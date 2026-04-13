Arzobispo de Lima apoya al papa León XIV y rechaza críticas de Donald Trump

Emotivo encuentro entre el Cardenal Carlos Castillo y nuestro querido Papa León XIV

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, manifestó su respaldo al papa León XIV tras los cuestionamientos internacionales a su postura frente a la guerra. El primado del Perú expresó su “solidaridad completa” con el pontífice en su labor de anunciar el Evangelio y promover la paz entre los pueblos.

El cardenal destacó que el mensaje del papa se mantiene fiel a la enseñanza cristiana y remarcó que su misión no responde a intereses políticos, sino a principios religiosos. En ese sentido, sostuvo que León XIV continúa la tarea de predicar la paz y rechazar la violencia en todas sus formas.

El pronunciamiento se produce en un contexto de críticas al pontífice por su posición frente a los conflictos internacionales, lo que ha generado reacciones desde distintos sectores.

Arzobispo de Lima advierte sobre rol de sacerdotes en elecciones. Foto: captura Arzobispado de Lima

Respaldo tras ataques de Donald Trump al pontífice

El apoyo del arzobispo se da luego de los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó duramente al papa por sus declaraciones sobre política internacional y lo instó a no involucrarse en esos temas.

Frente a ello, Castillo rechazó que se intente desautorizar al pontífice y defendió su rol como líder espiritual. Según explicó, León XIV no actúa como un político ni busca confrontaciones, sino que transmite el mensaje del Evangelio.

Una fotografía compuesta muestra al Papa León XIV dirigiéndose a los líderes políticos de Argelia en el centro cultural de la Gran Mezquita de Argel (Djamaa El Djazair), donde criticó las violaciones del derecho internacional por parte de las potencias mundiales "neocoloniales", en Mohamadia, Argel, Argelia, el 13 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El propio papa ha respondido a estas críticas señalando que su labor no es política, sino moral. En esa línea, ha insistido en que la Iglesia tiene la obligación de rechazar la guerra y promover el diálogo entre los países.

Durante un reciente viaje, el pontífice reafirmó que seguirá alzando la voz contra los conflictos armados y que continuará impulsando el entendimiento entre naciones como vía para resolver problemas.

La paz como eje del mensaje cristiano

El cardenal Castillo subrayó que la postura del papa se basa en las enseñanzas de Cristo. Recordó que, a lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado momentos en los que se intentó justificar la violencia, pero insistió en que el camino cristiano es el de la paz.

En esa línea, afirmó que toda guerra responde a una lógica de violencia que va en contra de la voluntad de Dios. Por ello, sostuvo que el llamado del pontífice es coherente con el Evangelio, que promueve el encuentro entre las personas y la reconciliación.

Para el arzobispo, el papa retoma el mensaje original del cristianismo al rechazar la guerra y fomentar la convivencia pacífica. Consideró que su postura permite ubicar el mensaje cristiano en su dimensión ética, centrada en la construcción de un mundo sin violencia.

Asimismo, destacó que la labor de la Iglesia no es confrontar a los gobiernos, sino orientar a la humanidad hacia valores como el respeto, el diálogo y la paz.

Llamado a los peruanos a respaldar la misión del papa

En su mensaje, Castillo también hizo un llamado a la ciudadanía peruana para respaldar la labor del pontífice. Invitó a los fieles a sumarse a su misión de promover la paz y a mantener una actitud de respeto hacia el papa.

El arzobispo pidió que los peruanos acompañen esta tarea desde su propia realidad, entendiendo que el mensaje del Evangelio implica acciones concretas en favor del entendimiento entre las personas.

Por su parte, León XIV ha reiterado que no dejará de expresar el mensaje cristiano pese a las críticas. Ha señalado que su deber es insistir en la construcción de la paz y en la búsqueda de soluciones que eviten los conflictos.