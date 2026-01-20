Vía Expresa Norte alcanza casi el 50 % de avance: así luce la obra del nuevo corredor del Metropolitano

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) informó que la Vía Expresa Norte ya registra un avance del 48 % y que los trabajos se concentran en la Avenida Universitaria, entre las avenidas José Granda y Germán Aguirre. Este corredor vial, que conectará la avenida Metropolitana en Comas con la avenida José Granda en San Martín de Porres, tendrá una extensión de 8,7 kilómetros y busca mejorar la movilidad en Lima Norte.

En el tramo comprendido entre José Granda y Germán Aguirre, la obra contempla la construcción de pistas de concreto para los buses del Metropolitano, nuevas pistas auxiliares de asfalto, veredas renovadas y una ciclovía. Esta intervención abarca toda la sección vial, incluyendo el ancho de la calzada y las veredas, con el objetivo de favorecer la transitabilidad de los vecinos. Además, se anunció la construcción de una nueva ciclovía en la zona.

Las labores en el sector se realizan desde hace meses, con maquinaria y personal desplegados desde primeras horas del día. En el tramo entre Germán Aguirre y Tomás Valle, los trabajos se enfocan en levantar muros de protección para los carriles exclusivos del Metropolitano, lo que otorgará estabilidad al nuevo corredor.

En noviembre, se reportó que los trabajos estaban a un 38 %, por lo que se ha avanzado en un 10 % durante dos meses.

Vía Expresa Norte alcanza casi el 50 %: así progresa la obra que conectará cinco distritos| Foto: Emape

El proyecto considera la habilitación de 15 nuevas estaciones del Metropolitano en los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos, Comas y Carabayllo.

Esto permitirá conectar un amplio sector de Lima Norte que facilitará un transporte público más rápido. Se estima que más de cinco millones de personas resultarán beneficiadas con la obra, que busca reducir la congestión y los tiempos de viaje en una de las zonas con mayor demanda de transporte urbano.

Obras del nuevo corredor del Metropolitano avanzan en San Martín de Porres, Comas y otros distritos | Foto: Emape

Etapas de la obra

El avance de obra se refleja en la culminación de tramos de pistas de concreto en la berma central de la Avenida Universitaria, desde Angélica Gamarra hasta Germán Aguirre. El uso de concreto en lugar de asfalto responde a la necesidad de ofrecer mayor resistencia y vida útil al pavimento por donde circularán los buses articulados.

Para la segunda etapa, la construcción incluye cuatro pasos a desnivel en las avenidas José Granda, Tomás Valle, Naranjal y Carlos Izaguirre, lo que contribuirá a aliviar la congestión vehicular y mejorar la fluidez del tránsito en Lima Norte.

Por la ejecución de la obra, 30 rutas de transporte público han modificado su recorrido en San Martín de Porres debido al cierre total de ambos sentidos de la Avenida Universitaria entre José Granda y Tomás Valle. Estas restricciones se mantienen las 24 horas para asegurar el avance de los trabajos y la seguridad de la zona intervenida.

Vía Expresa Norte: el corredor vial que tendrá 15 nuevas estaciones del Metropolitano para conectar Izaguirre, Tomás Valle y Naranjal| EMAPE

La Vía Expresa Norte se proyecta como una de las intervenciones más importantes en la capital, al transformar la avenida Universitaria y dotar a Lima Norte de una infraestructura moderna, con énfasis en el transporte sostenible y una mejor conectividad para millones de ciudadanos.