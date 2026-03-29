Perú

Ejército peruano activa sus drones para atender emergencia por desborde del río Sanquirhuato en Ayacucho

Las autoridades movilizaron brigadas, maquinaria pesada y personal sanitario para asistir a la población y restaurar la infraestructura afectada por las intensas lluvias en Ayna

Guardar
Ayacucho
El Ejército desplegó operaciones de reconocimiento con drones y equipos especializados en Ayna, Ayacucho, tras el desborde del río Sanquirhuato por lluvias intensas

El Ejército activó este domingo operaciones de reconocimiento con drones en el distrito de Ayna, Ayacucho, tras el desborde del río Sanquirhuato, causado por intensas lluvias. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo coordinación del sector Defensa, movilizó equipos especializados, unidades móviles y tecnología avanzada para asistir a las familias afectadas y recuperar la transitabilidad.

La Brigada de Intervención Rápida para Desastres del Batallón de Comandos N.° 116 lideró los vuelos de reconocimiento, identificando daños en viviendas, servicios básicos e infraestructura de transporte. Un contingente de 35 efectivos intervino con herramientas manuales y camionetas para remover escombros y lodo en las zonas más impactadas.

Las autoridades locales exhortaron a los vecinos a no ingresar a las áreas afectadas debido al riesgo persistente. Voceros de la municipalidad distrital de Ayna San Francisco atribuyeron el desborde al aumento del caudal. La primera emergencia se registró el 6 de marzo y una nueva inundación de magnitud similar ocurrió el 28 de marzo.

Las acciones para encauzar el río se extenderán cerca de un mes, según lo informado por el Gobierno Regional de Ayacucho. El gerente general explicó que el desborde ocurrió debido a la acumulación de piedras, troncos y otros elementos arrastrados por un huaico, lo que provocó la obstrucción del cauce y la posterior inundación de sectores poblados.

Ayacucho
La Brigada de Intervención Rápida para Desastres identificó daños en viviendas, servicios básicos e infraestructura, y movilizó a 35 efectivos para limpiar escombros y lodo en las zonas más afectadas

Frente a la situación, el Gobierno Regional puso en marcha la plataforma de Defensa Civil y movilizó maquinaria pesada con el objetivo de retirar los obstáculos que impiden el flujo del agua. En estas tareas colaboran brigadistas de la Dirección Regional de Salud y efectivos del Ejército, encargados de brindar apoyo a las familias perjudicadas.

De manera paralela, las autoridades coordinan con Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías) la recuperación de la vía principal, afectada en varios puntos por los deslizamientos.

Temas Relacionados

AyacuchoFenómenos naturalesperu-noticiasLluvias

Más Noticias

Carlos Zambrano y Miguel Trauco negocian su retorno a la Liga 1 2026 con Juan Pablo II bajo estrictas cláusulas disciplinarias

Ambos defensores mantienen avanzadas conversaciones para unirse al club de Chongoyape, con contratos sujetos a resoluciones judiciales, tras su salida de Alianza Lima por una denuncia en Uruguay

Carlos Zambrano y Miguel Trauco negocian su retorno a la Liga 1 2026 con Juan Pablo II bajo estrictas cláusulas disciplinarias

Baja fecundidad en América Latina: En qué puesto se ubica el Perú y qué países tienen las tasas más bajas

Un informe de la CEPAL revela que el Perú ya cruzó el umbral demográfico clave. Mientras Chile y Uruguay lideran el descenso, el país acelera su transformación hacia una sociedad que envejece

Baja fecundidad en América Latina: En qué puesto se ubica el Perú y qué países tienen las tasas más bajas

Yordy Reyna anotó gol de penal y mantiene al Rodina Moscú en la pelea directa por el ascenso en la Segunda División de Rusia

El delantero peruano marcó desde los doce pasos y selló la victoria 3-1 del Rodina Moscú ante Ural, resultado que afianza a su equipo en el segundo lugar de la liga de ascenso rusa

Yordy Reyna anotó gol de penal y mantiene al Rodina Moscú en la pelea directa por el ascenso en la Segunda División de Rusia

Cusco FC sacó firme comunicado sobre la salida de Miguel Rondelli y mandó indirecta a Melgar: “Preocupa la ética profesional”

El equipo imperial brindó detalles entorno a la polémica negociación entre el técnico y el club arequipeño, que terminó pagando su cláusula de recisión a poco de la Copa Libertadores 2026

Cusco FC sacó firme comunicado sobre la salida de Miguel Rondelli y mandó indirecta a Melgar: “Preocupa la ética profesional”

Universitario vs San Martín 0-3: resumen del triunfo ‘santo’ por semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026

Las de Santa Anita mantuvieron un gran nivel a lo largo del partido y fueron claras ganadoras sobre las ‘cremas’, que lucieron desconocidas sobre el terreno de juego. La vuelta será el próximo sábado

Universitario vs San Martín 0-3: resumen del triunfo ‘santo’ por semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Sin esa norma, Odebrecht se habría llevado toda la plata del Perú”: Marisol Pérez Tello defiende DU 003 y arremete contra Katherine Ampuero

“Sin esa norma, Odebrecht se habría llevado toda la plata del Perú”: Marisol Pérez Tello defiende DU 003 y arremete contra Katherine Ampuero

Debate Presidencial 2026: Fernando Olivera, Carlos Álvarez y 10 candidatos se miden este 30 de marzo

Presidente José Balcázar anuncia que voto de confianza se pedirá después de las elecciones del 12 de abril

Encuestas bajo sospecha: Denuncian pagos de 30 mil soles para inflar candidatos a dos semanas de las Elecciones 2026

Mark Vito pasaba una bolsa ante empresarios para que la llenen de dólares, ratifica José Domingo Pérez: “Dice que será colaborador”

ENTRETENIMIENTO

El imitador de Frank Sinatra minimiza la polémica y críticas por su audio sobre Gustavo Cerati en 'Yo soy': "No me importa"

El imitador de Frank Sinatra minimiza la polémica y críticas por su audio sobre Gustavo Cerati en 'Yo soy': "No me importa"

Último adiós a Manolo Rojas: actor cómico fue despedido así y sus restos ya descasan en cementerio de Huachipa

El emotivo último adiós a Manolo Rojas: entierro multitudinario y homenajes en Lima y Huaral

Fallece Lucho González: guitarrista peruano que unió a Perú con América Latina es recordado por Fito Páez, Alejandro Lerner y Diego, Torres

Christian Cueva propone S/18 mil de pensión para sus hijos y ofrece bienes a Pamela López en conciliación

DEPORTES

Carlos Zambrano y Miguel Trauco negocian su retorno a la Liga 1 2026 con Juan Pablo II bajo estrictas cláusulas disciplinarias

Carlos Zambrano y Miguel Trauco negocian su retorno a la Liga 1 2026 con Juan Pablo II bajo estrictas cláusulas disciplinarias

Yordy Reyna anotó gol de penal y mantiene al Rodina Moscú en la pelea directa por el ascenso en la Segunda División de Rusia

Cusco FC sacó firme comunicado sobre la salida de Miguel Rondelli y mandó indirecta a Melgar: “Preocupa la ética profesional”

Universitario vs San Martín 0-3: resumen del triunfo ‘santo’ por semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo