Más de 50 museos en Perú permiten el ingreso libre hoy domingo 5 de abril

Hoy 5 de abril, más de 50 museos y espacios culturales en Perú abrirán sus puertas de manera gratuita como parte del programa Museos Abiertos (MUA), el cual es una iniciativa del Ministerio de Cultura orientada a fomentar el acceso a la cultura y el patrimonio en todo el país. Esta jornada, que se repite el primer domingo de cada, permite a peruanos, peruanas y residentes extranjeros recorrer exposiciones, sitios arqueológicos y participar en actividades especiales diseñadas para públicos de todas las edades.
¿Qué museos son totalmente gratuitos hoy 5 de abril?
Amazonas:
- Sala de Exhibición “Gilberto Tenorio Ruiz”. Su ubicación está en Jr. Ayacucho 904, Chachapoyas, Chachapoyas, Amazonas y su horario de atención es de Jr. Ayacucho 904, Chachapoyas, Chachapoyas, Amazonas.
Áncash
- Museo Arqueológico de Ancash “Augusto Soriano Infante” ubicado en Av. Luzuriaga 762, Huaraz, Huaraz, y cuyo horario de atención es de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Museo Arqueológico Zonal de Cabana Plaza de Armas s/n, Cabana, ubicado en Pallasca, Áncash y cuyo horario de atención va de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m
- Museo de Antropología, Arqueología e Historia, Natural de Ranrahirca, ubicado en Jr. Las Palmeras s/n, Ranrahirca, Yungay, Áncash y cuya atención es de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Museo Nacional Chavín Av. 17 de Enero, Prolongación Norte s/n, Chavín de Huántar, Huari, Áncash cuyo horario de atención va desde las 9:00 a. m. a 4:00 p. m
- Museo Regional de Casma “Max Uhle” Carretera Casma Huaraz km 1.5, Casma, Casma, Áncash. Su horario de atención va desde las 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Sala de Exhibición del Monumento Arqueológico Willkawaín Centro Poblado Menor de Paria, Independencia, Huaraz, Áncash. El horario va desde las 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Apurímac
- Museo Arqueológico, Antropológico de Apurímac Casa Hacienda Illanya s/n, Abancay, Abancay, Apurímac y su horario de aten Ayacuchoción va desde 8:30 a. m. a 5:00 p. m..
Ayacucho
- Museo de Sitio de Quinua Plaza Principal de Quinua N° 308, Quinua, Huamanga, Ayacucho y cuyo horario de atención es de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Museo de Sitio de Wari Carretera Ayacucho - Quinua km 23 Pacaycasa, Huamanga, Ayacucho. Su horario de atención es 9:00 a. m. a hasta 5:00 p. m.
Cajamarca
- Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén en Jr. Belén 571. Conjunto Monumental Belén, Cajamarca, Cajamarca, y su horario de atención va desde las 9:00 a. m. a 1:00 p. m., y de 2:30 p. m. a 6:00 p. m.
Callao
- Sala de Exposiciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Callao en Jr. Salaverry 208, Cercado del Callao, Callao. Su horario de atención es desde las 9:00 a. m. a 1:00 p. m., y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m
Cusco
- Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba en Jr. Timpia cruce con Av. 25 de Julio Urb. La Granja, Santa Ana, La Convención, Cusco. Su horario de atención va de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., y de 3:00 p. m. a 6:00 p. m.
- Museo de los Pueblos de Paucartambo Plaza Kukuli s/n Paucartambo, Paucartambo, Cusco De 9:00 a. m. a 1:00 p. m., y de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.
- Museo de Sitio de Chinchero Plaza principal del Pueblo de Chinchero, Urubamba, Cusco. Su horario de atención va de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Museo Histórico Regional del Cusco ubicado en Calle Garcilaso con Heladeros s/n.
- Casa del Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Cusco, y su horario de atención es de 8:00 a. m. a 05:00 p. m
- Museo de Sitio “Manuel Chávez Ballón” Altura del Antiguo Puente Ruinas, km 112 vía férrea, Machupicchu, Urubamba, Cusco y su horario de atención es de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Huancavelica
- Museo Arqueológico “Samuel Humberto Espinoza Lozano” Jr. 24 de Junio s/n, Huaytará, Huaytará, Huancavelica y cuyo horario de atención va de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Museo Regional “Daniel Hernández Morillo” Jr. Antonio Raimondi 193, Huancavelica, Huancavelica, Huancavelica y su horario de atención va de 9:00 a. m. a 2:00 p. m
Huánuco
- Sala de Exhibición de la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh Carretera Huánuco - La Unión, km 5, Huánuco, Huánuco, Huánuco. Su horario va de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Ica
- Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén Carretera Pisco-Puerto San Martín km 27, Reserva Nacional de Paracas, Pisco, Ica y cuyo horario de atención es de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Museo Regional de Ica “Adolfo Bermudez Jenkins” Av. Ayabaca 895, Urb. San Isidro, Ica, Ica, Ica de 8:30 a. m. a 6:30 p. m.
- Sala de Exhibición del Sitio Arqueológico “Tambo Colorado” Vía Los Libertadores Wari km 39, Humay, Pisco, Ica y cuyo horario de atención va de 9:00 a. m. a 5:00 p. m
Junín
- Museo de Sitio de Wari Willka Plaza Arqueológica s/n, anexo de Huari, Huancán, Huancayo, Junín y su horario es de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., y 3:00 p. m. a 5:30 p. m.
- Museo Regional de Arqueología de Junín Jr. Grau 195, Chupaca, Chupaca, Junín y su horario de atención es de 9:00 a. m. a 5:00 p. m
Lambayeque
- Museo Arqueológico Nacional Brüning Av. Huamachuco s/n, Lambayeque, Lambayeque, Lambayeque De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Museo de Sitio Huaca Chotuna-Chornancap Huaca Chotuna, Sector Bodegones Lambayeque, San José, Lambayeque, Lambayeque de 9:00 a. m. a 4:45 p. m.
- Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán Campiña Huaca Rajada s/n, carretera Sipán-Pampa Grande, Saña, Chiclayo, Lambayeque De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Museo de Sitio Túcume Campiña de San Antonio s/n, Túcume, Lambayeque, Lambayeque De 10:00 a. m. a 4:30 p. m.
- Museo Nacional de Sicán Av. Batán Grande Cdra 9, Carretera Pítipo, Ferreñafe, Ferreñafe, Lambayeque De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Museo Tumbas Reales de Sipán Av. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 895 Lambayeque, Lambayeque, Lambayeque De 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
Lima
- Museo “José Carlos Mariátegui” Av. Washington 1946, Lima, Lima, Lima De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social Bajada San Martín 151, Miraflores, Lima, Lima De 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Museo de Arte Italiano Paseo de la República s/n, Lima, Lima, Lima De 10:00 a. m. a 3:00 p. m
- Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” - Puruchuco Av. Prolongación Javier Prado Este cuadra 85, s/n, Ate Vitarte, Lima, Lima De 9:00 a. m. a 5:00 p. m. (último ingreso: 4:30 p. m.)
- Museo de Sitio “El Mirador del Cerro San Cristóbal” Mirador del Cerro San Cristóbal, Lima, Lima, Lima De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Museo de Sitio Pucllana Calle General Borgoño cuadra 8, Miraflores, Lima, Lima De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Museo de Sitio Huallamarca Av. Nicolás de Ribera 201, San Isidro, Lima, Lima De 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Museo Pachacamac Antigua Carretera Panamericana Sur km 31.5, Lurín, Lima, Lima De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre, Lima, Lima De 9:00 a. m. a 7:30 p. m
- Museo Nacional de la Cultura Peruana Av. Alfonso Ugarte 650, Lima, Lima, Lima De 10:00 a. m. a 4:30 p. m.
- Complejo Arqueológico Mateo Salado Av. Mariano Cornejo, entre las cuadras 12 y 13, Lima, Lima, Lima De 9:00 a. m. a 3:30 p. m.
- Museo Electoral y de la Demoracia* Av. Nicolás de Piérola 1080, Lima, Lima, Lima De 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Museo Gráfico El Peruano* Jr. Quilca 556, Lima, Lima, Lima De 10:00 a. m. a 5:00 p. m. Defensoría del Pueblo Sede Central del Ministerio de Cultura Javier Prado - San Borja, sexto piso de 9:00 a. m. a 5:00 p. m
Loreto
- Museo Amazónico Jr. Morona 106, esquina con Malecón Tarapacá, Iquitos, Maynas, Loreto De 9:00 a. m. a 12:30 p. m. y de 2:30 p. m. a 4:45 p. m.
Piura
- Museo de Sitio de Narihualá Calle Olmos s/n, Catacaos, Piura, Piura De 9.00 a. m. a 4:00 p. m.
- Sala de Oro del Museo Municipal Vicús Esquina Av. Sullana con Jr. Huánuco s/n, Cercado de Piura, Piura, Piura De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
Puno
- Templo Museo Nuestra Señora de La Asunción Jr. Asunción s/n, Juli, Chucuito, Puno De 8:30 a. m. a 5:30 p. m.
- Templo Museo San Juan de Letrán Jr. Juli 352, Juli, Chucuito, Puno De 8:00 a. m. a 5:30 p. m.
San Martín
- Museo Departamental San Martín Jr. Benavides 380, Barrio Calvario, Moyobamba, Moyobamba, San Martín De 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:30 p. m. a 5:30 p. m
Tumbes
- Museo de Sitio Cabeza de Vaca Gran Chilimasa Calle El Museo 117, Cabeza de Vaca Norte, Corrales, Tumbes, Tumbes De 9:00 a. m. a 4:30 p. m
¿Qué actividades están previstas para el desarrollo de ‘Museos Abiertos?
Según informó el Ministerio de Cultura, esta nueva edición incluye más de 90 actividades gratuitas, entre talleres, visitas guiadas, ferias artesanales y presentaciones artísticas. El objetivo es fortalecer un acceso descentralizado a la cultura y acercar el patrimonio nacional a la ciudadanía.
Entre los espacios destacados en Lima figuran el Museo de la Nación, el Museo de la Cultura Peruana, el Centro de Cultura Inca Garcilazo del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Museo de Sitio Pachacamac. Este último ofrecerá el domingo 5 de abril talleres como la recreación del rostro del ídolo de Pachacamac, venta de comidas y bebidas elaboradas con ingredientes prehispánicos, expoventa de artesanía ayacuchana, una mesa de los sentidos y un taller de tejido a crochet. Estas actividades buscan vincular a las familias con el legado precolombino y las tradiciones vivas del país.
Asimismo, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú ha preparado una expoventa de arte popular, un taller sobre el sistema Braille, una experiencia sensorial (con inscripción previa) y un taller de diseño Kené ancestral con tintes naturales, también con inscripción previa. El enfoque de estas propuestas radica en la inclusión, la diversidad cultural y el acceso a saberes tradicionales.
¿Por qué el primer domingo de cada mes los museos son gratis?
El acceso gratuito a los museos y sitios arqueológicos está respaldado por la Ley N° 30599, que establece la gratuidad el primer domingo de cada mes. Esta normativa garantiza que las familias puedan planificar su visita sin restricciones económicas y participar en actividades educativas, recorridos guiados y experiencias culturales que enriquecen el conocimiento sobre el pasado y la diversidad contemporánea del país.
Según datos oficiales del propio Ministerio de Cultura, Perú cuenta con 56 museos administrados a nivel nacional, muchos de ellos ubicados en la capital. Cada uno ofrece exposiciones permanentes y temporales que abarcan distintas etapas históricas y expresiones culturales, desde civilizaciones prehispánicas hasta manifestaciones artísticas actuales.