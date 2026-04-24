La versión oficial del colegio Trilce de Chorrillos tras casquillos de bala en sus aulas: “Sería un reto viral de internet”

En declaraciones brindadas a medios de comunicación, la directora sostuvo que, por ahora, la hipótesis que maneja la institución apunta a un presunto reto viral en redes sociales, conocido como challenge. // Video: Colegio Trilce

La directora de la Institución Educativa Trilce de Chorrillos, Rosana Manrique Hoyos, rompió el silencio tras la alarma generada por el hallazgo de dos casquillos de bala dentro del plantel. La autoridad educativa salió al frente para descartar, de manera categórica, que dentro del centro escolar se haya encontrado un arma de fuego, se haya producido una balacera o existan amenazas criminales contra estudiantes, docentes o personal administrativo.

En declaraciones brindadas a medios de comunicación, la directora sostuvo que el caso se encuentra bajo investigación y que, por ahora, la hipótesis que maneja la institución apunta a un presunto reto viral en redes sociales, conocido como challenge, replicado por un grupo reducido de escolares.

Mientras tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras autoridades continúan realizando diligencias para esclarecer cómo llegaron los casquillos al establecimiento y si hubo participación de menores en este episodio que encendió la preocupación de los padres de familia.

“No hemos recibido ningún tipo de extorsión”: la versión oficial del colegio Trilce de Chorrillos

Reportaron hallazgo de un arma de fuego con municiones en un baño escolar en Chorrillos.

Rosana Manrique Hoyos fue enfática al rechazar las versiones que circularon sobre un supuesto atentado criminal dentro del colegio. “Aquí en el colegio no hemos recibido ningún tipo de extorsión, amenaza, comunicados, ni nada por el estilo que atente contra la integridad de nuestros alumnos o el mismo personal”, señaló la directora al responder por el caso ocurrido en la sede de Chorrillos.

La autoridad escolar también negó que se haya hallado un arsenal o evidencia de un ataque armado. “De igual forma, no hemos encontrado armas, sangre, no ha habido balacera, metralletas, como lamentablemente se ha ido informando”, declaró, en un intento por frenar la difusión de datos que, según dijo, han generado una preocupación mayor entre las familias de la comunidad educativa.

De acuerdo con su versión, lo ocurrido sería un episodio aislado, vinculado a conductas que la institución viene revisando directamente con los estudiantes. “Esto es más que todo, y de la parte de donde nosotros lo vemos, ha sido un acto, digamos, algo es muy aislado aquí en el colegio. Estamos haciendo las indagaciones con los alumnos acerca de las conductas también”, precisó.

La directora también confirmó que, en el lugar, se hicieron presentes representantes de la policía del distrito, Serenazgo, Seguridad Ciudadana, la UGEL, la DREM y el Ministerio de Educación, además de personal especializado que ya trabaja en las indagaciones. Según explicó, incluso la división correspondiente de la PNP ya tomó intervención en el caso y el material encontrado pasó a peritaje.

“Sabemos que ya está en peritaje. Ellos hacen su trabajo y nosotros aquí también hacemos nuestras indagaciones”, agregó la directora, al remarcar que la institución no busca cerrar información, sino colaborar con todo lo que sea necesario para el esclarecimiento del hecho.

La hipótesis del “challenge” y el refuerzo de la seguridad escolar

Encontraron un arma de fuego y balas en el baño de colegio Trilce en Chorrillos. Exitosa

Uno de los puntos que más llamó la atención en sus declaraciones fue la posibilidad de que el incidente esté relacionado con un reto de internet. Manrique Hoyos señaló que la policía les informó sobre la circulación de este tipo de desafíos entre escolares. “Casualmente, el día de ayer, cuando nos ha visitado también, de la comisaría, nos hicieron mención que se estaban dando estos challenge y ellos venían justo de una institución educativa en donde se estaba dando esto mismo, este mismo challenge, este mismo reto”, comentó.

A partir de esa referencia, la directora sostuvo que no se descarta que el caso haya tenido como origen una imitación irresponsable de dinámicas virales. Aunque insistió en que todo continúa bajo investigación, admitió que esa línea preliminar coincide con lo que la institución viene revisando junto a las autoridades.

Frente a esta situación, el colegio anunció que viene reforzando el trabajo de orientación con alumnos y padres. La directora recordó que desde el inicio del año escolar se puso en marcha una campaña enfocada en el uso correcto de las plataformas digitales, debido a los riesgos que representan ciertas prácticas difundidas en internet.

La directora también aseguró que el colegio entregó toda la información requerida por las autoridades, incluidas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la institución. Según dijo, esa evidencia ya está en manos de la policía para seguir el curso legal de las investigaciones.