Ejército peruano activa sus drones para atender emergencia por desborde del río Sanquirhuato en Ayacucho

El Ejército desplegó operaciones de reconocimiento con drones y equipos especializados en Ayna, Ayacucho, tras el desborde del río Sanquirhuato por lluvias intensas

El Ejército activó este domingo operaciones de reconocimiento con drones en el distrito de Ayna, Ayacucho, tras el desborde del río Sanquirhuato, causado por intensas lluvias. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo coordinación del sector Defensa, movilizó equipos especializados, unidades móviles y tecnología avanzada para asistir a las familias afectadas y recuperar la transitabilidad.

La Brigada de Intervención Rápida para Desastres del Batallón de Comandos N.° 116 lideró los vuelos de reconocimiento, identificando daños en viviendas, servicios básicos e infraestructura de transporte. Un contingente de 35 efectivos intervino con herramientas manuales y camionetas para remover escombros y lodo en las zonas más impactadas.

Las autoridades locales exhortaron a los vecinos a no ingresar a las áreas afectadas debido al riesgo persistente. Voceros de la municipalidad distrital de Ayna San Francisco atribuyeron el desborde al aumento del caudal. La primera emergencia se registró el 6 de marzo y una nueva inundación de magnitud similar ocurrió el 28 de marzo.

Las acciones para encauzar el río se extenderán cerca de un mes, según lo informado por el Gobierno Regional de Ayacucho. El gerente general explicó que el desborde ocurrió debido a la acumulación de piedras, troncos y otros elementos arrastrados por un huaico, lo que provocó la obstrucción del cauce y la posterior inundación de sectores poblados.

La Brigada de Intervención Rápida para Desastres identificó daños en viviendas, servicios básicos e infraestructura, y movilizó a 35 efectivos para limpiar escombros y lodo en las zonas más afectadas

Frente a la situación, el Gobierno Regional puso en marcha la plataforma de Defensa Civil y movilizó maquinaria pesada con el objetivo de retirar los obstáculos que impiden el flujo del agua. En estas tareas colaboran brigadistas de la Dirección Regional de Salud y efectivos del Ejército, encargados de brindar apoyo a las familias perjudicadas.

De manera paralela, las autoridades coordinan con Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías) la recuperación de la vía principal, afectada en varios puntos por los deslizamientos.