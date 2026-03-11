La exconductora María Pía Copello compartió su perspectiva sobre el regreso de Laura Huarcayo y la participación de Carlos Vílchez en ‘Mande quien mande’. TikTok.

La reconocida presentadora María Pía Copello se pronunció recientemente sobre la renovación de ‘Mande quien mande’, programa que ahora tiene como figuras centrales a Laura Huarcayo y Carlos Vílchez.

En su espacio digital ‘Q bochinche’, Copello dejó en claro su respaldo a la nueva dupla y compartió impresiones sinceras sobre los cambios en el formato de mediodía de América TV.

“Sí, me gusta, me gusta. A mí Laura siempre me ha gustado”, afirmó Copello, resaltando el profesionalismo y la frescura que aporta Huarcayo a la conducción.

La exconductora también reconoció el cariño que siente por Carlos Vílchez, con quien compartió pantalla y mantiene una relación de respeto y complicidad profesional.

María Pía Copello elogió la conducción de Laura Huarcayo con Carlos Vílchez en ‘Mande quien Mande’. IG

La llegada de Laura Huarcayo a ‘Mande quien mande’

El ingreso de Laura Huarcayo a ‘Mande quien mande’ se produjo en medio de rumores y especulaciones, luego de que durante meses se mencionara a Rebeca Escribens como la principal candidata para asumir el liderazgo del programa tras la salida de María Pía Copello.

Finalmente, la producción optó por convocar a Huarcayo, quien asumió el reto en enero y marcó así su regreso a la televisión nacional.

Huarcayo aclaró que su llegada fue producto de una invitación formal de América TV y ProTV, descartando cualquier maniobra interna o conocimiento previo sobre la salida de Escribens: “Yo no tenía idea de nada respecto a eso”, explicó en declaraciones a Trome.

La noticia generó diversas reacciones en el medio y entre los seguidores del espacio, especialmente por la expectativa que existía sobre el futuro de la conducción.

La presencia de Carlos Vílchez, conocido por su personaje de la Carlota, ha sido clave en la transición del programa. María Pía Copello expresó su aprecio por el humorista y destacó la química que ahora se percibe con la llegada de Huarcayo.

“Es lindo verlo ahora con la Carlota. Yo tengo un cariño enorme a Carlos Vílchez, ¿te imaginas?”, comentó Copello, sugiriendo que la dinámica actual aporta una energía renovada al formato.

La nueva dupla ha buscado mantener el espíritu de entretenimiento y cercanía con el público, combinando la experiencia de Vílchez con el estilo fresco y familiar de Huarcayo.

Laura Huarcayo fue presentada como la nueva conductora de Mande quien mande. IG Laura Huarcayo / América TV

María Pía Copello afirma que proyectos con Karina Rivera siguen en pie

Durante su intervención en ‘Q bochinche’, María Pía Copello también adelantó que los proyectos junto a Karina Rivera sigue en pie.

Aunque no dio detalles, sugirió que la colaboración sorprenderá al público: “Probablemente hagamos algo juntas. Va a ser una sorpresa muy grande, creo que para todos, pero una sorpresa bonita”, comentó, resaltando la dificultad de estrenar varios programas simultáneamente y la importancia de esperar el momento adecuado para cada lanzamiento.

Copello enfatizó que la televisión requiere tiempos de maduración y que los proyectos deben consolidarse antes de sumar nuevas propuestas: “Tenemos que esperar que maduren, ver que funcionen, que sigan adelante, que cuajen y ya luego empiezan los otros”, concluyó.

Como se recuerda, Karina Rivera fue presentada como uno de los principales fichajes para el nuevo canal de YouTube de María Pía Copello. Sin embargo, durante la actual temporada de verano, la reconocida conductora infantil aún no ha participado en ninguno de los programas que conforman la parrilla de +QTV.

