Delegado de Alianza Lima respondió si reclamarán por la licencia del técnico de Los Chankas: “Existen reglamentos”

El delegado de Alianza Lima se refirió a la licencia de Walter Paolella, técnico del cuadro de Andahuaylas. Créditos: Jax Latin Media / X.

En los últimos días surgió una polémica en la Liga 1 debido a una posible falta de licencia del técnico Walter Paolella, de Los Chankas, club que lidera la tabla del Torneo Apertura. Se mencionó la posibilidad de un reclamo formal que podría derivar en la pérdida de puntos.

En ese contexto, Alianza Lima, uno de los equipos que disputa el primer lugar con el conjunto de Andahuaylas, fue consultado sobre el caso. El delegado Tito Ordóñez respondió poco antes de viajar a Trujillo.

“Esto se va a revisar según el reglamento. Son situaciones que no están claras”, expresó Ordóñez ante la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez.

Ante nuevas consultas, insistió: “No hay nada que tengamos que decir. No me gusta conversar caminando, le pido disculpas, pero en este momento no tenemos nada que declarar”.

El directivo añadió que “existen reglamentos y comisiones que deben analizar estas situaciones” y señaló que se informaron del caso a través de los medios. “Hemos tomado conocimiento al igual que ustedes. No hay nada más que decir”.

Delegado de Alianza Lima y su tajante respuesta sobre si reclamarán por la licencia del técnico de Los Chankas.

El comunicado de Los Chankas

Al mismo tiempo, Los Chankas emitió un comunicado en relación con la polémica que los involucra y la posibilidad de que otros clubes presenten un reclamo que derive en un perjuicio deportivo.

“No existe ninguna sanción deportiva, resolución firme ni quita de puntos contra nuestra institución. El club participa regularmente en la competencia y mantiene intactos sus derechos deportivos dentro del torneo”, señala el primer punto del comunicado.

El club precisó que cumple con lo establecido en el reglamento y las bases vigentes del campeonato, actuando bajo el marco normativo y siguiendo los procedimientos administrativos correspondientes.

Además, afirmó que su comando técnico cumple con la licencia PRO exigida por el reglamento y brindó detalles sobre la situación de su entrenador Walter Paolella.

“En cuanto a la conformación del comando técnico, el profesor Walter Paolella forma parte del cuerpo técnico, y se encuentra en proceso de regularización de los aspectos administrativos y documentarios necesarios para dirigir en el torneo peruano, conforme a los procedimientos establecidos ante las autoridades competentes”, detalló el club.

El comunicado agrega que “los aspectos vinculados a la conformación y registro del comando técnico fueron comunicados oportunamente y son de conocimiento de las autoridades correspondientes, quienes no han presentado objeciones. Por ello, no se ha generado sanción deportiva ni afectación en la participación del club”.

Comunicado de Los Chankas sobre la licencia del técnico Walter Paolella.

Alianza Lima y Los Chankas luchan por el Torneo Apertura

Actualmente, Los Chankas encabezan la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras disputarse 11 fechas. El equipo de Andahuaylas suma 29 puntos, producto de 9 victorias y 2 empates, manteniéndose invicto. Alianza Lima ocupa el segundo lugar con 26 puntos, a solo una victoria de alcanzarlos.

Resta aún el enfrentamiento directo entre ambos equipos en esta etapa del campeonato, un partido que podría ser determinante para definir al líder.

El cuadro 'blanquiazules' aplastó 8-0 a los cusqueños en uno de los resultados más abultados del fútbol peruano - Crédito: L1MAX.

En la fecha 12, ambos equipos jugarán como visitantes. Alianza enfrentará a Atlético Grau en Trujillo el domingo 26 de abril a las 15:30. Los Chankas visitarán a ADT en Tarma el lunes 27.

Un traspié de cualquiera de los dos beneficiaría al otro. El margen de error es mínimo y la definición del Apertura permanece abierta debido a la paridad mostrada hasta el momento.