Perú

Esposo de Magaly Medina se derrite al verla bailar con ‘La Bella Luz’: “Mi esposa es increíble”

El notario Alfredo Zambrano, usualmente reservado, no dudó en elogiar la energía y talento de su esposa sobre el escenario

Magaly Medina y María Pía arman “batalla de baile” y esposo de la urraca queda fascinado. Infobae Perú / Captura: TikTok

La noche del aniversario número 31 de ‘La Bella Luz’ terminó convirtiéndose en un escenario inesperado para mostrar no solo el talento, sino también la complicidad y el amor que existe entre Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

Aunque él suele mantenerse lejos de los reflectores y evita participar en cámaras o entrevistas, esta vez no pudo ocultar lo que sentía al verla moviéndose con soltura, energía y un carisma contagioso sobre la tarima. Y es que Magaly no solo sorprendió a los asistentes, sino también al hombre que la acompañaba de perfil bajo, observando cada uno de sus pasos con una mezcla de admiración y orgullo.

Durante la presentación, Magaly se animó a bailar con la orquesta como parte del homenaje a la reconocida agrupación de cumbia. La periodista se dejó llevar por el ritmo y por el ambiente festivo, compartiendo escenario con su amiga María Pía Copello, quien se sumó a la dinámica que terminaría siendo una especie de “batalla de baile” amistosa que desató risas, aplausos y la euforia del público. Pero mientras el show se desarrollaba, las cámaras captaron otro espectáculo: el del esposo de Magaly, siguiendo cada movimiento con evidente emoción.

Alfredo Zambrano rompe su silencio
Alfredo Zambrano expresa su admiración a Magaly Medina

El programa ‘Todo se Filtra’ se acercó a Zambrano para obtener sus impresiones. Al inicio, fiel a su estilo reservado, trató de evadir la conversación. Con una sonrisa tímida, lanzó una frase que describía por completo su intención de mantenerse al margen:

“Tú sabes que soy esposo de…”, dijo, en un tono que buscaba deslindarse de la atención mediática. Aun así, su actitud cambió en cuestión de segundos. No pudo resistirse a expresar lo que realmente le generó ver a Magaly tan desenvuelta y celebrada por el público.

Fue entonces cuando, dejando de lado toda reserva, soltó la frase que terminó robándose la atención: “Me encantó, mi esposa es increíble”. La contundencia y honestidad en su afirmación evidenciaban que, más allá de los espectáculos o las cámaras, él se siente genuinamente orgulloso de la mujer con la que comparte su vida. Y su gesto no se quedó ahí. Cuando le preguntaron sobre los pasos de baile de Magaly y el esfuerzo que hizo para participar activamente en el escenario, Zambrano no dudó en reafirmar su apoyo: “Es mi esposa, lo máximo. La quiero mucho”.

Ese “lo máximo” fue suficiente para que muchos interpretaran que, pese a su resistencia inicial a aparecer en televisión, Alfredo no solo acompaña a Magaly, sino que incluso disfruta verla en ambientes donde se muestra libre, espontánea y divertida. Su presencia silenciosa, pero atenta, demostró que la pareja atraviesa un momento sólido, lleno de respaldo mutuo y complicidad.

Magaly Medina y María Pía se enfrentaron en competencia de baile

Mientras tanto, en el escenario, la energía no disminuía. La llamada “batalla de baile” entre Magaly Medina y María Pía Copello animó aún más la celebración del aniversario. Magaly abrió el segmento con una interpretación animada del tema ‘Coqueta’, canción conocida por su ritmo contagioso y su letra pícara. Su performance generó aplausos inmediatos, pues la periodista no solo bailó, sino que interactuó con la orquesta y la audiencia, conectando con una naturalidad que muchos no siempre le ven frente a cámaras.

María Pía no se quedó atrás. Respondió a la invitación con energía y soltura, eligiendo el tema ‘Niña Tonta’. La exconductora sorprendió al público al cantar fragmentos en vivo, demostrando que además de bailar tiene una vena artística que pocos suelen destacar. Su participación provocó gritos y aplausos, reforzando la química que existe entre ambas figuras televisivas, quienes fueron presentadas como madrinas del evento. La amistad entre ellas —que mezcla humor, bromas internas y apoyo constante— se evidenció una vez más en el escenario.

La orquesta ‘La Bella Luz’, visiblemente emocionada por su aniversario número 31, las recibió como invitadas estelares. Su presencia no solo reforzó la relevancia del evento, sino que también aportó un toque de entretenimiento fresco que conectó con el público presente y con quienes vieron las imágenes posteriormente en redes sociales y programas de espectáculos. Para Magaly, esta participación significó una oportunidad de romper la rutina televisiva y disfrutar de un ambiente festivo donde predominaba la música, la amistad y la alegría.

