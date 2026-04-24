Inversión en salud: un compromiso impostergable

La inteligencia artificial en radiología y la cirugía robótica mejoran la precisión y los resultados en la atención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fortalecer el acceso a la salud especializada es una de las mayores oportunidades que tiene el Perú para impulsar su desarrollo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), el país cuenta con 1.6 médicos por cada mil habitantes1. Más allá del dato estadístico, esta brecha refleja el día a día de miles de peruanos que aún deben recorrer largas distancias para acceder a una consulta especializada, lo que nos plantea un desafío que también es una gran oportunidad de transformación.

Lejos de ser un privilegio, hoy son herramientas pragmáticas que permiten construir puentes donde antes había distancia y generar eficiencias donde antes había saturación.

Un radiólogo asistido por inteligencia artificial puede analizar imágenes con mayor precisión y en una fracción del tiempo. Un cirujano capacitado en tecnología robótica puede operar con mínima invasión y mejores resultados postoperatorios. La telemedicina permite que un especialista en Lima atienda a un paciente en Loreto en tiempo real. La tecnología no reemplaza al profesional de salud; lo potencia y amplifica su alcance, liberando recursos hospitalarios y permitiendo al sistema atender a más personas con mayor calidad.

La telemedicina conecta en tiempo real a especialistas de Lima con pacientes en regiones alejadas como Loreto. (Gob.pe)

Sin embargo, el verdadero potencial de la innovación se alcanza cuando se combina con talento humano capacitado. Invertir en la formación continua de los profesionales de la salud es tan importante como invertir en la tecnología misma, y este esfuerzo tiene el potencial de crecer si se articula con programas descentralizados que lleguen a las regiones con mayor necesidad. Brindarles las habilidades para integrar estos avances garantiza que cada innovación se traduzca en un cuidado seguro, efectivo y centrado en el paciente.

En paralelo, continuar fortaleciendo el marco regulatorio para agilizar la incorporación de nuevas tecnologías resulta fundamental. El Perú ya ha dado pasos importantes en esta dirección, y el siguiente paso natural es construir mecanismos que permitan que las innovaciones lleguen al paciente de manera oportuna, sin comprometer los estándares de seguridad. La experiencia regional demuestra que una regulación moderna es un catalizador clave para cerrar brechas en salud.

“Invertir en salud no es un gasto: es una de las decisiones más rentables que un país puede tomar.”

Cirujano supervisa sistema robótico durante una intervención médica asistida por inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) resalta que invertir en salud impulsa la productividad, reduce la mortalidad y prolonga la vida productiva2, gracias a la prevención de enfermedades como la diabetes, los problemas cardiovasculares y el cáncer2, incrementando de la productividad laboral. En un país donde 7 de cada 10 fallecimientos se deben a enfermedades no transmisibles, y donde casi la mitad ocurre en personas menores de 70 años3, mejorar la salud de nuestra población impacta directamente en nuestra fuerza productiva.

La lógica es clara: sociedades más sanas son sociedades más productivas. Un trabajador que accede a un diagnóstico oportuno no pierde semanas de trabajo. Una madre con atención adecuada puede reincorporarse al mercado laboral con seguridad. Un niño que crece sano tendrá mejores condiciones para aprender y contribuir al desarrollo del país. Invertir en salud genera un círculo virtuoso que impulsa la economía y reduce la desigualdad.

Para que esta transformación sea posible, se requiere una colaboración estratégica entre el sector público y el privado, articulada en torno a un objetivo común que permita fortalecer el ecosistema de salud con conocimiento global, innovación tecnológica, formación especializada y una regulación que acompañe el ritmo de los avances médicos. El Perú tiene las capacidades y el talento para lograrlo. El compromiso debe ser claro, poner siempre al paciente en el centro de cada decisión.

Cristian Csendes