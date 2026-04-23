La nueva vida de la zorrita andina “Titín”: inicia recuperación tras rescate y lucha por dejar atrás el tráfico ilegal

Un especialista de Serfor detalla el estado de salud de 'Titín', una cachorra de zorro andino de 4 meses rescatada en una zona urbana. Conoce el protocolo de recuperación y el llamado de las autoridades contra el tráfico ilegal de animales.

La aparición de animales silvestres en espacios urbanos vuelve a encender las alertas sobre el tráfico ilegal de fauna. Esta vez, el caso gira en torno a una pequeña zorra andina que fue encontrada dentro de un car wash, situación que motivó la intervención de las autoridades y abrió nuevamente el debate sobre la tenencia de especies no domésticas.

El animal, inicialmente identificado como un zorro, resultó ser una hembra de apenas cuatro meses de edad. Su presencia en un entorno urbano evidenció una cadena previa de traslado irregular desde su hábitat natural hasta manos humanas. La intervención de especialistas permitió su recuperación y evaluación médica, en un contexto que refleja un problema recurrente en distintas ciudades del país.

La historia de esta zorrita, conocida de forma mediática como “Titín”, pone en evidencia no solo las condiciones en las que llegan estos animales a zonas urbanas, sino también las dificultades que enfrentan las autoridades para responder ante cada reporte ciudadano.

Evaluación médica y estado de salud

Intervención conjunta de Serfor y la Policía Nacional. Difusión

Tras su rescate, la zorrita fue sometida a una revisión integral por parte de médicos veterinarios del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Según informó el vocero de la entidad, Javier Jara, el diagnóstico inicial evidenció varias complicaciones físicas.

“El día de ayer, los profesionales médicos veterinarios realizaron la evaluación médica y física de la zorrita, que es de aproximadamente cuatro meses de edad, que tiene una baja condición corporal”, indicó. El especialista detalló además que el animal presentaba signos visibles de descuido: “El pelaje estaba hirsuto, es decir, medio desordenado. Tenía poca presencia de ectoparásitos, entre pulguitas. Tenía zonas alopécicas, desprovistas de pelo en el cuerpo, que podrían dar indicativo de que ha estado padeciendo de acarosis”.

El equipo médico detectó también un cuadro de deshidratación, por lo que se aplicaron medidas inmediatas para estabilizarla. Actualmente, el animal permanece bajo observación mientras se adapta a una dieta adecuada. “Se va a acostumbrar a una dieta saludable para ella y que se vaya acostumbrando a poder evolucionar de una manera correcta”, precisó Jara.

Proceso de recuperación y protocolo de cuarentena

El pequeño zorrito 'Tin Tin', encontrado en un car wash de San Martín de Porres, espera ser trasladado por Serfor a un entorno adecuado. (Captura: Exitosa)

El tratamiento de la zorrita incluye un periodo de cuarentena que se extenderá entre veinte y treinta días. Durante ese tiempo, los especialistas evaluarán su evolución y determinarán los siguientes pasos en su proceso de recuperación.

“Lo primero que tenemos que hacer es evaluar las condiciones del animalito. Para ello, hemos hecho primero la revisión física para ver cuál es su estado de salud. Ha estado un poco deshidratada, entonces se ha procedido a hacer la hidratación correspondiente”, explicó el vocero de Serfor.

El objetivo de esta etapa consiste en asegurar que el animal recupere condiciones óptimas antes de definir su destino final. Las decisiones posteriores dependerán de su capacidad de adaptación y de los criterios técnicos establecidos por las autoridades competentes.

Las autoridades señalaron que la zorrita proviene de una cadena vinculada al comercio ilegal de fauna silvestre. Según la información proporcionada, el animal fue extraído de su entorno natural y vendido como si se tratara de una mascota doméstica.

“Ha sido producto del tráfico ilegal, así como lo indican. Ha sido prácticamente como Runrún, que fue extraído de la naturaleza por comerciantes ilegales. Lo vendieron como si fuera un perrito”, sostuvo Jara. El especialista añadió que el animal llegó a manos de un particular, desde donde logró escapar o huir, hasta ser hallado en el establecimiento donde finalmente se reportó su presencia.

Este caso se suma a una tendencia identificada por las autoridades. Solo el año pasado, Serfor incautó más de tres mil novecientos animales silvestres vivos. Entre ellos, predominan tortugas, primates y crías de corta edad que suelen ser comercializadas debido a su apariencia.

Intervención de autoridades y respuesta ante el reporte

Especialistas del Serfor rescataron a un zorrito andino de aproximadamente cuatro meses de edad de un car wash en San Martín de Porres tras ser alertados por vecinos y trabajadores. (Foto: Serfor)

La captura de la zorrita requirió una operación coordinada entre distintas instituciones. Serfor desplegó un equipo especializado con apoyo de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú.

“Nosotros recibimos la comunicación el lunes por la tarde-noche. Estábamos programando con los especialistas para poder ir a atender y evaluar la situación, porque recordemos que es un animalito muy huidizo”, explicó Jara. La intervención se concretó al día siguiente, con un operativo que buscó evitar la fuga del animal.

“Desplegamos un equipo para poder cerrar algunos sitios donde este animalito pueda huir. Y lo capturamos satisfactoriamente con todas las medidas de bienestar posible”, agregó.

El vocero también informó que las autoridades reciben reportes frecuentes sobre presencia de fauna silvestre en áreas urbanas. “A la semana, aquí en Lima, podemos estar recibiendo hasta dos reportes semanales de la presencia de monos en áreas urbanas”, señaló.

Advertencias sobre la tenencia de fauna silvestre

Desde Serfor reiteraron que los animales silvestres no deben ser considerados mascotas. El vocero hizo un llamado directo a la población para evitar participar en este tipo de comercio.

“Los animales silvestres no son mascotas. Entonces, cuando nosotros le ponemos un nombrecito curioso, estamos como que mascotizando de alguna manera ese animalito”, indicó. Además, advirtió sobre las consecuencias de esta práctica: “Cuando estos animales crecen, adoptan sus conductas características y comienzan a agredir a las personas. Es ahí cuando las personas se cansan y los sueltan”.

La entidad instó a la ciudadanía a reportar cualquier caso relacionado con fauna silvestre a través de sus canales oficiales. “A la población le decimos que no se compren un delito, que no sean parte del comercio ilegal de fauna silvestre”, enfatizó Jara.