Perú

Arzobispo de Lima apoya al papa León XIV y rechaza críticas de Donald Trump

El cardenal Carlos Castillo resaltó que el mensaje del papa está centrado en promover la enseñanza cristiana, no en dar discursos políticos

Guardar
Emotivo encuentro entre el Cardenal Carlos Castillo y nuestro querido Papa León XIV
Emotivo encuentro entre el Cardenal Carlos Castillo y nuestro querido Papa León XIV

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, manifestó su respaldo al papa León XIV tras los cuestionamientos internacionales a su postura frente a la guerra. El primado del Perú expresó su “solidaridad completa” con el pontífice en su labor de anunciar el Evangelio y promover la paz entre los pueblos.

El cardenal destacó que el mensaje del papa se mantiene fiel a la enseñanza cristiana y remarcó que su misión no responde a intereses políticos, sino a principios religiosos. En ese sentido, sostuvo que León XIV continúa la tarea de predicar la paz y rechazar la violencia en todas sus formas.

El pronunciamiento se produce en un contexto de críticas al pontífice por su posición frente a los conflictos internacionales, lo que ha generado reacciones desde distintos sectores.

Arzobispo de Lima advierte sobre rol de sacerdotes en elecciones. Foto: captura Arzobispado de Lima
Arzobispo de Lima advierte sobre rol de sacerdotes en elecciones. Foto: captura Arzobispado de Lima

Respaldo tras ataques de Donald Trump al pontífice

El apoyo del arzobispo se da luego de los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó duramente al papa por sus declaraciones sobre política internacional y lo instó a no involucrarse en esos temas.

Frente a ello, Castillo rechazó que se intente desautorizar al pontífice y defendió su rol como líder espiritual. Según explicó, León XIV no actúa como un político ni busca confrontaciones, sino que transmite el mensaje del Evangelio.

Una fotografía compuesta muestra al Papa León XIV dirigiéndose a los líderes políticos de Argelia en el centro cultural de la Gran Mezquita de Argel (Djamaa El Djazair), donde criticó las violaciones del derecho internacional por parte de las potencias mundiales "neocoloniales", en Mohamadia, Argel, Argelia, el 13 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Una fotografía compuesta muestra al Papa León XIV dirigiéndose a los líderes políticos de Argelia en el centro cultural de la Gran Mezquita de Argel (Djamaa El Djazair), donde criticó las violaciones del derecho internacional por parte de las potencias mundiales "neocoloniales", en Mohamadia, Argel, Argelia, el 13 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El propio papa ha respondido a estas críticas señalando que su labor no es política, sino moral. En esa línea, ha insistido en que la Iglesia tiene la obligación de rechazar la guerra y promover el diálogo entre los países.

Durante un reciente viaje, el pontífice reafirmó que seguirá alzando la voz contra los conflictos armados y que continuará impulsando el entendimiento entre naciones como vía para resolver problemas.

La paz como eje del mensaje cristiano

El cardenal Castillo subrayó que la postura del papa se basa en las enseñanzas de Cristo. Recordó que, a lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado momentos en los que se intentó justificar la violencia, pero insistió en que el camino cristiano es el de la paz.

En esa línea, afirmó que toda guerra responde a una lógica de violencia que va en contra de la voluntad de Dios. Por ello, sostuvo que el llamado del pontífice es coherente con el Evangelio, que promueve el encuentro entre las personas y la reconciliación.

Imagen CYFRSKAXT5F6FLBWSAHFCMF4G4

Para el arzobispo, el papa retoma el mensaje original del cristianismo al rechazar la guerra y fomentar la convivencia pacífica. Consideró que su postura permite ubicar el mensaje cristiano en su dimensión ética, centrada en la construcción de un mundo sin violencia.

Asimismo, destacó que la labor de la Iglesia no es confrontar a los gobiernos, sino orientar a la humanidad hacia valores como el respeto, el diálogo y la paz.

Llamado a los peruanos a respaldar la misión del papa

En su mensaje, Castillo también hizo un llamado a la ciudadanía peruana para respaldar la labor del pontífice. Invitó a los fieles a sumarse a su misión de promover la paz y a mantener una actitud de respeto hacia el papa.

El arzobispo pidió que los peruanos acompañen esta tarea desde su propia realidad, entendiendo que el mensaje del Evangelio implica acciones concretas en favor del entendimiento entre las personas.

Por su parte, León XIV ha reiterado que no dejará de expresar el mensaje cristiano pese a las críticas. Ha señalado que su deber es insistir en la construcción de la paz y en la búsqueda de soluciones que eviten los conflictos.

Temas Relacionados

Papa León XIVCarlos CastilloDonald Trumpperu-noticias

Más Noticias

Influenza, diarreas y piojos: las enfermedades que más afectan a niños en etapa escolar

La convivencia en aulas y espacios compartidos mantiene activo el riesgo de contagios entre escolares durante todo el año

Influenza, diarreas y piojos: las enfermedades que más afectan a niños en etapa escolar

Conteo rápido de Ipsos al 95.7% EN VIVO : nuevos resultados ponen a Keiko Fujimori como primera, mientras que hay empate técnico en el segundo lugar

La candidata de Fuerza Popular ya tendría asegurada su pase a la segunda vuelta. Mientras que su contrincante saldría entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Todo se definirá con los resultados de ONPE

Conteo rápido de Ipsos al 95.7% EN VIVO : nuevos resultados ponen a Keiko Fujimori como primera, mientras que hay empate técnico en el segundo lugar

Precio del dólar en picada en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 13 de abril

Tipo de cambio sigue cayendo. Su precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar en picada en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 13 de abril

Elecciones 2026 EN VIVO: resultados de senadores y diputados para el nuevo Congreso bicameral

El conteo de votos se actualiza de forma progresiva conforme llegan las actas desde los distintos centros de votación del país y del extranjero, lo que permite conocer avances parciales del escrutinio a lo largo de la jornada

Elecciones 2026 EN VIVO: resultados de senadores y diputados para el nuevo Congreso bicameral

Al borde de la extinción: desaparece más del 70% del pelícano peruano

La COP15 CMS en Brasil aprueba una acción trinacional entre Perú, Ecuador y Chile para proteger al pelícano peruano y revertir su colapso poblacional

Al borde de la extinción: desaparece más del 70% del pelícano peruano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“¡Hoy murió APP, murió APP!“: la insólita celebración de Rosario Fernández en Trujillo previo al fracaso de César Acuña

“¡Hoy murió APP, murió APP!“: la insólita celebración de Rosario Fernández en Trujillo previo al fracaso de César Acuña

Ricardo Belmont es denunciado ante el JNE por vulnerar el silencio electoral con video en Facebook

Elecciones 2026 EN VIVO: resultados de senadores y diputados para el nuevo Congreso bicameral

“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

Ricardo Belmont revela por qué no acudió a votar y vaticina cuarta derrota de Keiko Fujimori: “Me voy, ya terminó mi pelea”

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez muestra cómo fue la despedida a su hija en Nueva York, donde iniciará su carrera universitaria

Tula Rodríguez muestra cómo fue la despedida a su hija en Nueva York, donde iniciará su carrera universitaria

Samahara Lobatón asegura que Melissa Klug no fue eliminada de ‘La Granja VIP’ por falta de votos: “Se terminó su contrato”

Jorge Luna se mostró sorprendido al ver su foto usada en promociones escolares durante las elecciones. “No sé qué está pasando”

Onelia Molina rompe su silencio con Maju Mantilla tras la infidelidad de Mario Irivarren: “Me siento triste y defraudada”

Magaly Medina minimiza el rating de ‘La Granja VIP’: “Inversión millonaria para un miserable punto”

DEPORTES

Gremio le puso millonario precio a Erick Noriega tras interés de clubes europeos: “Refleja el potencial de revalorización del jugador”

Gremio le puso millonario precio a Erick Noriega tras interés de clubes europeos: “Refleja el potencial de revalorización del jugador”

Mabel Olemar en la mira de varios clubes: las opciones que tiene en la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs San Martín: fechas, horarios y todo sobre la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¿Simone y Marina Scherer jugarán juntas en Regatas? Horacio Bastit se refirió a la posibilidad de reunirlas en su plantel

Jorge Fossati dejó ácida indirecta a Javier Rabanal tras sequía goleadora de Alex Valera en Universitario: “Algo está fallando”