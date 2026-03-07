Xiomy Kanashiro revela la advertencia que le hizo a Jefferson Farfán antes de iniciar su relación: “No voy a ser una más”

La bailarina se animó a contar cómo fueron sus inicios en su romance con el futbolista, antes que se hiciera público | YouTube / Edson pa que más

Xiomy Kanashiro sorprendió al revelar que puso condiciones claras a Jefferson Farfán antes de iniciar su relación sentimental. La bailarina y conductora de televisión compartió en el pódcast ‘Edson pa qué más’, conducido por Edson Dávila, detalles hasta ahora desconocidos sobre sus primeros encuentros y el inicio de su romance con el exjugador de la selección peruana.

Durante la entrevista, Kanashiro explicó que al comienzo no tenía intenciones de involucrarse sentimentalmente, pues sus prioridades estaban enfocadas en proyectos personales. A pesar de esa postura, la comunicación con Farfán se intensificó hasta el punto en que ambos sintieron la necesidad de definir qué tipo de vínculo querían establecer.

Xiomy Kanashiro, en un set de televisión, comparte detalles sobre la advertencia que le hizo a Jefferson Farfán antes de iniciar su relación. (Youtube / Edson Pa que más)

Según relató, el 6 de enero ambos decidieron conversar en profundidad. “Me acuerdo que él estaba soltero y yo soltera y yo le dije: ‘Por si acaso, yo no voy a ser una más tuya‘”, contó la bailarina.

Kanashiro también le transmitió su preferencia de no arriesgar la relación de confianza que habían construido. “No te confundas porque siempre vamos a ser amigos. Tú me caes bien, hay una buena amistad entre nosotros y siento que si vamos a intentar que no va, terminamos peleados y a mí no me gusta eso”, expresó.

La respuesta de Farfán tomó por sorpresa a la bailarina. Según narró, el exdelantero de Alianza Lima respondió: “¿Y quién te ha dicho que tú vas a ser eso (una más en su vida)?”. La reacción dejó atónita a Kanashiro, quien pensaba que ella marcaría la pauta de la relación.

Xiomy Kanashiro, en una entrevista televisiva, revela la importante advertencia que le hizo a Jefferson Farfán antes de iniciar su romance, generando gran expectación. (YouTube / Edson pa que más)

“No esperé esa respuesta, me quedé en shock porque ahí como quien iba a poner las cosas claras era yo y fue como que ‘bum’, no me lo esperé”, explicó.

Este intercambio resultó determinante para que Kanashiro aceptara abrirse a la posibilidad de una relación amorosa con Farfán. Más adelante, el exfutbolista le manifestó que, tras reflexionar junto a su familia y allegados, había decidido dar el primer paso para iniciar una relación formal. “Quiero empezar a salir contigo para más adelante entablar una relación”, le comunicó la exfigura del Schalke 04.

La conductora aceptó la propuesta. “Le dije que sí, hay que comenzar a salir. Se venía mi cumpleaños y la pasé con él, con mi familia”, relató Kanashiro.

Xiomy Kanashiro muestra el lujoso regalo que le dio Farfán en su aniversario

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán celebraron su primer aniversario de pareja con un viaje a Cartagena, en Colombia. La fecha elegida para el inicio de su relación fue el 14 de febrero de 2025. Para conmemorar el año juntos, optaron por alejarse de Lima y compartir unos días en las playas y el entorno caribeño de la ciudad.

Durante la estadía, la pareja compartió imágenes en redes sociales en las que se los observó disfrutando de recorridos por la playa, cenas frente al mar y momentos de descanso en el hotel. Al regresar del viaje, Kanashiro publicó un video con un resumen de los instantes más destacados junto a Farfán en Colombia.

Xiomy Kanashiro posa sonriente mientras muestra el lujoso regalo de Cartier que recibió de Jefferson Farfán por su primer aniversario juntos. (@xiomykanashiro)

Uno de los detalles más comentados por sus seguidores fue el lujoso obsequio que recibió la bailarina. En el clip, que recopila atardeceres, fiestas y cenas, puede verse por unos segundos un reloj de la marca Cartier.