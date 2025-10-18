Perú

Luciana Fuster lució toda su belleza en el Miss Grand International 2025: en primera fila, junto a exreinas y dueños del certamen

Luciana Fuster acaparó las miradas en la final del Miss Grand International 2025, luciendo imponente y radiante desde la primera fila. En una gala llena de emoción, Filipinas se coronó como la nueva reina y la representante peruana Flavia López se despidió con elegancia.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Luciana Fuster entre las invitadas al Miss Grand Internacional 2025 | YouTube

El glamour, la emoción y la belleza se apoderaron del escenario del Miss Grand International 2025, celebrado este sábado 18 de octubre en el majestuoso MGI Hall de Bangkok (Tailandia). La gala, transmitida a nivel mundial, coronó a Emma Mary Tiglao, representante de Filipinas, como la nueva soberana del certamen, tras una intensa competencia que mantuvo al público al borde del asiento frente al duelo final con Miss Grand Tailandia.

Pero antes de la coronación, hubo una presencia que acaparó todas las miradas: Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, quien lució toda su belleza y carisma desde la primera fila, acompañada por exreinas y por los directivos del concurso, incluido su presidente Nawat Itsaragrisil.

La peruana, quien entregó la corona hace un año, volvió al escenario que marcó su consagración internacional, esta vez como invitada especial y símbolo del legado que deja su reinado. Con su habitual elegancia y actitud encantadora, Luciana se mostró sonriente, cercana al público y deslumbrante cuando las cámaras la enfocaron.

Fue presentada en el Miss Gran International

Durante la gala, Luciana Fuster fue presentada oficialmente entre los invitados de honor, en medio de una ovación del público tailandés, que no olvida el carisma y la simpatía que caracterizaron su paso como reina. Con su estilo coqueto y elegante, la peruana saludó al público con gestos de gratitud y emoción, reflejando la conexión especial que mantiene con Tailandia, país donde residió durante su año de reinado.

Luciana lució impecable con un vestido de gala que realzaba su figura y su porte de reina, combinando modernidad y sofisticación, donde no faltó la pedrería y las plumas. Su look —sofisticado, glamuroso y perfectamente acorde a la magnitud del evento— se robó la atención de las cámaras y de los fanáticos que seguían la transmisión en todo el mundo.

La nueva Miss Grand International 2025

La gala continuó con una vibrante competencia entre las finalistas. Tras una ronda de preguntas cargada de tensión, Emma Mary Tiglao, Miss Grand Filipinas, fue anunciada como la nueva Miss Grand International 2025, superando a Miss Grand Tailandia, su rival directa en el cara a cara final. El momento fue celebrado con emoción, tanto por los asistentes en el recinto como por los seguidores del concurso en redes sociales.

Emma Tiglao, periodista, conductora y modelo de profesión, recibió la corona entre lágrimas y agradecimientos, mientras su antecesora, Miss Grand International 2024, la abrazaba con emoción. Su victoria consolida el éxito de Filipinas en los certámenes internacionales, país que goza de un gran respaldo en el universo de los concursos de belleza.

Miss Filipinas es la nueva Miss Grand Internacional 2025 | YouTube

Flavia López no logró ingresar al Top 20

Por su parte, la representante peruana Flavia López no logró ubicarse entre las 20 semifinalistas de esta edición. Sin embargo, la modelo nacional se ganó los aplausos del público por su actitud positiva y su profesionalismo, especialmente al desfilar con una pierna vendada, sin que eso mermara su presencia ni su entusiasmo en el escenario.

Aunque el Top 20 no incluyó a Perú, la participación de Flavia fue vista como digna y valiente, y su paso por el certamen reafirma la proyección internacional que el país ha alcanzado en los últimos años gracias a figuras como Luciana Fuster, quien continúa siendo una embajadora del encanto y la elegancia peruana en el mundo.

En más de una oportunidad, la Miss Grand International 2023 se ha mostrado cercana a los dueños del certamen, demostrando que ha nacido entre ellos una relación de profundo cariño y consideración.

Flavia López no entró al TOP 20 del Miss Grand Internacional 2025 | YouTube

