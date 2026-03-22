Luciana Fuster y Flavia Laos sorprenden al reconciliarse y lucir juntas en concierto en Colombia

Luciana Fuster y Flavia Laos, dos de las figuras más populares de la farándula nacional, reaparecieran juntas y felices durante un evento musical en Colombia, sorprendiendo a todos debido a los años de distanciamiento que vivieron por la relación amorosa que tuvieron con Patricio Parodi.

Tras años marcados por rumores, indirectas y una amistad rota, las jóvenes modelos y artistas dejaron atrás viejas rencillas y celebraron su reconciliación de la forma más pública posible: compartiendo videos y sonrisas en redes sociales.

El reencuentro inesperado: de la polémica a la complicidad

La noticia corrió como pólvora en redes sociales. Luciana Fuster, exMiss Grand International, publicó en su cuenta de Instagram un video donde se la ve modelando y bailando junto a Flavia Laos, al ritmo de “Girls Just Want To Have Fun” de Cyndi Lauper.

La publicación, que fue rápidamente reposteada por Flavia, dejó ver a ambas disfrutando del festival de música, cómplices y radiantes, como si el distanciamiento nunca hubiera existido.

El encuentro no fue casualidad, sino parte de una colaboración profesional. Ambas fueron invitadas por una reconocida marca de maquillaje para asistir al festival, lo que les permitió compartir tiempo juntas y grabar contenido para sus seguidores.

Las influencers Flavia Laos y Luciana Fuster sorprendieron a sus seguidores al mostrarse juntas disfrutando del reconocido festival Estéreo Picnic. En el video, se las ve bailando y cantando con mucha energía. IG

¿Por qué se distanciaron Luciana Fuster y Flavia Laos?

La relación de amistad entre Luciana Fuster y Flavia Laos se quebró a inicios de 2022, cuando la modelo inició un romance con Patricio Parodi, exnovio de Flavia. Tras la ruptura de Flavia y Parodi en septiembre de 2021, y la confirmación de la nueva pareja unos meses después, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la famosa “falta de códigos” y las supuestas traiciones entre amigas.

Luciana, entonces, negó una relación con el chico reality y defendió su postura en entrevistas, asegurando que “hay códigos” y que no se involucraría con el ex de una amiga. Sin embargo, la relación se hizo pública y fue blanco de críticas, generando una brecha entre ambas figuras.

Flavia Laos y Patricio Parodi iniciaron su relación hace 3 años. (Foto: Instagram)

En julio de 2024, Luciana Fuster confirmó el fin de su relación con Patricio Parodi, hecho que, aunque no fue mencionado oficialmente por ninguna de las dos, allanó el camino para un posible acercamiento. Desde ese momento, no se volvió a ver juntas a las examigas, lo que alimentó las especulaciones sobre una enemistad irreconciliable.

Su reciente aparición en Colombia, sin embargo, demostró lo contrario: Luciana y Flavia se muestran nuevamente unidas, dejando en el pasado las diferencias y priorizando la buena onda y la colaboración profesional.

Luciana Fuster y Patricio Parodi

Las redes sociales estallan: apoyo y memes por la reconciliación

Como era de esperarse, el reencuentro de Luciana Fuster y Flavia Laos generó una ola de reacciones. Muchos seguidores celebraron la madurez y la capacidad de ambas para dejar atrás los conflictos, mientras que otros recordaron el escándalo de la “falta de códigos” con memes y comentarios divertidos.

Algunas usuarias incluso compararon la situación actual con la de Flavia, insinuando que la historia se repite, pero con roles intercambiados. Lo cierto es que la imagen de ambas juntas fue suficiente para que el tema se convirtiera en tendencia y ocupara los principales titulares de la prensa de espectáculos.

Colaboración y éxito internacional: el poder de la reconciliación

El evento en el festival Estéreo Picnic en Colombia no solo marcó su reencuentro personal, sino que también las posicionó como referentes de profesionalismo y éxito internacional. Ambas aprovecharon la oportunidad para modelar, grabar reels y compartir contenido que rápidamente superó miles de reacciones en Instagram.

La colaboración con la marca internacional de maquillaje refuerza la posición de Luciana y Flavia como influencers y artistas que trascienden fronteras, mostrando que la industria del entretenimiento puede ser también un espacio para la reconciliación y el crecimiento.