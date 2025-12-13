Flavia Laos anuncia que abrirá el concierto a Nicky Jam en Guatemala: “Estoy feliz, lo admiro mucho”

Flavia Laos anuncia que le abrirá el concierto a Nicky Jam en Guatemala. IG.

El 2026 inicia con pie derecho para Flavia Laos. La cantante, actriz e influencer peruana anunció con entusiasmo que será la telonera oficial en el esperado concierto de Nicky Jam el próximo 31 de enero en Guatemala, como parte de la nueva etapa de su ‘World Tour’.

Este logro marca un gran paso en su carrera musical y reafirma su proyección internacional.

Así reaccionó Flavia Laos ante la noticia

A través de sus historias de Instagram, Flavia compartió la emoción de cumplir uno de sus grandes sueños:

“Chicos, ando demasiado feliz. Ya les puedo revelar que voy a abrirle el concierto a Nicky Jam en su ‘World Tour’, el 31 de enero del 2026. Eso es una locura, gente, porque ustedes no saben cómo yo lo admiro. He crecido escuchando su música y que pueda abrirle a un artista tan grande, encima en otro país… de verdad es de locos. Cuando me contaron, de verdad que me tuvieron que agarrar para que no me desmaye. Súper contenta”.

La artista aprovechó para invitar a sus seguidores en Guatemala a adquirir sus entradas y prometió preparar un “supershow” a la altura del evento.

Un mensaje de agradecimiento para sus fans

En su feed, Flavia Laos reiteró lo que significa para ella este reconocimiento internacional: “Le abrimos a Nicky Jam en Guatemala este 31 de enero. Abrir el show de un artista que admiro desde siempre, en un país que no es el mío, es un regalo inmenso de la vida. Ustedes son parte de cada logro, estoy feliz y agradecida. Esto recién comienza”.

Sus palabras reflejan no solo euforia y nerviosismo, sino también el apoyo y acompañamiento de sus seguidores peruanos y regionales, muchos de los cuales han visto de cerca su evolución artística tras su paso por programas de TV, el cine y la música urbana.

Nicky Jam anuncia su concierto en Guatemala

El propio Nicky Jam confirmó el evento en sus redes sociales, invitando a todos sus fans centroamericanos a no perderse este show:

“Mi gente de Guatemala, este 31 de enero, por fin voy a estar ahí. Esta vez sí que sí, mi gente, no se lo pueden perder. Compren sus boletas, no se queden afuera. Nicky Jam, Guatemala. ¡Bum!”

El anuncio ha sido bien recibido y se espera que el concierto sea uno de los eventos musicales más importantes del primer trimestre de 2026 en la región, con Flavia Laos como artista invitada especial.

Flavia Laos responde a los cuestionamientos sobre su nueva canción

La noticia de su participación internacional llegó en medio de comentarios y críticas por parte de algunos usuarios sobre el lanzamiento de su último tema urbano, “Bla, bla, bla”. En las redes, se generó una ola de dudas respecto a si la voz en el tema era realmente la de Flavia o si había un uso excesivo de autotune.

“¿Quién canta? Porque esa no es la voz de Flavia”, ponderaron algunos usuarios, mientras que otros expresaron escepticismo sobre la capacidad de la cantante para enfrentar un show en vivo sin depender de arreglos digitales. “El problema del autotune es que en un supuesto concierto, ¿cómo haría para cantar a capela?”, consultaron en redes sociales.

Ante la polémica, Laos no se quedó en silencio y aclaró: “Es mi voz, solo no me has escuchado frontear”.

De esta forma, la artista defendió su trabajo, apuntando a que el cambio de estilo en la interpretación fue premeditado y forma parte de la evolución de su propuesta musical.

La reciente controversia ha puesto el foco en el desempeño que Flavia Laos mostrará en el escenario internacional frente al exigente público de Nicky Jam. Consciente de las expectativas, la cantante ya prometió un espectáculo energético, visual y diferente, diseñado especialmente para el público guatemalteco.

La participación como telonera de uno de los máximos exponentes del reguetón no solo es un reto profesional, sino que será también una vitrina para demostrar su auténtico talento en escena, despejando dudas sobre sus capacidades vocales y su crecimiento como show woman.

