"Puede significar que piensas que te saliste con la tuya con algo que no debías", dice Antonio Zadra, profesor del departamento de psicología de la Universidad de Montreal e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Medicina del Sueño. "Puede ser algo tan tonto como 'estoy tratando de hacer dieta, pero me comí una barra de chocolate anoche y no debí hacerlo' o tal vez en el trabajo tenías que entregar un reporte tú solo pero alguien te ayudó y te sientes culpable por eso".