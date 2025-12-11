Magaly Medina celebra nueve años de matrimonio cantando “Un día de suerte” junto a Alfredo Zambrano en redes sociales

La conductora dejó a todos boquiabiertos al compartir un video donde canta con su esposo, mostrando una faceta sentimental que rara vez enseña y desatando una ola de reacciones entre sus seguidores y colegas del espectáculo (Instagram)

Magaly Medina compartió en sus redes sociales una publicación dedicada a su esposo Alfredo Zambrano por su noveno aniversario de matrimonio, fecha conocida como bodas de arcilla.

La conductora difundió fotografías de distintos momentos de su relación y un video donde canta “Un día de suerte” de Alejandra Guzmán, tema que eligió para expresar el vínculo que sostiene con el notario.

El gesto ocupó rápidamente la atención de seguidores y figuras del espectáculo, quienes destacaron la inusual decisión de la presentadora de mostrarse en una faceta más sensible. Entre felicitaciones y comentarios humorísticos, el material se convirtió en uno de los contenidos más comentados de su jornada al exponer un espacio íntimo de la pareja.

La celebración que reveló una faceta poco frecuente

Magaly Medina sorprendió al celebrar nueve años de matrimonio con un video cantando con Alfredo Zambrano, contenido que mostró su faceta emocional y movilizó reacciones afectivas en redes. (Instagram)

El aniversario número nueve de Magaly Medina y Alfredo Zambrano se transformó en un hecho ampliamente comentado después de que la conductora decidiera publicar un video donde canta junto a su esposo.

El fragmento la muestra interpretando “Un día de suerte”, el tema icónico de Alejandra Guzmán que se convirtió en el hilo conductor de su dedicatoria. A diferencia de otras ocasiones, la presentadora se dejó ver en un registro personal que rara vez expone ante sus seguidores, acompañada por el notario, que aparece tomándola de la mano mientras ambos entonan partes del tema.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje que sintetizó el sentido del aniversario, donde Medina escribió: “Como dice la canción, ‘Pero más suerte es quererte tanto y que tú sientas lo mismo’. Feliz aniversario número nueve a mi compañero de vida. Que sigamos enfrentando los días sin soltarnos de la mano”. La elección de esa frase acentuó el tono emocional de la publicación, que de inmediato captó la atención de miles de usuarios.

En la misma secuencia compartida en Instagram se observaron fotografías que recorren distintos pasajes de la historia afectiva de la pareja, desde viajes hasta celebraciones familiares. El material permitió verlos en situaciones alejadas de la rutina televisiva de la conductora, algo que sus seguidores resaltaron al destacar que se trataba de una faceta que usualmente permanece fuera de cámaras.

Entre quienes celebraron el gesto se sumaron figuras del medio artístico, que extendieron sus saludos en la sección de comentarios. Laura Huarcayo, María Pía Copello y Samantha Batallanos escribieron mensajes en los que desearon más años juntos a la pareja que contrajo matrimonio en diciembre de 2016. Copello expresó: “Felicidades a mis amigos maravillosos, que sean muchos años más compartiendo y disfrutando del amor”.

La reacción del entorno también estuvo marcada por el tono afectivo que rodeó la publicación. Las imágenes y el video evidenciaron una convivencia consolidada, algo que generó mensajes de reconocimiento y recordatorios de los nueve años transcurridos desde la boda. El aniversario impulsó una ola de mensajes en los que predominó la celebración de la estabilidad de la pareja.

Reacciones entre elogios, humor y críticas

La interpretación de “Un día de suerte” difundida por Magaly Medina generó reacciones que oscilaron entre felicitaciones, ironías y críticas, reflejo del interés masivo por su celebración personal. (Instagram)

El video en el que Medina canta motivó una amplia variedad de respuestas. Para varios usuarios, la sorpresa se centró en ver a la presentadora interpretando una canción en redes sociales por primera vez. Una seguidora escribió: “Sabemos que no eres cantante, pero lo intentaste con amor y eso es bastante”, comentario que sintetizó una parte del ánimo general.

Otros usuarios apostaron por el humor al referirse al desempeño vocal de la pareja. En los comentarios se leyeron mensajes como “Ambos cantan horrible”, “Aquí lo que vale es la intención”, “Maga, no cantes, déjalo cantar a tu esposo”, o “Mejor escríbele un poema”. Estas frases se difundieron con rapidez y evidenciaron que el público encontró en la publicación un espacio para la broma ligera, al mismo tiempo que reconoció el carácter íntimo del gesto.

El tiktoker Zalagadas también compartió una reacción humorística al señalar: “Quién la viera y quién la ve. Un aplauso para esta pareja que está enamorada”. Ese comentario sumó una cuota irónica a la conversación digital, aunque mantuvo el tono festivo que predominó durante la jornada.

Incluso desde espacios televisivos se hizo referencia al hecho. Una comentarista expresó: “La Magaly nos da show siempre, es la reina del chisme. Desde acá, madre Magaly, yo te aplaudo y te aliento a que te lances una cancioncita en tu programa, Maga. El Alfredo sabemos que canta, pero Magaly, de repente, no sé”. La intervención añadió un matiz jocoso que reforzó la imagen de la presentadora como figura central del espectáculo local.

Más allá de las bromas, la publicación generó un reconocimiento amplio hacia la decisión de Medina de mostrar una imagen distinta a la habitual. Varias usuarias remarcaron que ver a la conductora en un registro tan personal evidenció una etapa emocional sólida con Zambrano, algo que consideraron valioso dentro del entretenimiento que gira en torno a su figura pública.