. La iniciativa, impulsada por la congresista Milagros Jáuregui, fue respaldada con 68 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones.

La norma establece que todas las políticas, programas y documentos oficiales deberán referirse únicamente a “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, reemplazando expresiones como “equidad de género”, “violencia de género” o “enfoque de género” por el concepto de “enfoque de igualdad de oportunidades”. Las instituciones tienen un año para adaptar sus normas.

En educación, la ley modifica la Educación Sexual Integral (ESI), señalando que el Ministerio de Educación deberá diseñar contenidos basados en criterios científicos, biológicos, éticos y en las convicciones morales de los padres.

Organizaciones feministas y grupos de izquierda criticaron la medida, advirtiendo que podría limitar políticas contra la violencia feminicida, las brechas laborales y la discriminación.

Temas Relacionados

Congreso de la Repúblicasábados no laborableslibertad religiosaperu-politica

Más Noticias

Magaly Medina y Rodrigo González usan su programa para criticar a streamers que inflan su audiencia: “Eso se llama estafar”

Los conductores de televisión criticaron la compra de visualizaciones y likes falsos, señalaron que estas prácticas engañan a las marcas y afectan la competencia en el entorno digital

Magaly Medina y Rodrigo González

Falso quiropráctico fue detenido por realizar tratamientos ilegales en Ancón y difundirlos en TikTok

Un operativo conjunto permitió la intervención de un hombre que se hacía pasar por médico y atendía a pacientes en condiciones ilegales, advirtió el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú

Falso quiropráctico fue detenido por

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

El ‘Diamante’ se unió al comentario del ‘Tigre’ sobre el recambio generacional en la selección peruana y lo defendió por enfrentamiento con el exadministrador de Universitario

Julio César Uribe respaldó a

Vivian Baella revivió el juicio que le ganó a la Federación Peruana de Vóley: “Me dio pena, pero era justo”

La exvoleibolista reveló que su decisión de alejarse del vóley, en gran parte, fue por el conflicto que tuvo con la FPV por despido arbitrario

Vivian Baella revivió el juicio

Congreso pide más dinero en su presupuesto 2026: las excusas para incrementar monto en S/1.768 millones

El Parlamento peruano tramita la aprobación de un incremento en sus fondos institucionales, impulsado principalmente por la reintroducción del sistema bicameral y la ejecución de nuevas obras legislativas

Congreso pide más dinero en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso pide más dinero en

Congreso pide más dinero en su presupuesto 2026: las excusas para incrementar monto en S/1.768 millones

Elecciones Primarias 2025: Estos son los seis precandidatos de Acción Popular que estarán compitiendo por ser el representante del partido

Fujimorismo exige salida de Waldemar Cerrón de la Mesa Directiva tras insultos de Raúl Noblecilla: “Usted merece la censura”

Congresista Jorge Montoya minimiza críticas a la ampliación del Reinfo: “La población no tiene ni idea qué es”

Gobierno de José Jerí pide al Congreso facultades legislativas para reorganizar el Inpe

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina y Rodrigo González

Magaly Medina y Rodrigo González usan su programa para criticar a streamers que inflan su audiencia: “Eso se llama estafar”

Leslie Shaw critica a influencers que caminaron con Shakira y afirma que ella hubiera cobrado: “Una debe darse su lugar como artista”

Julián Legaspi recuerda “peleas actorales” con Christian Meier y ahora elogia trabajar con su hijo Stefano en ‘Eres mi bien’

Habla Good pide a Magaly Medina que los adopte como sus ahijados y ella les da la razón: “Mejor los marrones”

Jessica Newton respalda a Karla Bacigalupo tras su paso por el Miss Universo y le dedica mensaje: “Estoy muy orgullosa de ti”

DEPORTES

Julio César Uribe respaldó a

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

Vivian Baella revivió el juicio que le ganó a la Federación Peruana de Vóley: “Me dio pena, pero era justo”

Pedro García cuestionó con dureza a Alianza Lima por posible salida de Hernán Barcos: “Me parece increíble, no entiendo”

Sporting Cristal confirmó estadio para los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: detalles de los partidos por lucha a la fase de grupos

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día y estadio confirmado del duelo por la ‘Noche Blanquiazul 2026′