Perú Deportes

Delegado de Alianza Lima respondió si reclamarán por la licencia del técnico de Los Chankas: “Existen reglamentos”

Walter Paolella no aparece registrado como entrenador principal; el cargo está a nombre de Yonel Iñigo. Tito Ordóñez se refirió a esa controversia

Guardar
El delegado de Alianza Lima se refirió a la licencia de Walter Paolella, técnico del cuadro de Andahuaylas. Créditos: Jax Latin Media / X.

En los últimos días surgió una polémica en la Liga 1 debido a una posible falta de licencia del técnico Walter Paolella, de Los Chankas, club que lidera la tabla del Torneo Apertura. Se mencionó la posibilidad de un reclamo formal que podría derivar en la pérdida de puntos.

En ese contexto, Alianza Lima, uno de los equipos que disputa el primer lugar con el conjunto de Andahuaylas, fue consultado sobre el caso. El delegado Tito Ordóñez respondió poco antes de viajar a Trujillo.

Esto se va a revisar según el reglamento. Son situaciones que no están claras”, expresó Ordóñez ante la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez.

Ante nuevas consultas, insistió: “No hay nada que tengamos que decir. No me gusta conversar caminando, le pido disculpas, pero en este momento no tenemos nada que declarar”.

El directivo añadió que “existen reglamentos y comisiones que deben analizar estas situaciones” y señaló que se informaron del caso a través de los medios. “Hemos tomado conocimiento al igual que ustedes. No hay nada más que decir”.

Delegado de Alianza Lima y su tajante respuesta sobre si reclamarán por la licencia del técnico de Los Chankas.
Delegado de Alianza Lima y su tajante respuesta sobre si reclamarán por la licencia del técnico de Los Chankas.

El comunicado de Los Chankas

Al mismo tiempo, Los Chankas emitió un comunicado en relación con la polémica que los involucra y la posibilidad de que otros clubes presenten un reclamo que derive en un perjuicio deportivo.

No existe ninguna sanción deportiva, resolución firme ni quita de puntos contra nuestra institución. El club participa regularmente en la competencia y mantiene intactos sus derechos deportivos dentro del torneo”, señala el primer punto del comunicado.

El club precisó que cumple con lo establecido en el reglamento y las bases vigentes del campeonato, actuando bajo el marco normativo y siguiendo los procedimientos administrativos correspondientes.

Además, afirmó que su comando técnico cumple con la licencia PRO exigida por el reglamento y brindó detalles sobre la situación de su entrenador Walter Paolella.

“En cuanto a la conformación del comando técnico, el profesor Walter Paolella forma parte del cuerpo técnico, y se encuentra en proceso de regularización de los aspectos administrativos y documentarios necesarios para dirigir en el torneo peruano, conforme a los procedimientos establecidos ante las autoridades competentes”, detalló el club.

El comunicado agrega que “los aspectos vinculados a la conformación y registro del comando técnico fueron comunicados oportunamente y son de conocimiento de las autoridades correspondientes, quienes no han presentado objeciones. Por ello, no se ha generado sanción deportiva ni afectación en la participación del club”.

Comunicado de Los Chankas sobre la licencia del técnico Walter Paolella.
Comunicado de Los Chankas sobre la licencia del técnico Walter Paolella.

Alianza Lima y Los Chankas luchan por el Torneo Apertura

Actualmente, Los Chankas encabezan la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras disputarse 11 fechas. El equipo de Andahuaylas suma 29 puntos, producto de 9 victorias y 2 empates, manteniéndose invicto. Alianza Lima ocupa el segundo lugar con 26 puntos, a solo una victoria de alcanzarlos.

Resta aún el enfrentamiento directo entre ambos equipos en esta etapa del campeonato, un partido que podría ser determinante para definir al líder.

El cuadro 'blanquiazules' aplastó 8-0 a los cusqueños en uno de los resultados más abultados del fútbol peruano - Crédito: L1MAX.

En la fecha 12, ambos equipos jugarán como visitantes. Alianza enfrentará a Atlético Grau en Trujillo el domingo 26 de abril a las 15:30. Los Chankas visitarán a ADT en Tarma el lunes 27.

Un traspié de cualquiera de los dos beneficiaría al otro. El margen de error es mínimo y la definición del Apertura permanece abierta debido a la paridad mostrada hasta el momento.

Temas Relacionados

Alianza LimaWalter PaolellaLos ChankasLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el tercer lugar vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026

Las ‘pumas’ llegan con ventaja en la serie, mientras que las ‘guerreras de Comas’ están obligadas a ganar para forzar un partido extra. Sigue todas las incidencias del enfrentamiento

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el tercer lugar vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026

Jairo Vélez se centra únicamente en el recorrido de Alianza Lima en Liga 1 2026: “Vamos pensando en nosotros nada más”

El mediocentro peruano se enfoca única y exclusivamente en las jornadas restantes del Torneo Apertura. “Tenemos que hacer nuestro juego, solo eso”, afirmó

Jairo Vélez se centra únicamente en el recorrido de Alianza Lima en Liga 1 2026: “Vamos pensando en nosotros nada más”

FC Cajamarca se hunde en Liga 1 2026: de iniciar como revelación con Hernán Barcos a establecerse como candidato principal al descenso

El nuevo inquilino de la máxima categoría del fútbol peruano atraviesa un presente crítico. El cambio en el comando técnico no ha representado una inyección anímica ni futbolística en un plantel liderado por ’El Pirata’

FC Cajamarca se hunde en Liga 1 2026: de iniciar como revelación con Hernán Barcos a establecerse como candidato principal al descenso

Caín Fara es baja en Universitario para el duelo ante Alianza Atlético por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El defensor argentino de 32 años quedará fuera de la convocatoria para el compromiso ante el ’vendaval’ y se estima que estará apto para el juego de Copa Libertadores frente a Nacional de Montevideo

Caín Fara es baja en Universitario para el duelo ante Alianza Atlético por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Antonio Rizola opinó de los entrenadores peruanos: “No hubo unión, se preocuparon por criticar al extranjero”

El técnico de la selección peruana contó su experiencia con los estrategas nacionales en este corto tiempo que lleva en el país

Antonio Rizola opinó de los entrenadores peruanos: “No hubo unión, se preocuparon por criticar al extranjero”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE explica origen de mesas con serie 900 001 y descarta irregularidades tras denuncia de Rafael López Aliaga

ONPE explica origen de mesas con serie 900 001 y descarta irregularidades tras denuncia de Rafael López Aliaga

Roberto Sánchez dice que compra de F-16 mostraría que Keiko Fujimori gobierna: “Hay un ministro de Fuerza Popular al mando de las Fuerzas Armadas”

Delia Espinoza pide al JNE evaluar la exclusión de Fernando Rospigliosi por haber sido condenado

JNJ ratifica a fiscal implicado en presunta red criminal de Patricia Benavides

Roberto Sánchez le responde a Rafael López Aliaga y afirma que no hay pruebas de fraude: “Hay que acabar con esta pataleta”

ENTRETENIMIENTO

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

Samahara Lobatón llora al recibir la visita de sus tres pequeños en ‘La Granja VIP Perú’: “Hijita, perdóname”

Hoy es la gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: conoce a los nominados y cómo votar por tu favorito

Pamela Franco no se arrepiente de visibilizar la condición de su hija con Christian Domínguez: “Me ha hecho más fuerte”

Mario Irivarren y Gerardo Pe’ critican a Israel Dreyfus por revelar que ganan 40 mil soles mensuales en ‘La manada’

DEPORTES

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el tercer lugar vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el tercer lugar vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026

Jairo Vélez se centra únicamente en el recorrido de Alianza Lima en Liga 1 2026: “Vamos pensando en nosotros nada más”

FC Cajamarca se hunde en Liga 1 2026: de iniciar como revelación con Hernán Barcos a establecerse como candidato principal al descenso

Caín Fara es baja en Universitario para el duelo ante Alianza Atlético por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Antonio Rizola opinó de los entrenadores peruanos: “No hubo unión, se preocuparon por criticar al extranjero”