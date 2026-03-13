Feria del Libro 2026: un Nobel, Pérez-Reverte y Padura, entre los grandes autores que vendrán

J.M Coetzee, Leonardo Padura y Fernando Aramburu estarán en la Feria. Y también Nona Fernández, Santiago Posteguillo, María Oruña y Kim Ho-yeon

Cincuenta ediciones cumple la Feria del Libro de Buenos Aires: motivo para celebrar con amigos, y los amigos de una Feria del Libro, claro, son los grandes autores que convocan y emocionan a su público.

Los nombres siempre van a apareciendo de a poco pero este año ya está avanzado. Uno de los autores más importantes que llegará al encuentro literario -que abre el 23 de abril- será John Maxwel Coetzee, el sudafrícano que ganó el Premio Nobel de Literatura en 2003. No será la primera vez que Coetzee pise la Reina del Plata. En 2014 estuvo por aquí y protagonizó una inolvidable charla con Paul Auster. Entre otras oportunidades, también estuvo en 2017, cuando visitó la Universidad Nacional de San Martín -donde dirige la Cátedra Coetzee: Literaturas del Sur-. Coetzee es autor de novelas como Esperando a los bárbaros, Desgracia, La muerte de Jesús y, más recientemente, El polaco, sobre la que habló con Infobae.

Otro de los que visitarán la Feria es un autor siempre esperado por el público argentino: el español Arturo Pérez-Reverte. Voz polémica, últimamente ha disparado contra la Real Academia y fue parte de una discusión a partir del nombre de un seminario sobre la Guerra Civil Española: La guerra que todos perdimos. Excronista de guerra y de espíritu aventurero, su última novela es La isla de la mujer dormida. Es autor de éxitos como la saga del Capitán Alatriste o La tabla de Flandes.

El escritor y novelista sudafricano J.M Coetzee ya estuvo en la Feria del Libro de Buenos Aires.

Desde España llegará también Fernando Aramburu, quien impactó en el mundo cuando su novela Patria -sobre un empresario asesinado por ETA y cómo unos y otros están entrelazados en el país vasco- saltó a la pantalla. Aramburu también publicó Años lentos, El niño y Los vencejos.

Corea aportará un nombre que es un superventas -Kim Ho-yeon- pero que respresenta, también, una nueva tendencia en la literatura: la “healing fiiction” o “Ficción reparadora”: narraciones tranquilas, para sentirse reconfortados, que pegaron fuerte entre los lectores jóvenes. El autor conquistó las librerías con La asombrosa tienda de la señora Yeom, que fue traducida a 23 idiomas.

Y un viejo amigo de la Feria porteña volverá a recorrer sus pasillos: el cubano Leonardo Padura, que recientemente publicó Morir en la arena, una novela que mira el presente de Cuba con dureza y cierta amargura. Padura nació en 1955 y es parte de la generación que creció con la Revolución Cubana. Ganador del Premio Princesa de Asturias, es uno de los autores cubanos más leídos internacionalmente, a partir de El hombre que amaba a los perros, donde contó la historia de León Trotksy y de su asesino, Ramón Mercader.

Leonardo Padura, en una entrevista en Buenos Aires en 2022.

Cruzará la cordillera la chilena Nona Fernández, parte de una generación ya consolidada de mujeres escritora (nació en 1971). Su pultimo libro, Marciano, contó la historia del hombre que quiso matar a Pinochet, a partir de una larga entrevista.

La editorial Penguin Random House trae a su último Premio Alfaguara, el mexicano David Toscana, que se llevó la distinción por El ejército ciego, una novela que parte de un hecho histórico del siglo XI en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15.000 soldados búlgaros.Toscana se inspiró en un manuscrito histórico del siglo XII, Skylitzes Matritensis, que se encuentra depositado en la Biblioteca Nacional de Madrid.

También vendrán el vasco Santiago Mikel y el best seller Santiago Posteguillo, que ha acercado al gran público la complejidad de la Antigua Roma, así como la gallega María Oruña, autora de El albatros negro y de la serie de Puerto Escondido.

La lista, claro, no está cerrada. Hay que esperar más anuncios y detalles en los días que vienen.

¿Y si llega el Premio Princesa de Asturias?

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires ha sido postulada al Premio Princesa de Asturias en la categoría de Comunicación y Humanidades. Esta candidatura cuenta con el respaldo de destacados referentes del ámbito literario y cultural, quienes destacan la trayectoria de la feria como espacio de encuentro para generaciones, tradiciones y voces diversas.

La princesa Leonor durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025. (EFE/Chema Moya)

La postulación fue acompañada por cartas de apoyo de personalidades como Sergio Ramírez, Joan Manuel Serrat, Leonardo Padura, Marisol Schulz y Cristina Fuentes La Roche, y por una serie de reconocidos autores internacionales que subrayan el impacto de la feria en la promoción de la lectura y el diálogo iberoamericano.

La Fundación Princesa de Asturias recibió este año 363 candidaturas de 67 nacionalidades, lo que sitúa a la Feria del Libro de Buenos Aires en una competencia de gran alcance.

El evento, dirigido por Ezequiel Martínez, reúne durante tres semanas a escritores, editores, traductores, docentes, estudiantes y público general, consolidando a la ciudad como un referente del circuito editorial en español. La posibilidad de obtener este reconocimiento internacional reafirma la proyección de la feria y su capacidad para incidir en la agenda cultural del mundo hispanohablante.